الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة
تعديل هذا الخبر

ChatGpt يشخص الأمراض بدقة 84 % من الحالات

ChatGPT
تشات جي بي تي

كشفت دراسة جديدة أن روبوت الدردشة الشهير، المستند إلى الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، لديه القدرة على تشخيص الأمراض بشكل صحيح في 84 في المائة من الحالات.

اضافة اعلان


ووفقاً لمجلة «فوربس»، فقد أُجريت الدراسة على 2000 من البالغين الأميركيين، والذين يعانون أمراضاً ومشكلات صحية مختلفة.


وقام المشاركون بإبلاغ «شات جي بي تي» بالأعراض التي يعانون منها، ليفاجأ 81 في المائة منهم بقيام الروبوت بتشخيص حالتهم بطريقة صحيحة.


ولفت فريق الدراسة إلى أن الشعب الأميركي يبدو أنه يثق بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من الشعبين البريطاني والأسترالي.

وأضافوا قائلين: «في حين أن ما يقرب من نصف الشعب البريطاني وثلث الأستراليين يقولون إنهم لا يثقون في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أي مهام تتعلق بالصحة، فإن 6 في المائة فقط من الأميركيين ليست لديهم هذه الثقة».


وتقول ليغا هوغان، الباحثة في جامعة كاليفورنيا، والتي قادت فريق الدراسة الجديدة: «ينبغي ألا نفاجأ من لجوء الأميركيين إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي لتشخيص أعراضهم، فهناك 26 مليون شخص بالولايات المتحدة ليس لديه تأمين صحي،  ومن بين أولئك الذين لديهم تأمين صحي، فإن الاشتراكات الباهظة الثمن أو صعوبة الحصول على موعد مع الطبيب المختص تجعل البحث عن بدائل أخرى لتشخيص الأمراض أمراً جذاباً».


والشهر الماضي، أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة لونغ آيلاند الأميركية أن «شات جي بي تي» فشل في الإجابة بشكل صحيح عما يقرب من 75 في المائة من الأسئلة المتعلقة باستخدام العقاقير الطبية، مع تأكيد الباحثين تسبب بعض الإجابات في ضرر للمرضى إذا جرى اتباعها.


وتعليقاً على ذلك، أشار متحدث باسم شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«شات جي بي تي»، إلى أن الأداة لم يجرِ ضبطها بدقة لتوفير المعلومات الطبية.


وأكد المتحدث ضرورة عدم اعتماد المستخدمين على هذه الأداة بديلاً للمشورة الطبية المتخصصة أو الرعاية التقليدية.- رويترز

 

اقرأ أيضا:

كيف تولّد صورا حسب رغبتك باستخدام ChatGPT؟  

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الذكاء الاصطناعي

إنجازات سيحققها الذكاء الاصطناعي هذا العام .. تقرير

02 كانون الثاني 2024
تعبيرية

هل يساعد "تشات جي بي تي" المستخدمين في العلاج النفسي؟

30 كانون الأول 2023
ey-ai-labs-hero

تعرّف على أفضل ابتكارات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023

24 كانون الأول 2023
Copilot

مايكروسوفت تتيح إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي

21 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
whatsapp_9-sixteen_nine

مزايا عملية في واتساب.. اكتشفها

منذ3 ساعة
لحظة انقضاض المتهم على القاضية

متهم "ينقض" على قاضية خلال محاكمته - فيديو

منذ3 ساعة
b59b324a-b684-461d-a4ce-97dd08a729ff

إطلاق مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"

منذ22 ساعة
غرفة عمليات

امرأة تدخل لإجراء عملية حصوات الكلى وتخرج بلا ساقين (فيديو)

03 كانون الثاني 2024
ronaldo-mum

هدية فاخرة من رونالدو إلى والدته في عيد ميلادها - فيديو

03 كانون الثاني 2024
الذكاء الاصطناعي

إنجازات سيحققها الذكاء الاصطناعي هذا العام .. تقرير

02 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ17 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ17 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 