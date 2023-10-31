Meta تفرض رسوما جديدة على مستخدمي "فيسبوك و"إنستغرام" في أوروبا

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تطلق شركة Meta خيار اشتراك "خالي من الإعلانات" الشهر المقبل، للأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" أو "إنستغرام" في أوروبا.وقالت الشركة إنها تمتثل "للوائح الأوروبية المتطورة" من خلال تقديم خيار الاشتراك في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.كما كشفت أنه اعتبارا من نوفمبر، سيتمكن المستخدمون من اختيار الاستمرار في استخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" مجانا مع الإعلانات، أو الاشتراك للتوقف عن رؤية الإعلانات.وستتراوح التكلفة من 9.99 يورو شهريا (10.58 دولارا) على الويب، إلى 12.99 يورو شهريا (13.75 دولارا) على أجهزة iOS و"أندرويد"، وتنطبق على حسابات المستخدم المرتبطة على "فيسبوك" و"إنستغرام".وبدءا من 1 مارس 2024، سيتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 6 يورو شهريا لإصدار الويب و8 يورو شهريا للوصول عبر الهاتف المحمول على الحسابات الإضافية.وتركزت الأعمال الأساسية لشركة Meta منذ فترة طويلة على تقديم خدمات الشبكات الاجتماعية المجانية للمستخدمين وبيع الإعلانات للشركات التي ترغب في الوصول إلى هذا الجمهور.ويعد توفير الطبقة المدفوعة مثالا على كيفية اضطرار شركات مثل Meta إلى إعادة تصميم المنتجات لتتوافق مع قواعد خصوصية البيانات والسياسات الحكومية الأخرى، خاصة في أوروبا.وفي بيان يوم الاثنين، قالت Meta إنها ملتزمة بالحفاظ على خصوصية وأمان معلومات الأشخاص، لكنها تؤمن بـ "الإنترنت المدعوم بالإعلانات" الذي يوفر للمستخدمين منتجات وخدمات مخصصة، بينما يسمح أيضا للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين.وقالت Meta أيضا: "نحن نحترم روح وهدف هذه اللوائح الأوروبية المتطورة، ونحن ملتزمون بالامتثال لها".وأكدت أنها ستستمر في توفير الوصول المجاني إلى منتجاتها للأشخاص الذين لا يرغبون في الدفع.وسيكون الاشتراك الخالي من الإعلانات متاحا فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. RT