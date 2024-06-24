 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رحيل الزميل منتصر غرايبة

رحيل الزميل منتصر غرايبة

رحل، اليوم الاثنين، عن عالمنا الزميل الصحفي في "الغد" منتصر غرايبة، الذي عاجلته المنية فجر اليوم.. تاركاً وراءه حزنًا عميقاً وأثراً لا يمحى في قلوب زملائه وأصدقائه وعائلته.

اضافة اعلان

 

وكان الغرايبة مندوبا لـ"الغد" في محافظة إربد، ولاحقا مدير تحرير دائرة المحافظات في الصحيفة، وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين.

 

وكانت آخر مواد الزميل، التي كتبها بقلمه تحقيقا مشتركا مع الزميل أحمد التميمي نشر اليوم الاثنين، بعنوان: رحلات نحو المجهول لباحثين عن أحلام قد تنطفئ قبل الوصول.

 

والزميل الغرايبة مولود عام 1973، ويحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية من إحدى الجامعات المصرية.

 

وتتقدم أسرة صحيفة "الغد" بخالص العزاء لعائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه، راجين من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت عائلة الفقيد أعلنت أنه سيُصلى على جثمانه في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة حوارة/ إربد، ومن ثم سيدفن في مقبرة البلدة. وتقبل التعازي في ديوان آل غرايبة بحوارة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا

بلال عبدالفتاح محمد الكايد ابوهزيم

منذ21 ساعة

عبدالله عبد سليمان النجداوي

منذ21 ساعة

امنه عبدالقادر البشتلي

منذ21 ساعة

امين حسن حموده الكنش

منذ21 ساعة

محمود ماجد حميدان

منذ21 ساعة

سليمان جلال شحاده

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 