الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نعي الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة

نعي الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة

إيمانا بقضاء الله وقدره تنعى عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة المرحومة، بإذن الله، الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة "أم زياد" أرملة المرحوم، بإذن الله، الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة، ووالدة زياد وعبدربه وإياد ومؤيد وابتسام وبسمة وسميرة.

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وشقيقة المرحوم سالم، والمرحوم محمد، والمرحوم محمود، والمرحوم حمدي، وعدنان.
والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس ١١/ ١ / ٢٠٢٤ بعد مسيرة حياة كرستها في طاعة الله ورضوانه وسيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11/1/2024، من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.


تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب لليوم الخميس، وبعد الساعة الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت في ديوان أبناء الكرك في دابوق/ عمان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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