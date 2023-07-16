نعي المربية الفاضلة "هبة محمد ناجي محمود الفالح"

بسم الله الرحمن الرحيم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:155- 157].



ببالغ التسليم و الرضا بحكم الله و قضائه ينعي آل الفالح المربية الفاضلة " هبة محمد ناحي محمود الفالح" بنت المرحوم محمد ناجي الفالح و المرحومة فدوى محمد الشنار و شقيقة هدى (زوجة عبد الفتاح قرمان) و الدكتور روحي الفالح( زوج السيدة عبير الشنار) و رامي الفالح (زوج السيدة ناهدة كنعان) و عمة اولاد الدكتور روحي محمد، مضر، و مها الفالح.

التي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر هذا الاحد الموافق 16 / 7 / 2023

تغمدها الله بواسع رحمته وجعل مثواها الجنة.

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سيتم تشييع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير البوم بعد صلاة الظهر من مسجد صبرية الخطيب الى مقبرة صويلح الغربية

موقع المسجد :







موقع المقبرة مقابل المسجد:







تقبل التعازي للنساء و الرجال في منزل شقيقتها هدي الفالح( زوجة عبد الفتاح قرمان) منزل رقم 17 شارع نايل عزام المجالي في حي الرحمانية (دابوق) و ذلك من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 ليلاً، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الاحد، و الاثنين و الثلاثاء

الموقع :





