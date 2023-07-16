نعي المربية الفاضلة "هبة محمد ناجي محمود الفالح"

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:155- 157].
ببالغ التسليم و الرضا بحكم الله و قضائه ينعي آل الفالح المربية الفاضلة " هبة محمد ناحي محمود الفالح" بنت المرحوم محمد ناجي الفالح و المرحومة فدوى محمد الشنار و شقيقة هدى (زوجة عبد الفتاح قرمان) و الدكتور روحي الفالح( زوج السيدة عبير الشنار) و رامي الفالح (زوج السيدة ناهدة كنعان) و عمة اولاد الدكتور روحي محمد، مضر، و مها الفالح.
التي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر هذا الاحد الموافق 16 / 7 / 2023
تغمدها الله بواسع رحمته وجعل مثواها الجنة.
سيتم تشييع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير البوم بعد صلاة الظهر من مسجد صبرية الخطيب الى مقبرة صويلح الغربية
موقع المسجد :
موقع المقبرة مقابل المسجد:
تقبل التعازي للنساء و الرجال في منزل شقيقتها هدي الفالح( زوجة عبد الفتاح قرمان) منزل رقم 17 شارع نايل عزام المجالي في حي الرحمانية (دابوق) و ذلك من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 ليلاً، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الاحد، و الاثنين و الثلاثاء
الموقع :