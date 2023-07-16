الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نعي المربية الفاضلة "هبة محمد ناجي محمود الفالح"

نعي المربية الفاضلة "هبة محمد ناجي محمود الفالح"

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [سورة البقرة:155- 157].

ببالغ التسليم و الرضا بحكم الله و قضائه  ينعي آل الفالح المربية الفاضلة " هبة محمد ناحي محمود الفالح" بنت المرحوم محمد ناجي الفالح و المرحومة فدوى محمد الشنار  و شقيقة هدى (زوجة عبد الفتاح قرمان) و الدكتور روحي الفالح( زوج السيدة عبير الشنار) و رامي الفالح (زوج السيدة ناهدة كنعان) و عمة اولاد الدكتور روحي محمد، مضر، و مها الفالح. 
التي انتقلت الى رحمة الله تعالى فجر هذا الاحد الموافق 16 / 7 / 2023
تغمدها الله بواسع رحمته وجعل مثواها الجنة.

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سيتم تشييع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير البوم بعد صلاة الظهر من مسجد صبرية الخطيب الى مقبرة صويلح الغربية
موقع المسجد :


موقع المقبرة مقابل المسجد:



تقبل التعازي للنساء و الرجال في منزل شقيقتها هدي الفالح( زوجة عبد الفتاح قرمان) منزل رقم 17 شارع نايل عزام المجالي في حي الرحمانية (دابوق) و ذلك من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 ليلاً، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الاحد، و الاثنين و الثلاثاء
الموقع :


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