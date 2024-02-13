الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أخطاء إعلامية بالجملة

رشا سلامة
رشا سلامة

كنت في مرة، قد كتبت بحثا أكاديميا حول الرؤية المهنية والأخلاقية لنشر صور الاغتيالات السياسية، وكان الأنموذج الذي طبقت الدراسة عليه هو صور اغتيالات قادة منظمة التحرير الفلسطينية في عواصم عالمية في سبعينيات القرن الماضي.اضافة اعلان
خلص البحث آنذاك لضرورة النشر، ما استطاع الناشر إلى ذلك سبيلاً، في حالة الفلسطينيين تحديداً، حتى وإن كان المشهد صادماً أو ينكأ جرح ذوي المغدور؛ ذلك أن حالة القضية الفلسطينية حرجة وتحتاج تسليطاً إعلامياً مكثفاً في وجه التغييب الذي تعانيه عالمياً.
بقيَت النتيجة الآنفة نصب عينيّ، وما عدت أناقش الأمر مطولاً حين يتعلق بالقضية الفلسطينية، بيد أن ثمة مراجعات كانت تتداعى إلى ذهني طوال الأشهر الماضية خلال متابعة تغطيات وسائل الإعلام العربية، على وجه التحديد، للحرب الأخيرة على قطاع غزة.
رصدتُ فيما رصدت أخطاء إعلامية بالجملة، لربما حري بي التنويه إليها، بعد مناقشتها ملياً مع عدد من الزملاء الأكاديميين، ولعل على رأسها إلحاق الضرر بالقضية الفلسطينية، عن حُسن نية، حين يصار إلى تكثيف بثها بشكل مبالغ فيه، ما يفضي بالتالي إلى حالة خدران إعلامي، أي أن يصبح المشهد مألوفاً وأن يتراجع في قائمة اهتمامات المُشاهد؛ لشعوره بالاعتياد.
أظن بأن ساعات البث المدروسة لما يحدث في قطاع غزة هو الأمثل، من دون الإفراط في تكرار الصور الدموية ومناقشة التفاصيل ذاتها على مدار ساعات البث. أكتب هذا، فيما أنا أشاهد تغطية كشف مصير الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هبّ لنجدتها، فقضى معها، أشاهد التغطية للمرة السابعة على مدار اليوم، وتحديداً منذ العاشرة والنصف صباحاً حتى التاسعة ليلاً.
إلى جانب ما سبق، ثمة خلل بارز في استخدام المصطلحات الإعلامية، وسأسمح لذاتي بالاصطلاح عليه “فوضى المصطلحات”؛ إذ كيف تحارب شرعية كيان احتلال فيما أنت تُطلِق عليه في نشراتك الإخبارية “إسرائيل”، عوضاً عن “كيان الاحتلال الإسرائيلي”؟ كما أن مصطلح “الجيش الإسرائيلي” يضفي شرعية على وجوده، والأصح في هذه الحالة قول “جيش الاحتلال الإسرائيلي”، والابتعاد تماماً عن مصطلح “جيش الدفاع الإسرائيلي”. ثمة مصطلحات أخرى من قبيل “عرب إسرائيل” أو “عرب الثمانية وأربعين”، والأصح قول “فلسطينيو المناطق المحتلة في العام 48”. يطول الحديث حول هذه النقطة، ولعل أفضل ما بالوسع فعله، ويقع على عاتق الأكاديميين والعاملين المكرّسين في قطاع الإعلام، هو إصدار قاموس للمصطلحات الأصح في حالة القضية الفلسطينية وأن يخضع لمراجعة قانونية وسياسية وليس إعلامية وأكاديمية فحسب.
ثمة نقطة أخرى: فوضى النقل من الأرض المحتلة، ما يتسبّب في مرات كثيرة بأضرار عن حُسن نية. وهنا، أسمح لذاتي بالتساؤل عن جدوى “فتح الخط” مع مراسل لمدة تزيد على عشرين دقيقة كل ساعة ونصف تقريباً. سيجد المراسل ذاته مضطراً لتعبئة الفراغ بالحديث الكثير والتفاصيل التي قد تفضي إلى كشف ما لا يصح كشفه. في واحدة من هذه النشرات، لم يفطن المراسل إلى كونه ينقل بدقة متناهية مكان تواجد عائلة أحد المصورين الصحفيين، في وقت كان يستهدف فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي عائلات العاملين في قطاع الصحافة والإعلام. كذلك “فتح الكاميرا” على قنوات البث المباشر، على مدار الساعة، ومن مواقع متعددة، قد يسهُل معها تحديد أماكن انطلاق كثير من صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ثمة أخطاء أخرى باتت من نافلة القول، من قبيل ما يمكن الاصطلاح عليه “مونولوج إعلامي” أي اجترار الرسالة فلسطينياً وعربياً رغم كونها معروفة، عوضاً عن توجيهها بمهنية ولغات متعددة إلى الجمهور الغربي غير العارف بتفاصيل المشهد الحقيقي. إلى جانب أخطاء أخرى مثل انحياز قنوات إلى جهة فصائلية بعينها، ما يفضي إلى إخلال في عنصريّ التوازن والموضوعية.
ستنتهي الحرب على قطاع غزة في لحظة ما. وعلى الرغم من الجراح الغائرة في العمق، سيكون هنالك متسع، آنذاك، للتأمل في نقاط الإخفاق كما النجاح، لا سيما في الأداء الإعلامي.
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