أربعة عوامل رئيسة لنجاح المقاطعة

طارق الدعجة

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في أربعينيات القرن الماضي قررت جامعة الدول العربية مقاطعة "إسرائيل" وكل من يدعمها في خطوة تهدف لقطع خطوط الإمداد أمام محاولات دعم الكيان الوليد، عسكريا واقتصاديا.تلك المقاطعة الرسمية أخذت أشكالا ثلاثة، الأول: عدم شراء البضائع والمنتجات من "إسرائيل"، الثاني: "عدم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع "إسرائيل"، الثالث: عدم شراء المنتجات من الشركات التي تشحن بضائعها عبر المنافذ الإسرائيلية.ورغم تفاوت الالتزام بالمقاطعة من قبل الدول العربية نفسها آن ذاك، إلا أن جامعة الدول قدرت الخسائر المباشرة للكيان الصهيوني بـ90 مليار دولار و46 مليارا بشكل غير مباشر.اليوم، وبعد مرور 75 عاما، يعيد التاريخ نفسه، لكن باختلاف جوهري، فالمقاطعة عادت هذه المرة بقوة بقرار شعبي لا رسميا، فمعظم الدول العربية وكثير من دول العالم ما زالت ترتبط بـ"إسرائيل" اقتصاديا وعسكريا، بشكل معلن وغير معلن، رغم حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني وقتله آلاف الفلسطينيين على رأس الشهود.وتعوّل الحملات الشعبية في مقاطعة الكيان الإرهابي ومن يدعمه على قدرتها في التأثير اقتصاديا إلى أبعد حد، في ظل عجزها عن التأثير في الميادين الأخرى الأكثر فاعلية.وحتى تنجح حملات المقاطعة الشعبية لا بد أن ترتكز على أربعة قوائم رئيسة:قرار المستهلك بالاستمرار في المقاطعة: انتشرت حملات المقاطعة مثل النار في الهشيم بمجرد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فلم يكن ممكنا لكثير من الناس التعامل مع منتجات الدول التي تدعم الكيان الغاصب ومنتجات الكيان نفسه.وانتشرت المقاطعة على نطاق واسع، فحال الأسواق يشير بعد مرور 46 يوما على وضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار.وفي ظل حالة العداء التي كرّسها الاحتلال الصهيوني على مدى الأيام الماضية وسط مشاهد الإرهاب اليومي، أصبح شراء المنتجات الداعمة للكيان بمثابة عقد صفقة "للشراكة في إراقة الدم الفلسطيني".وهذا ما يُعوَّل عليه في استمرار حملات المقاطعة تحت ضغط الكبت والتعاطف مع الفلسطينيين، وهو العامل الأول لاستمرار المقاطعة.تحول التجار للاستيراد من مناشئ أخرى: فيما يستمر كثير من الناس في البحث عن منتجات دول غير داعمة للكيان الصهيوني فإنهم يعوّلون على التجار في استيراد المنتجات من دول محايدة لا تدعم الكيان، ما يجعل الأمر أسهل عند التسوق.وفي حال انخراط التجار جديا في هذه الحملة، ستبدأ الأسواق تتخلص من البضائع الداعمة شيئا فشيئا أو تراجع حصتها بشكل كبير، وهذا العامل الثاني في نجاح المقاطعة.رفع جودة المنتجات الوطنية وتخفيض أسعارها: لجأ كثير من المتسوقين إلى شراء المنتجات الوطنية، ما جعل الطلب يتضاعف على الصناعة المحلية، وفي هذه الأثناء بدأ كثير من الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها بشكل أوسع لزيادة حصتها في السوق.ويعوّل المستهلكون المقاطعون على أمرين: الأول، جودة الصناعة المحلية، والثاني، انخفاض أسعارها.وأكثر ما يحتاج الصانع الأردني اليوم لتكثيف العروض السعرية (سيما في واجهة المولات) حتى لو كان على حساب الربح في البداية للتعريف بوجود المنتج وإتاحة تجربته.كما يقع على عاتق "المولات" مسؤولية دعم المنتج، عبر تخصيص أماكن مميزة لعرض المنتجات المحلية بكلف أقل، وهذه الإجراءات كلها تشكل العامل الثالث لنجاح المقاطعة.الدعم الحكومي: لا بد للحكومة أن تؤدي دورها بخفض كلف الإنتاج سيما الطاقة، لمنافسة المنتج الأجنبي إضافة إلى زيادة تفضيل المنتج الوطني بالعطاءات، وفرض قيود على بعض المستوردات، وفي حال أداء الحكومة واجبها تكتمل أركان المقاطعة الأربعة.كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يدخل للاقتصاد (2.17 دينار)، بينما يخسر الاقتصاد 50 % من كل دينار ينفق على السلعة المستوردة، أي أن كل دينار على الاستيراد يذهب نصفه لخارج البلاد على حساب الاحتياطي والعجز التجاري.المنتجات الأردنية تصل إلى 144 بلدا، والقطاع الصناعي ينتج 1500 سلعة، وتصل حصته إلى 46 % من السوق المحلي، وتبلغ قيمة الإنتاج القائم 17 مليار دينار، وعدد السلع المصدرة نحو 1400 سلعة.يوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، باستثمار يقدر بـ 15 مليار دينار، توفر 260 ألف فرصة عمل، وتصل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما 25 %.