الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أساطيل وحشود وشرق أوسط جديد

د. محمود عبابنة
د. محمود عبابنة

إعلان الحرب واستدعاء مئات الآلاف من الاحتياطي الإسرائيلي وتعزيز ذلك بحاملات الطائرات والفرقاطات الأميركية، وإرسال المساعدات الأوروبية الى اسرائيل لا يمكن أن يكون تحضيراً لاجتياح غزة المحاصرة منذ 17 سنة والواقعة على مساحة 365 كم مربع، ولا لتحرير مائة أسير إسرائيلي، الذين مات وسيموت العشرات منهم في هذه الحرب الوحشية التي تشن على أهل غزة، كلمات نتنياهو "إنها مسألة حياة أو موت" "وسيكون هناك شرق أوسط جديد"، تشي بنية عدوانية وقرار سري متخذ وممهور ومختوم بالموافقة الأميركية بسحق كل من يقف في وجه إسرائيل وعربدتها في المنطقة، والرمانة التي تسعى إليها عصابة الأربعة (نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، غالانت) ومن ورائهم بايدن مضلل الإعلام، وسوناك المأزوم بلون بشرته ليست مقصورة على حماس بل أيضاً هي قوه حزب الله ودمشق بعد أن تم الإجهاز على قوة العراق، مخططات إسرائيل وأميركا بعدم السماح لأي دولة على حدود إسرائيل أن تملك قوه عسكرية قد تهدد إسرائيل لم تعد سراً، بل جرى نشرها على الملأ ولكننا نذكر بها.اضافة اعلان
إسرائيل إما بالتزامن مع حربها الوحشية على غزة أو بعد مغامرة الاجتياح التي تعد لها، ستتفرغ لجبهتها الشمالية ومغامرة القضاء على حزب الله، مدعومة بالقوه الأميركية / قوه الاحتياط والتزويد والدعم، وإذا تطلب الأمر وتدخلت إيران فلن يتوانى الاسرائيليون والأميركان عن ضرب طهران بأعتى الأسلحة، إسرائيل الجريحة في عمق كبريائها، وجيشها الذي ثبت أنه جيش يقهر ولو من فئة قليلة ومنظمة ومجهزة، وقد رأينا ما حصل في غلاف غزة.
التحذيرات التي تكررت في وجه إسرائيل وهي تمعن في قتل الشعب الفلسطيني وحصاره واعتقاله وتشريده وهدم منازله على رؤوس ساكنيها... الخ ، هي التي دفعت حماس لتنفيذ عمليه طوفان الأقصى وإن سقط بضعة قتلى من المدنيين الإسرائيليين فحياتهم في رقبة نتيناهو الذي يكافح ليبقى رئيساً لآخر نظام عنصري في العالم.
يفتقد العالم للعقلاء، وفورة الدم والحقد الدفين لدى جميع الأطراف أعمت بصيرة الحكمة والمنطق، الخاسر هو أميركا التي تحوز بتصاعد على أكبر قدر من الكراهية وبعدها إسرائيل، وهم يعملون معاً وعلى الملأ على إنجاز إبادة جماعية  للمدنيين الأبرياء العزل في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يتناسى أن إسرائيل دولة محتلة ومارقة وفوق القانون، كل ذلك موثق في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي هم أعضاء فاعلون به،  والسؤال لماذا لا يتم تطبيق قراراته ونتفادى كل هذه الحروب.. السؤال موجه لمن يتباكون على مائة أسير اسرائيلي ويتغافلون عن مليوني أسير محاصر في غزة، وأكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية يتم التنكيل بهم يوميا، بالإضافة إلى حوالي خمسة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال البغيضة.
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