أطفالنا والأسئلة الحائرة حول العدوان على غزة

د. محمود أبو فروة الرجبي

اضافة اعلان

ماذا نقول لأطفالنا مفسرين ما يحصل، وهم يشاهدون مناظر القتل، والتدمير، وإبادة عائلات بأكملها في غزة؟ لن أتحدث في هذا الـمقال عن أطفال غزة – نسأل الله لهم الصبر وأن يعطيهم القوة والتحمل – فلهم مقال خاص في ذلك، ولكن سأتطرق إلى أطفالنا والأسئلة الحائرة التي يسألوننا إياها وقد لا نجد لبعضها إجابات.يتفاعل الأردنيون بشكل خاص، العرب والمسلمون وأي إنساني في العالم مع ما يحصل في غزة، ويصدم من حجم القتل، والإبادة التي تمارس ليل نهار على مسمع ومرأى من العالم، وهذا يجعل أطفالنا يتساءلون عن قضايا كثيرة قد نعجز في الإجابة عن بعضها.أول سؤال يخطر على بال أطفالنا عن حجم الحقد الصهيوني على الأطفال والنساء، ولماذا لا يقاتلون العسكريين، بل يركزون على المباني السكنية، والأبراج، والمستشفيات؟ والإجابة ببساطة أن هذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ليس جديدا عليه، فقد بدأ مذابحه بمجرزة حيفا عام 1937، ومرورًا بمجازر دير ياسين، والدوايمة، وقانا، وصبرا وشاتيلا، وغيرها مما يمكن أن يملأ كتبا ومجلدات، وقد وصل به الأمر إلى قتل النساء الحوامل، وإحراق الناس بالقنابل، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، وذلك كله لأنه كيان فوق القانون الدولي، ولا يتم محاسبته استنادا إلى دعم القوى الغربية له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.وعندما يسأل أطفالنا عن حقوق الإنسان ومنظماتها، يؤلمنا أن نخبرهم أن حقوق الإنسان يتم التعامل معها في العالم وفي غالب الأحوال على أساس المصلحة، ومن هو الضحية ومن هو الجلاد، والأسوأ من ذلك أنه يتم التعامل مع العرب على أنهم درجة ثالثة أو عاشرة، فلو تم – العكس – فيما يحصل في غزة، بمعنى أنه تم قصف مستشفى إسرائيلي وقتل من فيه، ستقوم الدنيا، ولن تقعد، وقد تملأ دموع الدول الغربية العالم، ويحدث طوفان من التباكي على الإسرائيليين، وهذا النفاق ليس جديدا، بل موجود دائما، وما حصل أننا صدقنا ذات يوم الكلام المعسول الذي يقال عن الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير وغيرها من الإسطوانات التي لا تقال إلا في حالة تحقيقها لمصالح تلك الدول.والسؤال الثاني «كيف يمكن حماية أطفال غزة من القتل ؟» وهذا سؤال محير، ويصعب علينا الإجابة عليه، فلا يمكن للدول الفاعلة القادرة على التأثير على دولة الاحتلال أن تضغط عليها حقيقة من أجل وقف الحرب، فالمعتاد في السياسة الدولية أن كل شيء قابل للتغير إلا رغبة الكيان الصهيوني، وفي حالة قيامه بأعمال قد ترى تلك الدول فيها مضرة للاستقرار العالمي، فلا يتجاوز الأمر المطالبة الخجولة بفعل معين، أو إظهار مخاطر ما تقوم به دولة الاحتلال، ويبقى هذا السؤال معلقا، ولا نستطيع الإجابة عليه.أما السؤال الثالث: متى تصبح الدول العربية قوية، ومؤثرة، وقادرة على حماية الفلسطينيين؟. العالم لا يعترف إلا بالقوة، وللأسف فإن الدول العربية لم تستثمر بالقوة العلمية التي تؤدي إلى القوة العسكرية، فلم نشاهد للآن – على سبيل المثال لا الحصر- صناعة عربية تصل إلى إنتاج مضاد طائرات قادر على حماية السماء العربية، وحقيقة، فإن قوة الاحتلال تكمن في أنه يستطيع أن يضرب في الجو كما يشاء ووقتما يشاء دون خسائر، أما على الأرض، فإن المقاومة الشديدة له تعيقه، وتوقع به خسائر كبيرة قد لا يتحملها.القوة العسكرية لأي دولة هي حاصل مجموعة عوامل تؤدي إليها قائمة على التطور العلمي، والتقني، والاقتصادي، والتماسك بين أبناء الشعب الواحدة، ووجود إرادة وإدارة للقوة، وتجميع تراكمي للقوى الناعمة وغيرها من الأمور، وكلها يمكن أن تتوفر في الوطن العربي ليصبح قوة عظمى.وبخصوص السؤال الرابع: من سينتصر في هذه الحرب؟ فإجابته سهلة، وهي أصحاب الأرض، لأن سيرورة وصيروة التاريخ وسننه لا تخطئ أبدا، ولا يمكن لدولة محتلة مهما امتلكت من القوة، والنفوذ، وتأييد العالم أن تستمر في احتلالها، ومقاومة الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري يدلل على ذلك، وفي العقود السابقة التي بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي وقبله أثناء الاستعمار البريطاني، أثبتت الوقائع صلابة الشعب الفلسطيني، وعدم استسلامه، وإذا كانت الظروف الدولية تصب في مصلحة دولة الاحتلال الآن، فإن هذا الأمر لن يستمر، ولا يوجد في السياسة والوقائع حسب ما علمنا التاريخ شيء ثابت، والحقيقة أن إفلاس دولة الاحتلال الأخلاقي يسرع في هزيمتها، وانتصار الشعب العربي الفلسطيني، وكل ما تقوم به في غزة والضفة يؤكد هذا الإفلاس الأخلاقي.هذا من جانب، ومن جانب، من الـمهم أن نذكر في هذا السياق أنه ليس من الجيد أن نوجه غضبنا أمام أطفالنا على الدول العربية مهما شعرنا بالتقصير منها، بل يجب أن تبقى مشاعرنا السلبية باتجاه المحتل فهو القاتل الحقيقي، وفي الوقت نفسه نريد لدولنا العربية أن تأخذ مكانتها الحقيقة في العالم، بما يوازي تراثها، وإرثها الحضاري، ومكانتها الاستراتيجية، وثرواتها الضخمة، وحجمها الكبير، والشعوب أيضا بحاجة إلى مراجعة في طريقة تفكيرها، وزيادة إنتاجيتها العلمية، والحضارية الـمختلفة، لننطلق بجناحين (الشعوب والدول) نحو الـمستقبل مسلحين بالعلم، والقوة، والشجاعة، وكل ما يلزم لحياة مليئة بالسلام الحقيقي، وبعيدة عن القتل، والاستباحة، وغيرها.ما يجري في غزة الآن، غير مسبوق، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي إبداع في الوحشية، واللاإنسانية، والإجرام، وردود فعل العالم، وخاصة الدول الكبرى لا يقل سوءا عن هذه الجريمة.يجب أن نعلم أطفالنا أن العيش برفاه، وسلام وأمان لا يكون إلا عندما نكون أقوياء، ولا بد أن يأتي زمان يقدم فيه العرب حضارة جديدة للعالم قائمة على العدالة الحقيقة، وتقديس حق الإنسان بغض النظر عن أصله، ودينه، وعرقه، ولون بشرته، وبغير ذلك سيبقى العالم أسيراً للحضارة الغربية التي أثبتت فشلها في تحقيق العدل الإنساني المنشود، رغم احتوائها جوانب إيجابية عديدة.