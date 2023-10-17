أطفال غزة والحرية وحقوق الإنسان!

د. محمود أبو فروة الرجبي

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يعيش العالم الآن أزمة أخلاقية لن تنمحي من الذاكرة ولو بعد مائة عام، بما يخص ما يحصل من حصار، وتجويع، وقطع الكهرباء والـماء عن قطاع غزة، ولو تركنا كل ذلك جانبا - وهو مؤلم، وصادم، وبشع- لنركز على ما يحصل مع الأطفال هناك، فستكون الأمور كارثية أكثر.تاريخيا لم تفرق دولة الاحتلال الإسرائيلي بين الأطفال، والكبار، والشيوخ في عدوانها على العرب في فلسطين، ودول الجوار، ابتداء من مذبحة دير ياسين، ومرورا بمذابح صبرا وشاتيلا، وقانا، وليس انتهاء بهذه المذبحة الأخيرة في غزة.للآن وبعد أيام من انطلاق المعركة الانتقامية ضد الفلسطينيين في غزة، والتي لا تراعي أي قانون دولي، أو أخلاقي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 614 طفلا فلسطينيا من خلال القصف الأعمى للمدنيين، هذا إضافة إلى آلاف الأطفال المصابين، وفوقهم من فقدوا عائلاتهم بأكملها، وإذا أضفنا إلى قائمة القتل هذه الأثر النفسي على الأطفال الذين يشاهدون بأعينهم استشهاد عائلاتهم، وجيرانهم، ومناظر القصف غير المسبوقة، ناهيك عن الأطفال الذين يبقون لأيام تحت الانقاض، ونتيجة لذلك، فإن الألم الكبير، والمأساة التي يعيشها أطفال فلسطين في غزة وغيرها لا نعرف كيف ستكون نتائجها وإلى أين تصل؟هناك تقارير من منظمة الدفاع عن الأطفال، وغيرها من المنظمات الإنسانية عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال والكبار – على حد السواء – في قطاع غزة حتى أن غالبية سكان القطاع لا يعرفون إذا ما كان النهار سيطلع عليهم وهم أحياء، لأن القصف الإسرائيلي قائم على أسلوب الأرض المحروقة، وعدم التفريق بين الحجر والبشر، فما حصل في طوفان الأقصى أفقد دولة الاحتلال عقلها، وجعل مسؤوليها يتخبطون، ويسعون إلى القتل لرفع معنويات سكان الكيان من جهة، ولترميم صورة الجيش الإسرائيلي الذي تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية ومؤيدوها أن ترممها، واعتقد شخصيا أن ما بعد هذه المعركة لن يكون كما كان قبلها أبدا.الصادم في الأحداث الأخيرة هو رفض كثير من الجهات الدولية استنكار قتل الأطفال في غزة، وتجاهل الوضع المأساوي فيها، وكلنا شاهد بعض الفيديوهات لصحفيين وإعلاميين أميركيين أحرجوا مسؤولين هناك عندما وجهوا لهم أسئلة مباشرة حول قتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين في غزة، وأن هذا العمل مدان، ومع ذلك، رفض هؤلاء المسؤولون التعليق على الـموضوع، أو حتى مجرد إظهار الأسف من أجله، في تعامل يستند إلى معايير غير أخلاقية قائمة في أجزاء كبيرة من الغرب تعتبر أن حق الإنسان يتغير حسب الضحية، والمصلحة، وأن الإنسان الأبيض هو الأساس في هذه الحقوق.ما يحصل في غزة الآن يضع كل ما يقال حول التعايش وحقوق الإنسان، وتقبل الآخرين، والحرية الإعلامية، والـمعايير المهنية للإعلام في وسائل الإعلام الغربية على الـمحك، ويؤثر على جهود كل الخيرين المحبين للسلام، والتآلف بين الشعوب في العالم، ويجعلنا نتساءل: كيف يمكن أن نقنع طفلا عربيا يرى العالم كله يبرر لدولة الاحتلال استخدامها للقتل، والتدمير والحصار بالسلام، والتعايش، واحترام الآخر؟ وكيف سنقنع الشباب العربي بأن التطرف لا فائدة منه، وهو يرى هذا الانحياز الغربي الأعمى لدولة الاحتلال، بل ولا يرى أي ردة فعل عندما يوصف العرب بالحيوانات؟استمرت دولة الاحتلال لأنها قامت على أربعة مبادئ ساعدتها على النمو، والتطور وهي: الهدوء التام، الردع الكامل، التفوق الساحق على المحيطين بها، والمعارك الخاطفة، وهذه كلها لم تعد موجودة على أرض الواقع، ولذلك، فإنها تتصرف بجنون، ودون وعي، وتجر الـمنطقة كلها إلى معركة لا يعرف أحد نتائجها، لأنها تعيش الآن سؤالا مصيريا محيرا حول وجودها، وبقائها، واستمرار تفوقها.خلال المائة سنة الـماضية عانى الشعب العربي الفلسطيني ويلات لم يعشها شعب آخر في العالم، وخالف كل التوقعات بالاستسلام أو الملل، أو التوقف عن محاولة الاستقلال، ونيل حريته، واسترداد حقه المسلوب، بل وابتكر أساليب في مقاومة المحتل لم تخطر على بال بشر، مدعوما بتعاطف كبير من عائلته الكبيرة – العرب- والـمسلمين، وكل المؤمنين الحقيقيين بحقوق الإنسان – بغض النظر عن لونه، ودينه، وأصله، ومصالح الغرب معه.ومع كل امتحان تسقط غالبية دول العالم في امتحان الأخلاق، وحقوق الإنسان، وترسخ لدى الآخرين أن هذه الشعارات مجرد أقوال للتسويق الدولي، لا تصمد أمام محك الواقع، ولا ما يحصل على الأرض.أطفال فلسطين مثلهم مثل أطفال العالم الآخرين يستحقون الحياة المستقرة الهادئة، والتعليم الجيد، والهواء النقي، وتلبية كل احتياجاتهم، وأولها الشعور بالاستقرار، وترك دولة الاحتلال تعربد دون رادع، أو محاسبة سيبقى العار الأكبر، والوصمة التي لن تنمحي على مر الزمان.لن يترك العرب غزة، وستتآلف الجهود الشعبية والحكومية في غالبية الدول العربية، إضافة إلى جهود القوى الدولية الـمحبة الحقيقية للسلام من أجل إنقاذ غزة، والبحث في الجذور الحقيقية للصراع وهي الاحتلال الغاشم، وسلب الحقوق، واستعمار الأرض في زمن انتهى به الاستعمار التقليدي.الفلسطينيون ليسوا وحدهم في هذه المعركة، ونشاهد الآن صلابة بعض الدول العربية – ومنها الأردن – في رفض التهجير، والقتل، والتركيز على الأسباب الحقيقية لـما يحصل على الأرض بعيدا عن المقاربة الإسرائيلية العرجاء.ونثمن هنا دور كل الدول العربية والإسلامية، وخاصة بلدنا الأردن وثباته، ووصف جلالة الـملك ما يحصل هناك من "منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين في غزة بأنها "جريمة حرب".سيأتي وقت لن يصدق العالم فيه أننا عشنا في القرن الحادي والعشرين في ظل نظام دولي يتغنى بالحرية، وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه لم يكلف نفسه عناء لجم عصابة كبرت وصارت دولة لظروف استثنائية لن تستمر طويلًا.طوبى لكم يا أطفال غزة، الغد سيكون أجمل، وسيأتي يوم تعيشون فيه مثل كل أطفال العالم بسلام، وكرامة، وحرية، واستقرار.