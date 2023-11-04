أهل غزة.. العرب من ورائكم والعدو أمامكم (2)

د. محمود عبابنة

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إن صدقت ذمّة رواة التاريخ العربي، فإن طارق بن زياد فاتح الأندلس وضع جيش الفتح الإسلامي بعد أن رست مراكبه على الشاطئ أمام خيارين: إما الموت غرقاً أو القتال وتحقيق النصر، فكان له ما أراد. هذا المشهد يتجسد من جديد، ونحن نرى المعارك المحتدمة بين رجال المقاومة، الذين يخرجون من باطن الأرض ليصوّبوا رصاص بنادقهم وقذائفهم إلى مدرعات ودبابات الميركافا، وتحيلها إلى شعلة من اللهب، في حين يواجه أهالي غزة المدنيون بصدورهم العارية قنابل الفسفور الأبيض، وليس معهم إلا الله والعزيمة والدم، طالبين الشهادة أو النصر.رجال المقاومة الأبطال متقدمون في مواجهة العدو كجنود طارق، ورغم أن طارق بن زياد لم يفرح بنصره، بل كان مآله الذل والاحتجاز من قبل خليفة المسلمين، لكن التاريخ أنصفه وما يزال جبل لا يهزه الريح يحمل اسم جبل طارق، ويخلّد اسمه على جغرافيا الواقع والتاريخ.قد لا يفرح الغزيون في هذا الزمن العربي الرديء بزوال الاحتلال أو فك الحصار عن أهلهم وثغورهم في غزة والعريش، لكن أبناءهم سيحصلون على النصر والخلود والشرف الذي ساح بغزارة على جوانبه الدم، بفعل القصف الهمجي الجنوني بقنابل يوم القيامة، التي زادت بشرورها على قنبلة هيروشيما، التي ألقتها أميركا عام 1945 وتكررها دولة الاحتلال على دفعات وتهوي بها على رؤوس المدنيين من أطفال ونساء، دون أن يرفّ جفن السيد بايدن ووزيره بلينكن، الذي شارك في مجلس الحرب الإسرائيلي على ذمة صحيفة معاريف الإسرائيلية، وها هو يستعد للعودة إلى المنطقة بكل وقاحة، وربما يعود ويكرر مرة أخرى: أنه آت إلى المنطقة بصفته يهودياً وليس وزيرا لخارجية أميركا.شباب غزة الذاهبون إلى الموت قلبوا معادلة الأمثال، فالعين تقاوم المخرز سيما إذا كان المخرز بيد الجبان ويحركه الباطل، ورغم سقوط ما يزيد على عشرة آلاف شهيد وآلاف الجرحى من الغزيين، لكن انتصارهم الذي حفروه في صفحة التاريخ الحديث لن يمحوه تدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ومهما حاولت إسرائيل تشويه إنجاز وإبداع السابع من تشرين الأول من خلال فبركات قتل الأطفال واستهداف المدنيين، فقد ظهر للجميع أن هذه مجرد أكاذيب لم تحدث.من أهم إنجازات عملية غزة هي إعادة الأمل بأن هذه الأمة بها عصب حي وقادر على التخطيط العسكري والتنفيذ بكفاءة عالية لتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى ومنها: إلقاء صخرة كبيرة في البركة العربية الراكدة والآسنة، ووضع المصدات أمام الهرولة العربية المتسارعة للتطبيع مع العدو.وعلى الصعيد الدولي فرغم تواطؤ الزعماء في أميركا ودول أوروبية مع إسرائيل التي تعهدت بمشروع الإبادة الجماعية لشعب غزة، إلا أن المدنيين من أهل غزة أيقظوا العواصم العالمية ودقوا بيد مضرجة على باب الضمير الدولي والعربي مذكرين بحصارهم الظالم وبعروبة القدس، وبوحشية الاحتلال، وخرجت المظاهرات بمئات الألوف في لندن وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، تندد بمجازر دولة الاحتلال وتنعت بايدن بالقاتل ويطرق بلينكن رأسه إلى الأسفل أمام أكف المحتجين الملونة بالدم وهو يدرك أنه بتأييده المعلن لوحشية القصف والتدمير والقتل قد وقف خلف القضبان إلى جانب نتنياهو «قاتل الأطفال» في قاعة محكمة التاريخ التي ستدينه لمشاركته في جريمة الإبادة الجماعية.