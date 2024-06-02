أوامر القبض الصادرة من الجنايات الدولية

د. محمود عبابنة

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بعد طول انتظار أفاق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وقرر أن يشرب حليب السباع وأن يقوم بفحص الطلبات المقدمة له وأدلة الإثبات الطافحة ضد قادة الاحتلال الصهيوني، وحيث إنه وبموجب المادة (7/م) و (8/م) يتم تكييف الأفعال المكونة لجرائم الحرب على فرض الثبوت، عندما تتوافر معقولية كافية وتتوافق مع المادة (25) و(28) من نظام المحكمة الجنائية ثم إحالتها الى الدائرة التمهيدية وهي دائرة إجرائية مخولة باتخاذ القرار وإصدار أمر الاعتقال طبقا للمادة (15) و(54) من نظام المحكمة الجنائية الدولية.أخطانا عندما رمينا كريم خان بشبهة الانحياز والتواطؤ، وتبين أن الرجل قرر أن ينحاز لضميره ويقف إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش António Guterres، والمقررة الخاصة لحقوق الانسان في الأرض المحتلة الإيطالية فرانشيسكا البانيزي Francesca Albanese اللذين وقفا مع الحق وأدانا أفعال إسرائيل المجرمة بموجب كل المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأس هذه المواثيق والمعاهدات «معاهدة منع الإبادة الجماعية».حتى الآن ردود الفعل مشجعة فعندما تصرح وزيرة خارجية ألمانيا إن قرارات المحكمة ملزمة ويجب احترامها، وعندما يصرح جوزيب بوريل José Borrell الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية «بأن العالم أمام خيار إما الالتزام بالقانون أو دعم إسرائيل «ويطلب من إسرائيل عدم التأثير على قضاة المحكمة ثم يفيد بتصريح تاريخي لأول مره أن مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب إسرائيل، وهذا أول اعتراف وتحول مشهود في الموقف الأوروبي، الذي لطالما كان متواطئا مع الموقف المعادي المستهجن الذي يقوده الثنائي الاميركي وتابعه البريطاني، فما يزال أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري الذين يتقاضون مكافآتهم من مكتب منظمة الايباك في أميركا الذين حطوا برحالهم في محطة السابع من أكتوبر ولا يريدون أن يغادروها ويكررون معزوفة « حق الدفاع عن النفس»، حتى لو اقتضى الأمر إهلاك أهل غزة عن بكرة أبيهم.إسرائيل تخسر على أرض المعركة في غزة، وأمام الرأي العام الأوروبي الذي تمثله الشعوب الحية صاحبة الضمير، وتخسر معاركها في منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وفي ساحات المحاكم الدولية، وفي مدرجات الجامعات الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى ما سيلحقها من ضرر فادح عندما تكر مسبحة اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية كما فعلت اسبانيا وايرلندا والنرويج.الأيام القادمة ستكون حبلى بنتائح ومتواليات هذه المستجدات القانونية، وسنشهد إصدار مذكرات بإلقاء القبض على زعماء وقادة أركان وضباط مجرمين إسرائيليين، واحتجاجات في مواجهة زيارات لزعماء إسرائيليين، وإلى مقاطعات متزايدة لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية، وسيمتنع كثير من عمال الموانئ عن تحميل إمدادات الاسلحة لإسرائيل أو حتى البضائع في سفن إسرائيلية، وسنشهد مقاطعة لمهرجانات رياضية وفنية، فإسرائيل قد أكتملت عناصر تعريفها بأنها دولة احتلال مارقة وعنصرية، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وسيكون استقبال نتنياهو وليفي باستثناء أميركا مخجلاً ومنافياً للأخلاق وربما لن يجرؤ أي زعيم عربي أن يصافحه.