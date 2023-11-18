أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي

إياد الدحيّات

اضافة اعلان

يعتبر إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه، في ظل الأحداث الإقليمية الذي تشهدها المنطقة، أولوية قصوى في أجندة وبرنامج عمل الحكومة التنفيذي للمساهمة في تحقيق الأمن الوطني، حيث أثبتت هذه الأحداث بما لا يدع مجالاً للشك أن مشروع الناقل الوطني للمياه هو خيار المملكة الإستراتيجي طويل الأمد الذي سيوفر كميات مياه مستدامة ويربط كافة مشاريع المياه في منظومة واحدة لضمان وديمومة الأمن المائي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وحسب توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله ورعاه).ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأحداث الإقليمية مع التحديات الاقتصادية والمالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمرتبطة بشكل أساسي بالضغوط التضخمية وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، على ارتفاع سعر فائدة التمويل وأسعار المواد وسلاسل التزويد ومددها والموارد المالية المتاحة، مما سيؤثر سلباً على عطاء مشروع الناقل الوطني للمياه الحالي، والذي تمّ تمديد فترة تقديم عروضه مرات عديدة كان آخرها لتاريخ 4/12/2023، بحيث يكون عدد العروض الفنية دون المطلوب الأمر الذي سيحدّ من المنافسة بين الائتلافات المؤهلة، أو تتجاوز قيم العروض المالية القيمة التقديرية للمشروع التي أعلنتها وزارة المياه والري سابقاً وهي ما يقارب 3 مليارات دولار أميركي، مما يرتّب ضغوطات إضافية على المالية العامة وتأخير إضافي على الجدول الزمني لإنجاز المشروع. حيث تمّ تحضير هذا العطاء من قبل إدارة المشروع السابقة على مبدأ نقل كافة مخاطر تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى القطاع الخاص، دون الأخذ بالدروس المستفادة من مشروع مياه مماثل تم تنفيذه سابقاً على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ألا وهو مشروع جر مياه حوض الديسي (عمان-المدوّرة). وعليه، لا بد من السير قدماً بتعديل آلية تنفيذ عطاء المشروع وفصله لجزئين بناء على مخرجات دراسة الجدوى التي تم البدء بإعدادها خلال الأشهر القليلة الماضية، ويكون الجزء الأول خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي الذي سيموّل من التعهدات المالية التي حصلت عليها الحكومة الأردنية، في حين يكون الجزء الثاني محطة تحلية المياه (واحدة أو أكثر) في مدينة العقبة التي ستموّل من القروض الاستثمارية وتمويل المساهمين من مطوّري القطاع الخاص. وسيعمل هذا الفصل على بناء شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص من خلال تخفيف وإعادة توزيع مخاطر المشروع إلى القطاع الأقدر على إدارتها.ومن الأساسي إعداد سجل ومصفوفة المخاطر للمشروع على مبدأ فصله لجزئين، من أجل التقييم الكمّي والنوعي وتصنيف المخاطر الفنية والبيئية والمالية الرئيسية المرتبطة بكل جزء وتحديد الجهة الأقدر على إدارة هذه المخاطر سواء أكانت الحكومة الأردنية أو مطوّري المشروع من القطاع الخاص، والتي من المرجح أن تؤثر في مدة وتكلفة ونطاق المشروع، وكذلك مراجعة وتحديث الافتراضات المالية في تقرير دراسة الجدوى التي تم إعدادها عند بداية فكرة المشروع عام 2018، بالنقاش مع الممولين والشركات المتخصصة المهتمة. وهنالك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها والتي ستعمل على تسريع الجدول الزمني لإنجاز المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الكفاءة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يتم فيها فصل المهام والإجراءات الفنية عن الإدارة المالية لها، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للمشروع، حيث لا يمكن اعتباره مشروعاً تقليدياً يساهم فقط في تحقيق الأمن المائي، بل هو مشروع سينهض بالاقتصاد الوطني بشكل شمولي.ولعلّ أول هذه الاجراءات تأسيس شركة حكومية بقيادة وزارة المياه والري تكون مسؤولة عن إدارة تنفيذ الجزء الأول من المشروع وهو خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي بحيث تتضمن خبرات تتميز بالكفاءة والنزاهة وممثلين من الجهات الحكومية الأخرى والرئيسة التي سيتقاطع تنفيذ هذا الجزء مع عملها كوزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الاستثمار. ويجب منح صلاحيات كاملة لهذه الشركة لاتخاذ القرارات دون تأخير أو بيروقراطية غير مبرّرة ومنها إصدار كافة تصاريح العمل للمقاولين والعمال والموافقات البيئية وإجراء التنسيقات مباشرة مع الجهات كافة حتى يتم تسريع الجداول الزمنية له. ومن أهم الواجبات التي ستناط بهذه الشركة مراجعة حجم ومسار نظام نقل المياه الوطني الإستراتيجي البالغ طوله 460 كم ومخارج المياه منه التي تربط على المحافظات، ودراسة ربط كافة مشاريع المياه الوطنية والإقليمية عليه ليعمل كمنظومة واحدة لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية في كافة محافظات المملكة. كذلك يجب أن تعمل الشركة على تقليل طول الخط الناقل وحجم الاستملاكات المطلوبة لتنفيذ مرافقه والتي ستموّل من المخصصات الذاتية في الموازنة العامة لدى وزارة المالية، حيث تقع معظم استملاكات المشروع ضمن المقطع من مدينة العقبة ولغاية نقطة الربط في منطقة المدورة. ويمكن دراسة بدائل للمسار ضمن هذا المقطع وأحدها مسار خط الغاز المملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي المنفّذ سابقاً والذي من الممكن أن يوفر ما طوله 90 كم من خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي، والتوفير في كلفة المشروع وتسريع الجدول الزمني لتنفيذه. ويمكن استغلال حرم خط الغاز والقطع المستملكة سابقاً المرافقة له لإنشاء محطات الضخ التي ستنقل وتضخ المياه بعد التحلية في خط المياه الناقل واستخدام كافة المرافق والشوارع المفتوحة لنفس الغاية.في حين يكون الإجراء الثاني إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يعمل بطريقة شفافة وواضحة في إدارة التعهدات المالية التي ستموّل الجزء الأول من المشروع، وهو خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي، والتي تم الالتزام بها سابقاً من الدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية لصالح الحكومة الأردنية والمخصصة لمشروع الناقل الوطني للمياه والبالغة لتاريخه حوالي مليار دولار (منح بقيمة 472.2 مليون دولار وقروض تنموية بقيمة 694 مليون دولار)، حيث يتم إدارة هذه التعهدات وفق منهجية نموذجية واحدة تتبع أفضل الممارسات والأدوات والأنظمة المتعلقة بإدارة المشاريع والمشتريات وضبط الحسابات وتسويتها مع الأخذ بالاعتبار توحيد تعليمات وإجراءات العمل ومتطلبات الرصـد والتقيـيم والإبـلاغ للدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية وفق تقارير نموذجية موحّدة لتفادي مـسؤوليات الإبـلاغ المتعدد.أما هيكــلة وحوكمــة هذا الصندوق، فتتم إدارته من لجنة توجيهية من الوزارات ذات البعد الاقتصادي المالي (التخطيط والتعاون الدولي، المالية والاستثمار) لتـضطلع بوظيفـة صنع القـرار فيمـا يتعلـق بأنـشطة الـصندوق والعمل على خلق فرص استثمارية تتمحور حول المشروع، وقد تشمل ممـثلين مراقبين من الدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية إضـافة إلى الجهات الرقابية لضمان توافق القرارات المتخذة في كافة المراحل مع مبادئ المساءلة والشفافية مع وجود آلية مستمرة للتشاور بين أعضاء الصندوق وكافة الشركاء. وسيعمل الصندوق على الإنفاق على المشروع من التعهدات المالية بناء على توصيات الشركة الحكومية وتقدم سير عمل المشروع ونسبة إنجازه. في حين سيكون تمويل الجزء الثاني لمحطة تحلية المياه (واحدة أو أكثر) في مدينة العقبة خارج مسؤولية الصندوق، ومن مسؤوليات مطوّري المشروع من القطاع الخاص، حيث يكون من تمويل المساهمين والقروض الاستثمارية من القطاع الخاص وتقدّر بحوالي 1.28 مليار دولار أميركي.وعلى أن يكون الإجراء الثالث وضع خطة محكمة للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز النمو والنهضة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والسياحية من خلال تخصيص كميات محدّدة من المياه من خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي وإيجاد فرص لتنمية المجتمعات المحلية التي تمتد على مواقع المشروع من محطة التحلية في العقبة وامتداد مسار الخط الناقل، وإيجاد فرص لتشغيل الشباب وتخفيض البطالة وبناء أطر المسؤولية المجتمعية. حيث سيكون المشروع بمثابة فرصة لن تتكرر لتوفير المياه لزراعة المساحات شبه الصحراوية الواسعة في العقبة ووادي عربة ومحافظات الجنوب والوسط وتحويلها لمناطق زراعية ومراع، لتحقيق الرؤية الملكية بتعزيز الأمن الغذائي الأردني ونقل المملكة بخطى ثابتة نحو أن تكون مركز أمن غذائي إقليمي، وإحياء المثلث الذهبي للسياحة الذي يشمل مناطق وادي رم والبتراء والشوبك والعقبة وإعادة إحياء مشروع منتجع بانوراما (المطل) في العقبة. وكذلك من الضرورة بمكان إنشاء مركز أبحاث وابتكار إقليمي في مجال تكنولوجيا تحلية المياه بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، التي توائم الفكرة النظرية مع الممارسة في البحث والتدريب، وبناء قدرات بشرية متخصصة في تطوير أنظمة التحلية وتشغيل محطات تحلية المياه، الأمر الذي سينتج عنه نقل وتوطين هذه التكنولوجيا وتأهيل وتصدير كفاءات بشرية أردنية للعمل في المشاريع المماثلة ومحطات التحلية في المنطقة والعالم.