الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إجابات الملكة على الأسئلة الملحة

د. أشرف الراعي
د. أشرف الراعي
في لقاء جلالة الملكة رانيا العبدالله مع قناة CNN إجابات على كثير من الأسئلة المهمة بخصوص الحرب في قطاع غزة، والواقع الذي يعيشه السكان المدنيون هناك. وهو ليس اللقاء الأول الذي تتحدث فيه جلالة الملكة رانيا، حفظها الله، على الملأ عن معاناة الغزيين الإنسانية بطريقة مكنت من نقل الواقع السيئ المُعاش هناك إلى العالم الغربي. وأبرز هذه الأسئلة ما الذي دفع الأردن إلى تنفيذ إنزالات جوية وهو ربما يمثل أهم الرسائل للعالم في أن «الأردن لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي»، عما يجري في القطاع المحاصر منذ 16 عاماً وحتى اليوم.اضافة اعلان
تجيب جلالتها بوضوح وبشكل قاطع لا لبس فيه أن التعاون بشأن حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم «غير موجود مطلقاً»، وتقول في ذلك: «السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا - بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية - أن علينا أن نفعل شيئاً... لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي، ومشاهدة الناس يتضورون جوعاً... وهكذا، بدأ جلالة الملك عبدالله، كما تعلمون، بتنظيم عمليات الإنزال الجوي هذه».
الإنزالات الجوية بالتأكيد التزام ملكي أردني من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، بحماية الأهل في القطاع المنكوب، والذي تجاوز عدد الضحايا فيه حتى اليوم أكثر من 30 ألف شخص ثلثاهم من النساء والأطفال، وهو ما أوضحه لقاء جلالتها الذي جاء كغيره من اللقاءات السابقة التي وضعت اليد على الجرح تماماً، وشكلت إيضاحات واقعية، ومنطقية للمجتمعات الغربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وتشكيل ضغط عالمي لحل هذه القضية التي لربما تعد واحدة من أطول الاحتلالات التي شهدها التاريخ من صوت مسموع وعقلاني رسخته «أم الحسين» في كل لقاء تقوم به، وتتحدث به عن قضايا تمس الضمير الإنساني وتمس مجتمعاتنا العربية لا سيما المجتمع الفلسطيني الشقيق.
أما المحور الآخر الذي شددت عليه جلالتها، والذي لا يمكن أن يكون أقل أهمية من إدخال الطعام، والشراب إلى الغزيين، فهو وقف الحرب وإنهاء إطلاق النار بصورة مستدامة، وإدخال الأطنان من المساعدات الغذائية التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمتكدسة على المعابر، فـ «الحاجة أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه. كما هو الحال اليوم، هناك شاحنات، هناك أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع. إذا فالجوع ليس كارثة طبيعية. هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان حسب التصميم»، وهو قول قاطع يشير إلى الالتزام الملكي بالقضايا الإنسانية انطلاقاً من الشرعية الدينية والتاريخية للقيادة الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية.
على العالم أن يتدخل اليوم، وهو إنذار وتحذير من جلالتها للعالم، وإلا فإننا سنكون أمام مشهد أكثر تعقيداً وأمام أزمة إنسانية ربما ستكون واحدة من المآسي الأكبر إيلاماً في تاريخنا الحديث وموت مجاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.... هذه كلها معان ركزت عليها جلالتها وطرحتها من أجل عالم أفضل... عالم يعيش بسلام وأمن... حتى تكون حياة الفلسطيني كحياة غيره في هذا العالم غالية ومقدرة.
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