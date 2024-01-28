إسرائيل تترنح أمام العدل الدولية

د. محمود عبابنة

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لم تسقط دولة الإبادة الجماعية بالضربة القاضية لعدم صدور قرار صريح من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، ولكنها ترنحت أكثر من مرة أمام التدابير الوقتية التي سددتها المحكمة في وجه دولة الكيان المحتل. المسألة لم تكن سوى تأجيل السقوط المدوي المنتظر لدولة العدوان في هذه المنازلة القانونية أمام دولة جنوب أفريقيا، فالتدابير الوقتية والتي يفصح مضمونها عن تكوين قناعة معقولة لدى المحكمة، بأن الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال تندرج تحت نص المادة (2) من إتفاقية الإبادة الجماعية، وتستوجب قبول الدعوة رغم أنف مايكل شو، محامي دولة الاحتلال، الذي طعن بالاختصاص، وجادل بتعريف معنى الإبادة، إلا أن المحكمة لم تنتظر طويلا لقبول الدعوة أولا، وعلى إقرار أن دلائل أفعال الإبادة الجماعية "معقولة" أو "جديرة ظاهريا" حرفيا كما جاء في التلاوة ( (Plausible case of genocide وتستطيع المحكمة بناء على ذلك مطالبة إسرائيل كدولة موقع على اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتخذ التدابير المانعة لأفعال الإبادة الجماعية هذه، ومن هذه التدابير: "الطلب من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، وكذلك "الطلب من إسرائيل أن تضمن وبأثر فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال التي نصت عليها اتفاقية الإبادة الجماعية"، وكذلك القول "إنه يتعين على إسرائيل أن تتبنى إجراءات لمنع فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي"، وفرض تدابير لا تحد من الولادات داخل المجموعة، كما أوجبت المحكمة على إسرائيل أن تمنع وتعاقب التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أما التدبير المستعجل التي طالبت به المحكمة دولة الاحتلال فهو وجوب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية للمدنيين في غزة، وكخطوه احترازية أوجبت المحكمة على دولة الاحتلال أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة لمنع تدمير أو إخفاء الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أي أفعال تقع ضمن الماده رقم (2) من اتفاقية الإبادة الجماعية، ثم موافاة المحكمة وخلال مدة شهر بتقرير عن الإجراءات المتخذة لتلبية هذه التدابير.لا تكمن أهمية القرار فقط في اتخاذ هذه التدابير التي تكاد تقترب من طلب وقف إطلاق النار، بل إن اللافت للانتباه إلى أن التصويت عليها قد جاء بأغلبية ساحقة بما في ذلك تصويت رئيس المحكمة التي تحمل الجنسية الأميركية، فكانت إسرائيل الوحيدة بواسطة قاضيها المعين من قبلها التي عارضت اتخاذ هذه التدابير وانضمت إليها القاضية الأوغندية والتي تبرأ منها مندوب أوغندا لدى الجمعية العامة.قرار محكمة العدل الدولية قرار تاريخي بامتياز، فقد أحدث وللمرة الأولى صدعا مؤثرا في جدار الحصانة المطلقة لإسرائيل ضد أي إدانة وأدخلها إلى دائرة الاتهام الجرمي من أرفع مؤسسة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وسجل ذلك انتصارا للقضية الفلسطينية ولدولة جنوب أفريقيا، كما وثقّث جرائم الاحتلال وتهمة الإبادة الجماعية في سجلات هذه المحكمة، التي ستصبح مرجعا وسابقة قضائية لعقود قادمة، وربما تكون فضيلة هذا القرار عدا عن انصاف الفلسطينين وتجريم دولة الاحتلال هو إعادة الاعتبار لمنظمات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي تهشم على مذبح العدالة الدولية بفعل الهيمنة والتواطؤ الأميركي، اللذين وظفا لصالح دولة الاحتلال في السر وفي العلن.