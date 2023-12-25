إغاثة غزة.. أسرع وأسهل الطرق الرسمية

د . زايد حماد غيث

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لا شك أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقوم بدور ريادي في إغاثة الأهل في غزة من خلال تسيير الطائرات وكذلك القوافل البرية التي دخلت مباشرة من الأردن إلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم وهذه خطوة دالة على مدى الحرص الإنساني للقيادة الهاشمية لإيصال المساعدات الإنسانية للأهل والأشقاء في غزة.ومن المعلوم أن الجانب الإسرائيلي يضع كل العراقيل والعوائق من أجل عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء عن طريق معبر رفح الذي تتكدس به المساعدات ولا يسمح بإدخال إلا مساعدات بسيطة لا تكفي لقرية صغيرة وليس قطاع غزة الذي فيه خمس محافظات وهي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس ورفح وتعداد سكانها يصل إلى مليونين ومائتي ألف مواطن محاصرين منذ أكثر من سبعة عشرة عاما من بدء العدوان الهمجي البربري.ومن المؤكد أن جميع البضائع التي تدخل غزة وخاصة عن طريق معبر رفح يتم إرسالها في البداية إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي ليتم تفتيشها وادخالها ضمن الضوابط والشروط والمواصفات الإسرائيلية وبعد ذلك تعود لتدخل من معبر رفح.إن التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية واضح بأنه من ضمن الرؤية الاستراتيجية الحربية الإسرائيلية وهو مخالف لكل الأعراف والتقاليد وحتى المنظومة الدولية والتي ما تزال تقف عاجرة عن ادخال المساعدات لغزة إلا ما ندر وهذا الأمر يعزز مبدأ ازدواجية المعايير الدولية.إن عملية إدخال المساعدات بالطريقة التقليدية من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل تستغرق وقتا طويلا ناهيك عن عمليات الإدخال المتواضعة جدا حيث صرح المفوض السامي في الأمم المتحدة بأن ما يدخل غزة لا يكفي واحد بالمائة من الاحتياجات وكذلك صرحت الاونروا بأن غزة بحاجة إلى إدخال ما يقارب سبعمائة وخمسين شاحنة يوميا والمتتبع وبعد مضي ثمانين يوما يجد بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة لا يتجاوز ثلاثة آلاف شاحنة.في هذه الظروف الصعبة والتعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات ما هي أسهل وأسرع الطرق لايصال المساعدات للأهل في غزة دون المرور على هذه المعابر وتلك الحواجز الإسرائيلية.في متابعة ميدانية مع المؤسسات والجمعيات العاملة المرخصة والتي تعمل بشكل قانوني داخل قطاع غزة أفاد معظمهم بأنه يتوافر في السوق المحلي في قطاع غزة وفي أغلب المحافظات مواد غذائية مثل الخضار واللحوم وأيضا يتوافر وسائل تدفئة بسيطة مثل الفحم وهذا المواد يمكن شراؤها من السوق المحلي في غزة ولكن المشكله عدم توفر السيولة النقدية للشراء.وعند سؤال تلك المؤسسات والجمعيات عن طريقة التعامل المباشر معهم في هذه الظروف الصعبة كانت إجابتهم بأنه يمكن التواصل معهم داخل غزة أو من خلال مندوبين ومكاتب خارج غزة يمكن التواصل معهم لترتيب تنفيذ تلك المشاريع المتوفرة لديهم.إن هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية تعمل في ظل ظروف صعبة نتيجة القصف والقتل الحاصل. ولديها كل الحرص على القيام بواجبها الإنساني من خلال توفر كل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين الذين تقطعت بهم السبل.ولذلك يمكن للمهتمين التواصل مع هذه المؤسسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال محرك البحث جوجل ومن خلال البحث عن الجهات العاملة والمرخصة والقانونية العاملة داخل قطاع غزة.إن الواجب الإنساني يفرض علينا أن نبحث عن كل الطرق والوسائل المتاحة بشكل قانوني ورسمي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.إن حجم الكارثة عظيم وإن الأمر يستوجب تظافر كل الجهود الإنسانية من أجل المساهمة في تخفيف المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة.إن القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية يجب أن تسمو في هذه الوقت وتكون حاضرة لكي لا نكون شهداء على كارثة إنسانية لم نقدم لها شيئا.