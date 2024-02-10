إلى أناس سحقهم الفقر

يوسف عبدالله محمود

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«الحاضر المريض ينفتح، إذا لم يعالج، على موت أكيد» د. فيصل دراج.ذات مرة وفي روايته «قسمة الغرماء» التي أدان فيها الروائي المصري المعروف يوسف القعيد أخطر منحدر آلت إليه بلاده مصر والذي يتجلى في الاحتقان الطائفي، استوقفني قوله في نسيجه الروائي «... اكتشفت أن الشوارع (يعني شوارع القاهرة) مليئة بمن يكلمون أنفسهم». أعادتني عبارته هذه الى زمن مضى حين وقعت عيناي وأنا واقف أمام إشارة ضوئية أنتظر لونها الأخضر لأعبر إلى الرصيف الآخر، على شاب في مقتبل العمر يهذي بكلمات يرددها بينه وبين نفسه. فجأة تبسم لي ومد يده مصافحاً وكأنه يعرفني حق المعرفة. اكتشفت فيما بعد أنه ذو شخصية مضطربة، لا ينقطع عن مخاطبة نفسه!حين قرأت رواية القعيد تمثلت شوارع عواصم عربية كثيرة قد ابتليت بأناس جارت عليهم أوضاعهم الاجتماعية البائسة فسلبتهم وعي الحياة وأحالتهم إلى نماذج إنسانية تستحق الرثاء! شوارع هذه العواصم المكتظة بناسها تشكو اغتراباً من نوع آخر، فلا هي متوازنة تتصرف بوعي ولا هي في المرحلة الأخيرة من «الاختلال»!الذين باتوا يجوبون شوارع هذه العواصم يكلمون أنفسهم هم ضحايا «الفقر» و»الجوع» لفظتهم مجتمعاتهم. لم تداو فقرهم وجوعهم منذ البداية، أحالتهم إلى ركام إنساني!في الماضي القريب كانوا أسوياء، مثلي ومثلك، فجأة وجدوا أنفسهم غير قادرين على تلبية مطالب الحياة. وما أقسى وأمرّ أن تعجز عن تلبية هذه المطالب.! هاموا في الشوارع يكلمون أنفسهم. الناس الأصحاء يسخرون منهم! وكأنهم يشهدون مشهداً كوميدياً! الذين يكلمون أنفسهم غالباً ما يكونون ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية قست على إنسانيتهم. تركت هذه «الإنسانية» عارية، تواجه مصيراً بائساً بعد أن كانت في كامل عافيتها.يوسف القعيد في روايته السابقة كشف عن «عوار» عواصمنا العربية والإسلامية. أظهر الوجه الآخر لمدنية زائفة يتحدث عنها إعلامنا ليل نهار متباهياً. عرّى القعيد واقعاً مريراً يتكاثر فيه من يكلمون أنفسهم. لا سلطة تسأله عن حالهم لتنقذ من تستطيع إنقاذه من بشر اظلمت في وجههم الحياة. لم يجدوا من يقاسمهم همومهم. وجدوا هواناً لم يحترم إنسانيتهم. صقيع الحياة لم يرحمهم فراحوا يتسكعون في الشوارع. بشراً وما هم ببشر! هم أشباح آدمية تتحرك تكلم نفسها وكأنها تحتج على واقع دميم صنعه غيرها! صنعه غياب قيم العدالة.مأساة هؤلاء في عنق السُّلَط الحاكمة التي همشتهم. فلا هي بحثت في أحوالهم لتنقذهم قبل فوات الأوان، ولا هي وفرت لهم شروطاً اجتماعية تنأى بهم عن حافة الهاوية. تركتهم أشباه آدميين!أتساءل أحياناً: لماذا يقبل شباب كالورد على المخدرات؟ لماذا يسيئون عامدين إلى إنسانيتهم فتغمرهم نشوة كاذبة تفقدهم قيمهم وتحيلهم إلى أي شيء إلا أن يكون إنساناً!تعاطي المخدرات الذي يشيع اليوم بين شبابنا قد يكون من أسبابه «بطالة» قاتلة يعيشها هذا المواطن أو ذاك، وقد يكون وراء تفشي هذه الظاهرة تفكك أسري مريع، فلا الزوج على وفاق مع زوجته، ولا الابن ينعم بتربية أسرية رضية. أجواء الأسرة غير صحية بالمرة تسوق الأبناء إلى التمرد على قوانين الحياة ومن ثم إلى هوة ظلامية تسلب الإنسان إنسانيته، ما أكثر من سُلبت إنسانيته في مجتمعاتنا!عواصمنا العربية والإسلامية بلا استثناء بحاجة إلى فتح عيادات نفسية كثيرة تتدارك هؤلاء المرضى النفسيين الذين تعددت أمراضهم. ترجع إلى خلفياتهم الاجتماعية لتقف على الأسباب الحقيقية لما وصلوا إليه من أحوال مزرية.الذين يكلمون أنفسهم لا يختلفون في الحال المزرية التي وصلوا إليها عن مدمني المخدرات الذين أقاموا حاجزا بينهم وبين الحياة السويّة. جميعهم لم يجدوا مجتمعاً صالحاً يحتضهم قبل أن ينحدروا هذا المنحدر! قبل أن يصعب الرتق على الراتق!أقولها بصراحة إن تشوهات حياتنا الإنسانية سببها الرئيس «اقتصادي» الفقر والحرمان من ضروريات الحياة قد يدفع إلى الجريمة. التنظير للفقراء والمحرومين لا يجدي.غياب التربية الأسرية الصالحة تلعب أيضاً دوراً لا يستهان به في صنع هذا «التشوه». تربيتنا الأسرية مدانة.يقول علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه،: «ما جاع فقير إلا بما متع به غني». ويقول أيضاً: «الحاكم والد والناس أبناؤه». لو روعيت مضامين هذه الجمل البليغة لعوفيت المجتمعات من هذه الأمراض والانحرافات الاجتماعية.«إن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في دينها ولا في كتابها، وإنما اختلفت في الدينار والدرهم». عمر بن عبد العزيز (البداية والنهاية لابن كثير).لخص هذا الخليفة –كما فهمت عبارته- مأساة كل العصور العربية والإسلامية. «الاختلاف في الدينار والدرهم» هو المسؤول في كثير من الأحيان عن العلل والأمراض التي تعاني منها مجتمعاتنا. هذا الشيخ الذي يُفتي في «حق» هو ليس بحق يفعل ذلك طمعاً في «الدينار والدرهم». وأضيف: وفي «المنصب والجاه» الذي سلطه زمانه». هو وأمثاله مسؤولون مسؤولية غير مباشرة عن هذا «العوار» الذي تعيشه مجتمعاتنا. هو الذي برر للاستبداد أن يتطاول عمره، وللانتهازية أن تجد لها موطئ قدم لدى كثير من ولاة الأمور.«الاختلاف في الدينار والدرهم» هو أسُّ البلاء، يُسوِّغ ما لا يجب أن يُسوَّغ. حتى كلامه –سبحانه وتعالى- بات بعض مشايخنا يوظفونه من أجل «الدينار والدرهم»!هل نستغرب بعد كل ذلك حين نجد كثرة من البشر في مجتمعاتنا باتت تكلم نفسها بعد أن أذلها الفقر أيما إذلال!