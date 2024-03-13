ابتداع الأزمة والتظاهر بحلها.. هل استنفدت الحكومة ما في جعبتها؟

د. حازم رحاحلة

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هناك استنفار حقيقي وجاد للتعامل مع ضغوط تضخمية محتملة «بحسب تقديرات الحكومة»، وليس أقل دلالاته عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبيانات المتكررة التي تصدر عن مجلس الوزراء واللقاءات التلفزيونية والصحفية للوزراء والمسؤولين والمعنيين في القطاعين العام والخاص، بل وأصبح استقرار أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك أجندة اقتصادية بحد ذاته، وربما « الأجندة الاقتصادية» لهذا العام.لا أحد بإمكانه التثريب على الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحد اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ماثل، لكن قد نختلف في تقدير حدة هذه التحديات وكيفية التعامل معها. بداية، لا أعتقد أن تداعيات الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها منطقتنا والمملكة على وجه الخصوص بفعل العدوان الإسرائيلي المستعر على أهلنا في قطاع غزة، هي أشد وطأة على الأسعار مقارنة بما كان عليه الوضع إبان جائحة كورونا والحقبة التي تلتها. فأسعار الشحن البحري آنذاك ارتفعت بشكل يفوق التصور، ليس فقط على الشحنات الواردة من آسيا والمتجهة إليها، بل الارتفاع شمل كافة الخطوط الدولية للشحن البحري، أي ارتفاع في كلف شحن كافة السلع التي تستوردها المملكة ومن مختلف أنحاء العالم. كما ترافق ذلك مع ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لعدد من السلع الغذائية التي تشكل جانبا مهما في السلة الغذائية للأسر الأردنية. آنذاك، شرعت الحكومة باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الفاعلة، وقد تمكنت بالفعل من المحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية خلال تلك الفترة. فعلى الرغم من حدة الاضطرابات في مضيق باب المندب، إلا أن كلف الشحن ما تزال أقل من ثلث كلفها في العام 2021، ومعدلات الأسعار العالمية بشكل عام وللمواد الغذائية والطاقة بشكل خاص مستقرة عالميا.ربما الفارق الأساسي بين الأمس واليوم يكمن في الضوضاء الرسمية التي أصبحت تثير الاستغراب أحيانا وربما القلق أحيانا أخرى، بأن تحديا اقتصاديا كبيرا بانتظارنا وسوف ننجح باحتواء تداعياته حتى انتهاء شهر رمضان المبارك. بكل تأكيد لا يمكن الاتفاق مع هذه الرسالة التي قد تسعى الحكومة لإيصالها ضمنا، فالتحدي موجود ولكن ليس بالصورة التي يسوق لها. فتوفر المخزون وفائض المعروض من السلع لا سيما الغذائية، جميعها عوامل ذاتية تدعم استقرار الأسعار، وقد تزامنت هذه العوامل مع ضعف ملحوظ في جانب الطلب المحلي الذي سيدفع التجار والمصنعين إلى احتواء أي ارتفاعات عابرة في التكاليف من خلال الهوامش الربحية، والتجار يدركون ذلك جيدا. المسألة الأخرى المثيرة للقلق، أن الاستنفار الحكومي والتعامل بشعبوية مع مسألة ارتفاعات كبيرة مفترضة في الأسعار ولا تدعمها معطيات السوق، قد تشكل بحد ذاتها مصدرا لهذه الارتفاعات Self-Fulfilling Prophecy وتشكل دعوة صريحة لرفع الأسعار بعد شهر رمضان بعدما تم التهيئة لذلك.علينا أن ندرك أن لا احد بإمكانه أن يمنع حدوث ارتفاعات مبررة في الأسعار، فالتاجر والمصنع لا يمكنهم تحمل خسائر فعلية تهدد استمراريتهم ولن تستطيع الحكومة وأجهزتها على منع ذلك. فالحكومة لم تكن قادرة على منع شركات الاتصالات من إجراء زيادة على رسوم الخدمات، على الرغم أنها كانت مخالفة صريحة لقانون المنافسة، وتأثير هذه الزيادة ربما أشد وطأة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما لا يمكن التصور بأن دعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بنحو 3 ملايين دينار سيكون قادرا على امتصاص ضغوط تضخمية تؤثر في نحو 11 مليون مواطن ومقيم على أرض المملكة.جميع المعنيين والمطلعين على اتجاهات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، يقرون تماما بعدم وجود ضغوط تضخمية في الأفق، بل قد نشهد تراجعا في أسعار عدد من السلع التي أصبحت تحت ضغوط أكبر من المنافسة مصحوبة بضعف واضح في الطلب المحلي.ما يتوجب العمل عليه، هو درء محاولات ركوب موجة الأحداث، وعلى الحكومة تفعيل الأدوات الرقابية بطريقة فاعلة ومعاصرة لكن دون كل هذه الضوضاء التي لها انعكاسات سلبية على توقعات الأسعار المستقبلية، كما على الحكومة الالتفات الى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد بدلا من اصطناع أزمة مفترضة ومن ثم الادعاء باحتوائها.