الأحزاب وسباق الأمتار الأخيرة

أيمن الخطيب

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وفق الأرقام الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب فإن ثلاثة وثلاثين حزبا جاهزة اليوم للإستحقاق السياسي القادم “الانتخابات البرلمانية“ ما بين أحزاب قائمة ومصوبة لأوضاعها أو مرخصة جديدا وذلك حسب ما أقره قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 الذي يقتضي مُضي ستة أشهر على ترخيص الحزب للمشاركة في العملية الانتخابية.ووفق الأرقام أيضا فإن عدد الأعضاء المنتسبة للأحزاب من الجنسين بلغ حتى اليوم 70245 عضوا تحصد محافظات عمان واربد والزرقاء حصة الأسد في توزيعها، يشكلون نحو 5 % من القوة التصويتية المقترعة نسبة الى آخر انتخابات في عام 2020، وهو عدد خجول يعكس استمرار حالة الهجران الشعبي للحياة الحزبية وغياب الحامل الإجتماعي الرافد للعمل الحزبي وفقدان الثقة بها رغم كل التسهيلات التي قدمتها الدولة وحملات التشجيع الواسعة للانخراط والمشاركة في الحياة الحزبية والسياسة العامة.تتنافس هذه الأحزاب على 41 مقعدا مخصصة لها وفق قانون الصوت الواحد للقائمة الحزبية الوطنية ما يعني أن تنافسا محموما ستشهده أروقة الساحة السياسة الأردنية في شهر نوفمبر القادم لن تخلو من بناء التحالفات والتفاهمات الانتخابية على أسس متعددة ومتباينة، وسط ترقب لمدى نجاح هذه التجربة والتي يحرص مركز القرار في الدولة على إخراجها بالشكل المطلوب كاختبار حقيقي لها وكمقدمة سياسية لأردن سياسي جديد آخذ بالتلبور خلال المئوية الثانية للدولة.الخريطة السياسية الحزبية التي يراد لها رسم وهندسة الحياة السياسية الأردنية اكتملت، تحديدا في الثلاث الجبهات الأساسية اليمين بشقيه الاسلامي والمحافظ، الوسط، واليسار إضافة الى أحزاب أخرى لم تنجح أو أنها لا تريد نحت هوية سياسية واضحة لها. وفي ضوء ذلك فإن حمأة المعركة البرلمانية تكمن في المقولة “من يكون على الطاولة ومن يكون في قائمة الطعام “وفي استقراء مبدئي لحراك الأحزاب وفعلها السياسي ومستويات تأثيرها في البنى الإجتماعية التحتية ومن خلال اشارات يلتقطها المشتغلون في الشأن السياسي المحلي فإن التقديرات تشي بمقدار لا بأس به أن ثلاثة الى خمس أحزاب ستحصد غالبية المقاعد الـ 41، وبمعنى آخر هناك توجهان أساسيان سيحكمان بشكل فاصل من سيجلس على طاولة البرلمان ومن سيكون في قائمة الطعام.الأول: الأيدولوجيا، حيث من المرجح أن تحجز الأحزاب الأيدولوجية عددها من المقاعد المخصصة لها في البرلمان لإعتبارات لا علاقة لها بمدى فاعلية هذه الأيدولوجيا إنما لتقديرات وحسابات سياسية حساسة في معادلة الدولة الأردنية التي تحرص تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازنات في تركيبة المجلس القادم على قاعدة احتواء الكل والابتعاد عن الإقصاء وهي توازنات مرتبطة بالجبهتين الداخلية والخارجية التي تشهدان معا حالات من التأزيم والغليانالثاني: البرامجية، وهو ما تفضله الدولة الأردنية ومراكز القرار فيها حيث تتركز الجهود الرسمية بشكل مباشر وغير مباشر على وجود أحزاب ذات صبغة برامجية في البرلمان، تحاكي المشكلات والملفات الطارئة محليا وتقدم الحلول لها ضمن برامج انتخابية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق تنعكس على حياة المواطنين وتلامسهم في العمق، لذلك فإن فرص الحصاد البرلماني للأحزاب البرامجية للمقاعد هي الأكبر، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من التحالفات والائتلافات الانتخابية بين الأحزاب التي تتقاسم نفس البرامج الانتخابية.أمام الأحزاب من الآن نحو نصف سنة من العمل والتحرك والانتشار الجماهيري وهو سباق الأمتار الأخيرة في وضع الأحزاب تصورها وبرامجها وقوائم مرشحيها ونسج التحالفات إذا ما أرادت، والترجيحات تفضي وتدفع نحو تركيبة برلمانية متعددة ومتنوعة مفصلة على مقاس واضح تعكس صورة ديمقراطية تحتاجها الدولة الأردنية أكثر من أي وقت مضى أمام جبهتها الداخلية في سياق تعزيز مصداقيتها في التحول الديمقراطي ومسار الإصلاح السياسي والإداري وتوسعة قاعدتها الشعبية وأمام الجبهة الخارجية والمجتمع الدولي والدول المانحة التي وضعت شروطها مسبقا للتمويل وربطته في مستويات معقولة من الإصلاح السياسي.وأمام حالة التفاؤل هذه بمخرجات العملية الانتخابية والحضور الحزبي فيها فإن واقعية عاقلة تحتم علينا عدم رفع سقف التوقعات أكثر مما يجب لأسباب كثيرة أبرزها أن صدمة الديمقراطية تحتاج إلى وقت لاستيعابها والتفاعل معها، أي أن الانتخابات القادمة أيا كان شكلها ليست هي الحكم في مدى نجاح التجربة أو فشلها بل هي خطوة أولى في اتجاه أكثر شمولا مستقبلا وفي إرساء أرضية صلبة لحياة حزبية سياسية أردنية صلبة ومتينة لاحقا.ان تكون على الطاولة أو على قائمة الطعام.