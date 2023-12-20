الأردن يتبنى استراتيجية الدفاع التعرضي لحماية حدودة

العميد المتقاعد محمد السحيم

خلال الأيام الماضية، حدثت تطورات مهمة وخطيرة على الحدود الأردنية السورية وكذلك الحدود الأردنية العراقية ،هذة التطورات تسلط الضوء على التهديد الحقيقي للمليشيات الطائفية القريبة من حدودنا. اضافة اعلان



بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة الإقليمية،وظهور تنظيمات ارهابية، وما نتج عنها من انفلات أمني منقطع النظير وارهاصات اقتتال طائفي وغياب كامل من حكومات هذة الدول للسيطرة على حدودها ، يجبر الاردن على اتخاذ إجراءات احتياطية قوية للدفاع عن حدودة المشتركة مع هذه الدول.

هذه التهديدات دفعت القوات المسلحة الى تغيير مهمة حرس الحدود واعتماد استراتيجية دفاعية جديدة تعزز الخطوط الدفاعية الأمامية ، من خلال الأعمال التعرضية، بعد ان تم قصف وكر الارهابيين في عقر دارهم وبعد ان اصبحت التهديدات والتحديات التي نواجهها اليوم مختلفة وأقوى بكثير من ذي قبل.

ان. ما قامت به القوات المسلحة الاردنية من عمليات جوية وارضية على الحدود الشمالية، يؤكد أن المملكة جادة في حماية حدودها مهما كلف الأمر. وأن حدود الأردن خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على الوصول إلى الإرهابيين أينما كان موقعهم .

من خلال العمليات القتالية يوم امس، يبدو. ان القوات المسلحة مستعدة لاي صراع محتمل ومباشر على الحدود، وهذا واضح جلي من خلال تدمير الآليات وقتل مجموعة من الإرهابيين وإلقاء القبض على بعض المجموعات الإرهابية وقصف مقراتهم داخل العمق السوري .

يدرك الأردن جيدا أن عملية التصعيد على الحدود الشمالية ليس مقتصرة على أعمال تهريب فردية فحسب، إنما هناك العديد من اللاعبين الإقليميين الذين يطمحون إلى زعزعة أمن واستقرار الأردن من خلال إدخال هذه الكميات من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، الأمر الذي يشكل خطراً واضحاً وبغض النظر عمن يدير هذه الشبكات الإرهابية الخطيرة في البلدات الحدودية، هناك أيضًا خطر حقيقي يتمثل في استخدام الإرهابيين لهذه المناطق كمنطقة للتجنيد والتدريب.

ويواجه الأردن تحديات كثيرة ومعقدة، لكن المسؤولية الأولى هي حماية وسلامة حدوده.

والأمر يتطلب استراتيجية جديدة ليس فقط لضمان حماية الأردن من المواجهات المباشرة على حدوده، بل وأيضاً لضمان عدم تهديد الإخفاقات الأمنية في الدول المجاورة لنسيج المجتمع الأردني وأمنة الوطني.

