الاقتصاد الأردني ما بعد الحرب على غزة

د. مسنات الحياري

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إن الحرب على غزة وما يرافقها من توترات إقليمية وعالمية؛ يثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا والازمات المتتالية، حيث جاءت الحرب على غزة في وقت تتراجع فيه معدلات الأداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة، ما يضيف مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 1.8 % لهذا العام، منخفضا من 5.6 % في 2022، إضافة إلى توقعه بقاء معدل التضخم عند نسب مرتفعة، وأن يسجل في نهاية العام حوالى 13 %.ويواجه الأردن صعوبات بسبب تباطؤ نموه الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، بحسب صندوق النقد الدولي وتكمن أبرز التأثيرات على الاقتصاد الأردني في تراجع معدلات النمو الفعلية بأقل من تقديراتها، حيث أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.6 % مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %.إن حركة الاستثمارات والتوسع فيها واقامة المشاريع الجديدة وتدفقات رأس المال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة تحتاج إلى الاستقرار الأمني والأمان واستقرار الأسواق وضمان الحركة والتنقل والتبادلات التجارية دون عوائق أو تكاليف اضافية.وحذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد من مخاطر الأحداث في غزة، حيث قال رئيس البنك الدولي إن الحرب يمكن أن توجه ضربة «خطيرة» للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه وقالت إن الحرب بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة: «لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح، كما سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان وتكلفة التأمين في حال نقل البضائع سترتفع».إن حالة الاضطراب الكبير في الاقتصاد تنتج عن عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة في الأسعار والأسواق الاقتصادية ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب بسبب عدة عوامل، مثل الأزمات السياسية والاجتماعية، والتغيرات الكبيرة في العرض والطلب، والتغيرات في أسعار الفائدة، والتغيرات في أسعار الصرف، والتغيرات في الأحوال الجوية، والكوارث الطبيعية، والأحداث العالمية الأخرى ويمكن أن يؤدي الاضطراب الكبير في الاقتصاد إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات والحكومات، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدول المتأثرةمن المتوقع أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات، ويمكن للحكومات التعامل مع حالات عدم الاستقرار الاقتصادي الكبيرة من خلال اتخاذ عدة إجراءات مثل:1. وضع خطة طوارئ: ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي، بفعل تداعيات الحرب.2. تحفيز الاستثمارات: يمكن للحكومات تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الأساسية والمشاريع الكبيرة الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.3. تحسين السياسات الاقتصادية: يمكن للحكومات تحسين السياسات الاقتصادية، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.4. توفير الدعم المالي: يمكن للحكومات توفير الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة من الاضطراب الاقتصادي الكبير، مثل القروض والمنح والإعانات المالية.5. تحسين البنية التحتية: يمكن للحكومات تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.6. تحسين القدرات الإنتاجية: يمكن للحكومات تحسين القدرات الإنتاجية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التدريب والتعليم والتكنولوجيا والمعدات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.7. تعزيز التجارة الدولية والتكامل العربي: يمكن للحكومات تعزيز التجارة الدولية والتعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.8. الانتاج المحلي: حفز الإنتاج الوطني والترويج له، وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي، من خلال إعداد خطة لحصر المستوردات التي لديها بدائل من الصناعة المحلية للحد منها، خاصة تلك التي تشكل تهديدا للمنتجات الوطنية.