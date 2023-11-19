الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاقتصاد الأردني ما بعد الحرب على غزة

أعلام الأردن
أعلام الأردن

إن الحرب على غزة وما يرافقها من توترات إقليمية وعالمية؛ يثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا والازمات المتتالية، حيث جاءت الحرب على غزة في وقت تتراجع فيه معدلات الأداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة، ما يضيف مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 1.8 % لهذا العام، منخفضا من 5.6 % في 2022، إضافة إلى توقعه بقاء معدل التضخم عند نسب مرتفعة، وأن يسجل في نهاية العام حوالى  13 %.اضافة اعلان
ويواجه الأردن صعوبات بسبب تباطؤ نموه الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، بحسب صندوق النقد الدولي وتكمن أبرز التأثيرات على الاقتصاد الأردني في تراجع معدلات النمو الفعلية بأقل من تقديراتها، حيث أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نموًا بلغت نسبته 2.6 % مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %.
إن حركة الاستثمارات والتوسع فيها واقامة المشاريع الجديدة وتدفقات رأس المال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة تحتاج إلى الاستقرار الأمني والأمان واستقرار الأسواق وضمان الحركة والتنقل والتبادلات التجارية دون عوائق أو تكاليف اضافية.
وحذر كل من البنك الدولي وصندوق النقد من مخاطر الأحداث في غزة، حيث قال رئيس البنك الدولي إن الحرب يمكن أن توجه ضربة «خطيرة» للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه وقالت إن الحرب بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة: «لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح، كما سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان وتكلفة التأمين في حال نقل البضائع سترتفع».
إن حالة الاضطراب الكبير في الاقتصاد تنتج عن عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة في الأسعار والأسواق الاقتصادية ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب بسبب عدة عوامل، مثل الأزمات السياسية والاجتماعية، والتغيرات الكبيرة في العرض والطلب، والتغيرات في أسعار الفائدة، والتغيرات في أسعار الصرف، والتغيرات في الأحوال الجوية، والكوارث الطبيعية، والأحداث العالمية الأخرى ويمكن أن يؤدي الاضطراب الكبير في الاقتصاد إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات والحكومات، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدول المتأثرة
من المتوقع أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات، ويمكن للحكومات التعامل مع حالات عدم الاستقرار الاقتصادي الكبيرة من خلال اتخاذ عدة إجراءات مثل:
1. وضع خطة طوارئ: ضرورة وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي، بفعل تداعيات الحرب.
2. تحفيز الاستثمارات: يمكن للحكومات تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الأساسية والمشاريع الكبيرة الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3. تحسين السياسات الاقتصادية: يمكن للحكومات تحسين السياسات الاقتصادية، مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
4. توفير الدعم المالي: يمكن للحكومات توفير الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة من الاضطراب الاقتصادي الكبير، مثل القروض والمنح والإعانات المالية.
5. تحسين البنية التحتية: يمكن للحكومات تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
6. تحسين القدرات الإنتاجية: يمكن للحكومات تحسين القدرات الإنتاجية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التدريب والتعليم والتكنولوجيا والمعدات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
7. تعزيز التجارة الدولية والتكامل العربي: يمكن للحكومات تعزيز التجارة الدولية والتعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.
8. الانتاج المحلي: حفز الإنتاج الوطني والترويج له، وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي، من خلال إعداد خطة لحصر المستوردات التي لديها بدائل من الصناعة المحلية للحد منها، خاصة تلك التي تشكل تهديدا للمنتجات الوطنية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. محمود عبابنة

زمن الصدمات

18 تشرين الثاني 2023
حازم رحاحلة

حازم رحاحلة يكتب.. ترصين المنعة: نحو منظور إستراتيجي لخدمة العلم

18 تشرين الثاني 2023
أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي

أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي

18 تشرين الثاني 2023
يوسف عبد الله محمود

بين حربين

18 تشرين الثاني 2023
د. ابراهيم بدران

التضحية من أجل الوطن.. ما هو الثمن؟

18 تشرين الثاني 2023
جلالة الملك عبدالله

أصداء على مقالة جلالة الملك حول حل الدولتين

15 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ2 ساعة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ2 ساعة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 