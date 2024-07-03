الانتقال الكبير: مسيرة الأردن نحو الاستقرار والتحديث (2-2)

د. حسن عبد الله الدعجة

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واستكمالًا للجزء الأول من قراءة في كتاب “الانتقال الكبير: مسيرة الأردن نحو الاستقرار والتحديث في عهد الملك عبدالله الثاني”، الذي أصدره صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سنستعرض هنا باقي أجزاء الكتاب ونطلع على فصوله. فمنذ بداية القرن، خاض الأردن مواجهات واسعة ضد الإرهاب، حيث تعرض لهجمات عديدة من تنظيم “القاعدة” بين عامي 2002 و2005، ونجح في إفشال معظمها.وفي 9 نوفمبر 2005، شهدت عمّان هجومًا إرهابيًا استهدف ثلاثة فنادق، مما أسفر عن استشهاد 60 شخصًا وإصابة 200 آخرين. منذ ذلك الحين، لعبت الأجهزة الأمنية الأردنية، بدعم من الفعل الشعبي، دورًا رئيسا في التصدي للإرهاب بحزم. ففي منتصف العقد الثاني من القرن، توسع الإرهاب في المنطقة، مما جعل الأردن محاصرًا من عدة جهات. أظهرت الأجهزة الأمنية كفاءة عالية في حماية الدولة ومنع تسلل العناصر الإرهابية.كما استُخدمت السياسة الخارجية الأردنية بكفاءة في خدمة المصالح الوطنية وبناء الوزن السياسي للدولة. في بداية عهد الملك عبدالله الثاني، استضاف الأردن المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في الشرق الأوسط بمنطقة البحر الميت عام 2003. كما عُقد المنتدى عشر مرات في البحر الميت خلال الفترة 2003-2019، مما أضاف قيمة جديدة للوزن السياسي والإستراتيجي للأردن، وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والاقتصادية.ومن بين المبادرات التي أكدت الوزن الدولي للأردن، كان مؤتمر الحاصلين على جائزة نوبل، الذي عُقد لأربع سنوات متتالية في مدينة البترا بمبادرة من الملك عبدالله الثاني، بدءًا من عام 2005 وحتى عام 2008.وفي ذات الوقت عُقدت القمة العربية في الأردن مرتين خلال الربع الأول من القرن، وشيد الأردن علاقات قوية مع الدول العربية، توزعت في دائرتين: الأولى مع دول الخليج العربي، حيث شكلت العلاقات معها عمقًا إستراتيجيًا متبادلًا، والثانية مع مصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي. ظهر المشروع الاقتصادي الأردني-العراقي-المصري، وأنشئ مجلس تنسيق أعلى للتعاون المشترك في عام 2021.كما وسعّ الأردن الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، وانتقل من دولة صغيرة صديقة إلى شريك وازن بعد التراجع الكبير في العلاقات بين البلدين مطلع التسعينيات. كما نسج الأردن علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا القرن.وعلى الصعيد الاقتصادي شهد الأردن تطورات كبيرة، حيث تصدر الاقتصاد أولويات برنامج الملك. استطاع الأردن في العقد الأول من القرن أن يطور البنى الاقتصادية ويندمج في الاقتصاد العالمي، ويسعى للاعتماد على الذات، مما انعكس في مؤشرات النمو وحركة الاستثمار وسلسلة من الاتفاقيات الدولية. كما تعرض الاقتصاد الأردني لصدمات في العقد الثاني، وتم بذل جهود كبيرة لتجاوزها وبناء المنعة الوطنية.وتمثل التحديات الاقتصادية للأردن في موقعه الجغرافي، والتزامه بتوفير الملاذ الآمن للفارين من الحروب، واعتماده على المساعدات الخارجية غير المستقرة. فأسهمت هذه العوامل في إنتاج تحديات في قطاعات المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، الفقر، والبطالة.كما شهد الأردن تطورات ملحوظة في مجالات الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ريادة الأعمال، السياحة، الصناعة، التجارة، والسعي نحو الاعتماد على الذات، والمساعدات والمنح الخارجية، والمديونية العامة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، ورؤية التحديث الاقتصادي.أولى الملك عبدالله الثاني اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعية الحياة والخدمات العامة، خاصة في قطاعات التعليم، التعليم العالي، الصحة، النقل، والبنية التحتية. فعملت الحكومة على تحديث وتطوير هذه القطاعات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ومن خلال تحسين جودة التعليم العام والتعليم العالي، والاستثمار في البنية التحتية التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية، وفي قطاع الصحة، تم تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات، بما في ذلك بناء مستشفيات جديدة وتطوير المرافق الصحية القائمة، كما تم تحسين خدمات النقل عبر تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية للنقل العام.كما أولت الحكومة أهمية كبيرة للشباب والرياضة والثقافة، حيث تم تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال برامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتم تطوير البنية التحتية الرياضية وتشجيع المشاركة في الرياضات المختلفة. وفي مجال الثقافة، تم تعزيز الهوية الثقافية الأردنية من خلال دعم الفعاليات الثقافية والفنية وتعزيز الفنون التقليدية والمعاصرة، وإنشاء العديد من المؤسسات الثقافية والمراكز الفنية.نجحت الدولة الأردنية في تحقيق الاستقرار والنمو في بيئة إقليمية ودولية معقدة في ربع القرن الأول من القرن الحادي والعشرين. فتمكنت الحكومة من بناء مؤسسات قوية ومستدامة عبر سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما عزز المشاركة السياسية والتنمية المستدامة.وبفضل القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة، أظهر الأردن قدرته على التكيف مع التحديات والمحافظة على استقراره، مما عزز مكانته كدولة مستقرة وموثوقة في المنطقة. وركزت الحكومة على تعزيز سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين أداء القضاء واستقلاليته لضمان العدالة.وفي رؤيته المستقبلية، يركز الملك عبدالله الثاني على تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مع التركيز على تحديث النظام السياسي، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، كما يسعى لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتمكين الشباب والمرأة، مما يساهم في بناء مجتمع متكامل ومزدهر، وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.