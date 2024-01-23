الترويج السياحي وفق رؤية جديدة

النائب د. زينب البدول

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يسهم القطاع السياحي الأردني بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وحقق الدخل السياحي في الأردن نموا ملحوظا خلال العام الماضي بنسبة 27.7 في المائة مقارنة مع عام 2022، ليسجل ما قيمته 7.400 مليار دينار أردني (10.4 مليار دولار)، وقد ساهم في هذا الأمر تطور القطاع من عدة نواح أبرزها الاهتمام الحكومي لدعم هذا القطاع، والاستثمار الأمثل للمواقع الأثرية والسياحية وحوكمتها وتطوير البنية التحتية وانخراط الكفاءات السياحية في إدارة المرافق السياحية إلى جانب جهود الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية، وتحسين التشريعات الداعمة، والتوجه نحو أنماط جديدة من الأنشطة السياحية الجاذبة، وهذا القطاع أصبح يشكل فرصة واعدة لتشغيل القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يتطلب مزيدا من تطوير التجربة التي تسهم في جذب السياح وإطالة أمد إقامتهم.غير أن ثمة تحديات تواجه القطاع السياحي الأردني لا زالت قائمة، ومنها موسمية السياحة بسبب الظروف الإقليمية والنزاعات في الشرق الأوسط، وضعف عملية الترويج بأفضل السبل والأدوات، وتحديات أخرى مثل ضعف مشاركة المرأة، والعمل غير المنظم، وهذه التحديات تتطلب تعميق النقاش للوصول إلى حلول جذرية تسهم في استدامة السياحة والحفاظ على مستويات من النمو لهذا القطاع، وعلى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتتلاءم مع الإمكانات والمعطيات المتوافرة في الأردن باعتباره يضم أهم المواقع العالمية كالبترا والمغطس وغيرها، وإعادة النظر بسياسات الترويج السياحي للأردن.إن المواقع السياحية المهمة كالبترا تشهد إقبالا منقطع النظير وهي إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للسياح الأوروبيين والأميركان، غير أن الصراع الذي نشب في 7 أكتوبر مؤخرا؛ أسهم في خفض مستوى الإقبال على زيارة الأردن وغيرها من الدول العربية المحيطة، باعتبارها أماكن تحمل مخاطر متعددة، إذ تشكلت الصورة الذهنية لدى السياح الغربيين بأن تلك المناطق تعيش حالة من الحرب وعدم الاستقرار، ومن خلال جولاتي المتعددة في عدد من الدول الأوروبية واشتباكي مع المهتمين بالسياحة، فإنه ينظر الى الدول المحيطة بإسرائيل بأنها تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الحرب القائمة في غزة، ولذلك يجب علينا التأكيد على أن الأردن ملاذ آمن وبلد مستقر من كافة النواحي ويشكل وجهة آمنة للسياح من مختلف الدول.إن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالسوق السياحي خلال عمليات الترويج والاستقطاب الموجهة للدول المستهدفة تقدم عروضها السياحية لأسواق سياحية بالجملة، فمثلا يكون العرض شاملا للأردن ومصر معا، وليس للأردن بشكل مستقل، وقد تسهم هذه الحالة بتخفيض مستوى الفرص الموجهة للأردن، وقد أسهمت الاتفاقيات مع شركات الطيران في هذه الحالة، وليس هناك طيران مدعوم من الدول المستهدفة للأردن مباشرة، هذا الأمر يتطلب عقد اتفاقيات مع شركات الطيران بحيث ينطلق السائح من بلده الى الأردن مباشرة دون المرور بدول أخرى كتركيا أو مصر أو غيرها، وفي حال كان هذا النوع من الطيران مدعوما فإنه سيشجع قدوم مزيد من السياح والذين هم في الغالب يقصدون البترا تحديدا.إن دعم القطاع السياحي الموجه ضمن أولويات خطة عمل الحكومة الاقتصادية التي توجه الدعم لأربعة قطاعات من ضمنها القطاع السياحي؛ أسهمت في تنشيط القطاع وخصوصا ما تقوم به هيئة تنشيط السياحة من خلال الطيران المدعوم؛ لكننا لاحظنا بأن الدعم يتم توجيهه الى فئات سياحية لا تحقق إيرادات مشجعة بشكل كاف؛ حيث أن بعض الفئات من السياح تستفيد من الطيران المدعوم وفي ذات الوقت لا تنفق على الأنشطة السياحية والخدمات بشكل يحقق الجدوى؛ ما يتطلب توجيه الدعم للسياح القادمين من الدول ذات الدخل المرتفع ليتمكنوا من الإنفاق على الأنشطة السياحية وزيارة المواقع السياحية بشكل يحقق الجدوى المطلوبة؛ ومن الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم والخصومات للمكاتب والشركات السياحية الأردنية التي تقيم معارضها السياحية خارج الأردن باعتبارها أحد الأدوات المهمة للترويج والجذب السياحي، وتدعيم الشراكة بين الحكومة وبين تلك الشركات.إن الحفاظ على استدامة السياحة في الأردن، وتحقيق نمو متزايد للقطاع السياحي؛ يتطلب مزيدا من التطوير والمراجعة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبمزيد من التركيز على عمليات الترويج السياحي بشكل يضمن مزيدا من الفرص الواعدة، بحيث يتم تقديم الأردن كملاذ آمن ومشجع لقدوم السياح، والعمل على بناء شراكات تسهم في استقلالية السوق السياحي الأردني، وأن يتم دعم الشركات السياحية الوطنية لتقوم بدورها كرديف للحكومة في عملية الجذب السياحي والتعريف بالسوق السياحي الأردني وفق أدوات متطورة تعمل على تشكيل الصورة الذهنية الجاذبة لدى السياح الأجانب، بالإضافة إلى مزيد من التطوير التقني والإداري للمرافق الحكومية التي تدير المشهد السياحي، والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد السياحية وإشراك الفئات ذات المصلحة بشكل يحقق أهداف التنمية المستدامة.