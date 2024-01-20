التزييفات الصهيونية الفاضحة

أمين محمود

اضافة اعلان

إن المتتبع لتاريخ الحركة الصهيونية يفاجئه الحجم المذهل من التزييفات التاريخية والادعاءات الباطلة التي أطلقها مؤسسو هذه الحركة في أوروبا سواء كانوا يهودا أو مسيحيين متهودين وذلك فور البدء بالإعداد لمشروعهم الاستيطاني في الأرض العربية. وقد لجأوا منذ بداية مشروعهم إلى نشر العديد من الأساطير اليهودية التي تسربت وتغلغلت في العديد من الثقافات العالمية وخاصة الثقافة الغربية منها، بحيث أصبحت جزءا من قناعات شعوبها ومعتقداتها المسلم بها. ومن أهم تلك الأساطير أسطورة الشعب المختار التي استغلها صهاينة العصر الحديث من يهود أوروبا ليدعوا بأن لهم مكانة خاصة في الكتب المقدسة تميزهم عن غيرهم وتضعهم فوق جميع أمم وشعوب الأرض الأخرى. ان مثل هذا الادعاء لا يمكن لأي عقل بشري أن يتقبله بأي شكل من الأشكال! فالعناية الإلهية أسمى من أن تميز جماعات بشرية كصهاينة اليوم الذين يتعاملون مع الآخرين بعقلية عنصرية استعلائية تفوقت بممارساتها على ممارسات مثيلتها النازية الألمانية.وهناك أيضا أسطورة الميثاق التي تشير إلى الصلة الأبدية الدائمة بين اليهود وأرض الميعاد التي لم يحددوا حتى الآن مدى امتدادها الذي سيقتطع من أراضي المشرق العربي. وقد استرسل الصهاينة بادعاءاتهم الدينية المضللة بأن أرض الميعاد مهما اتسع مداها تعتبر منحة ربانية لهم دون غيرهم ودون أن يشاركهم فيها أي شعب آخر مستندين في ذلك إلى مقولة في غاية الغرابة بأنهم "الشعب الأنقى والأقرب الى الذات الالهية". أما أسطورة عودة المسيح أو الماشيح (كما يطلق عليه بالعبرية وتشير الى من يتم مسحه بزيت الزيتون المبارك دلالة على تكريسه كاهنا أو ملكا) والتي لقيت رواجا واسعا بين اليهود في أعقاب حركة الاصلاح الديني في أوروبا وظهور الحركة البروتستانتية، فقد ولدت لديهم الاعتقاد – أسوة بالمعتقد البروتستانتي – بأن تشتتهم لا بد وأن ينتهي في مرحلة معينة يتجمعون بعدها في "الأرض الموعودة" لهم و" يعيدون" بناء هيكلهم المزعوم فوق المكان الذي تقوم عليه الصخرة المشرفة بعد هدمها بالكامل، وعندها تكتمل النبوءة الالهية التي يؤمنون بها فيظهر شبحهم المنتظر ويتسيدون بني البشر متحملين المسؤولية التي يدعون أن الههم يهوة ائتمنهم عليها لقيادة العالم نحو ما أسموه "النهاية السعيدة".ومنذ أن ابتدأ الصهاينة بمشروعهم الاستيطاني أخذوا يعيدون مراجعة التاريخ اليهودي ويدخلون عليه تعديلات جوهرية بحيث جعلوا تاريخ العبرانيين القدماء وتاريخ الحركة الصهيونية تاريخا متصلا يكمل الواحد منهما الآخر، ثم أخذوا يروّجون للمزيد من الادعاءات والمزاعم التاريخية التي تدور حول انتصارات باهرة عزيت للعبرانيين القدماء والتي قيل إنهم حققوها ضد أعدائهم من أبناء القبائل الكنعانية. وذلك كله من أجل شحذ الهمم وبعث الحافز والحماس لدى عامة اليهود كي يتقمصوا مزايا أولئك "الأجداد" التي كان الصهاينة يروجون لها كالشجاعة والقوة والثقة بالنفس، وذلك لتحفيز أكبر عدد من اليهود للتوجه الى فلسطين كي يستوطنوا فيها تمهيدا للبدء بتنفيذ مشروع الدولة اليهودية. ولعله من الضروري هنا التأكيد على أن أطماع ومطامح الصهاينة لا تكتفي بالاستيلاء على فلسطين وحدها وإنما تتعدى ذلك لتشمل المزيد من الأراضي العربية التي سيتم اقتطاعها والاستيلاء عليها من أراضي مصر وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربية إما ليستوطنوا فيها أو ليهيمنوا عليها وذلك بدعوى أنها تشكل أرضا موعودة وموهوبة لهم كمنحة إلهية.كما أخذ الصهاينة يروجون وينشرون بين عامة اليهود بأن إقامة دولة لهم في أرض الميعاد سيحررهم من عقدة البؤس والمعاناة التي لازمتهم طيلة العصور التاريخية والتي تسببت في لجوئهم الى العزلة في أماكن تواجدهم والاقامة ضمن تجمعات خاصة بهم تؤمن لهم الابتعاد عن الحياة العامة وعدم الاختلاط بشعوب البلاد التي كانوا يقيمون بين ظهرانيها وذلك من أجل تأمين مصالحهم وتطلعاتهم بشكل أكثر أمانا واستقرارا، ولذا فلا عجب أن نرى الصهاينة يبادرون الى الاحتفاء برموز تاريخية استرجعوا بعضها واختلقوا بعضها من الماضي العبري القديم وادعوا أنها صاحبة إنجازات بطولية كبرى استطاعت أن تحقق انتصارات مذهلة جعلت أصحابها يتبوأون شأنا عاليا بين القبائل والشعوب التي كانت معاصرة لهم، وأخذت هذه الرموز التي تغنى بها الصهاينة وهللوا لإنجازاتها بحماسة منقطعة النظير تستحوذ على الوجدان اليهودي مما كان لها أكبر الأثر في تفعيل الطموحات العنصرية والسلوك العدواني لدى المستوطنين اليهود تجاه السكان العرب، وهذا ما نشهده اليوم في اعتداءاتهم ومجازرهم الوحشية التي يشنونها على أهل غزة والتي بلغت حدا يمكن وصفه بأنه أبشع ما عرفته البشرية من اعتداءات ومجازر في عصرها الحديث، ومما يعبر عن هذه الوحشية بجلاء أوضح ما تتناقله التصريحات المتلاحقة التي يتسابق في إطلاقها مسؤولو الصهاينة مطالبة بالمزيد من قتل وسفك دماء المدنيين في غزة وتشريد من يتبقى منهم، بل ويتمادى أحدهم فيدعو إلى إلقاء قنبلة نووية عليهم، في حين يدعو آخر بكل صلافة لا إنسانية الى التعامل معهم كحيوانات بشرية والأنكى من ذلك أن هناك من يدعو الى طرد وتهجير أكبر عدد منهم خارج وطنهم. أما ما يقشعر له البدن فانك حينما تسمع أحد قادة اليمين الصهيوني يردد مقولة للدبلوماسي البريطاني المتصهين لورانس اوليفانت مطالبا بما هو أبشع من التطبيقات النازية وذلك بالإبقاء على قلة من الفلسطينيين ووضعها في حظائر محصورة ومنعزلة كتلك التي أقامها المستوطنون الأوروبيون للهنود الحمر في القارة الأميركية وذلك لاستخدامهم واستعبادهم كعمالة رخيصة لدى المستوطنين اليهود تماما كما كان عليه حال الأفارقة السود في أميركا.وقد استرسل الصهاينة في نشر المزيد من ادعاءاتهم التاريخية ولا سيما تلك المتعلقة بالميثولوجية التي لا يقرها أي منطق أو مفهوم علمي، كادعائهم – على سبيل المثال – بوجود "أمة يهودية" قائمة على مر العصور. غير أن التأمل البسيط في مثل هذه المقولة التي تدعي أنها أمّة بقيت متماسكة طيلة ألفي عام، يظهر لنا أن هذه المقولة لا يمكن إدراجها إلا ضمن تلك "التزييفات الفاضحة" التي وجدت بشكل او بآخر مسارب لها في سجل تاريخ البشرية. فإذا ألقينا نظرة سريعة على طبيعة الحياة التي كان يعيشها قدماء اليهود، يتبين لنا أن مجمل ما حصل في تلك الفترة لا يعدو أن يكون قيام كيان يماثل في معالمه الأساسية تلك الكيانات التي كانت تقوم وتنشأ في عهد العبودية. فقد كان ذلك العهد هو عهد الحروب القبلية المتواصلة التي كانت "تنشب من أجل النهب وامتلاك العبيد والاستيلاء على أفضل الأراضي. "وكانت أشكال الدول تتعاقب والأقوام والقبائل تتخالط فيما بينها وتنتقل للعيش من بقعة الى اخرى في البلدان المجاورة، ولذا فان الادعاء الذي تروج له الصهيونية بوجود أمة أو شعب يهودي حافظ على نقاء أعراقه طيلة آلاف من السنين وتمتد أصوله لتصل الى العبرانيين القدماء أمر لا يستسيغه العقل ولا يتقبله أي منطق علمي! إذ كيف لمجموعات بشرية أن تحافظ على نقائها العرقي في عالم شهد العديد من المتغيرات والانصهارات الديموغرافية والتداخلات في البنى الاجتماعية منذ أقدم العصور حتى الآن ؟! إن مثل هذه الادعاءات ما هي إلا خدعة مضللة ابتكرتها الدعاية الصهيونية وهي مغالطة كبرى لا تستند الى أي أساس تاريخي. فالغالبية من يهود اسرائيل اليوم الذين يطلق عليهم الأشكناز كانوا قد وفدوا من أوروبا وتعود أصولهم الى قبائل الخزر الآرية التي كانت تعيش في منطقة بحر قزوين في وسط آسيا، وكانوا قد اعتنقوا الديانة اليهودية في القرن العاشر الميلادي، وبالتالي فهم لا ينتمون للساميين ولا علاقة لهم ببني اسرائيل القدماء لا من قريب ولا من بعيد. أما بالنسبة لمصطلح اللاسامية الذي كثر استخدامه بدءا من أواخر القرن التاسع عشر فهو مصطلح اخترعه الصهاينة الأوروبيون وتم استخدامه وتوظيفه لخدمة مشاريعهم الاستيطانية وأحلامهم الصهيونية الاستعمارية، واعتبروا كل جهة تعارض مشاريعهم هذه جهة معادية لليهود وألصقوا بها تهمة معاداة السامية، وهكذا وجد الصهاينة في ظاهرة العداء للسامية تربة خصبة ووسيلة مناسبة لاستغلالها وتوظيفها للجم وإسكات أي صوت انتقادي لطموحاتهم التوسعية التي يسعون لتنفيذها بكل الطرق الممكنة وبأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن حتى ولو كان ذلك سببا في تشريد ومعاناة شعب آخر، كما أن تهمة معاداة السامية هذه الأيام أصبحت في عالم الغرب لا تقتصر فقط على ملاحقة أولئك الذين يوجهون النقد لليهود بل تجاوزتها لتشمل أي فرد يوجه أي انتقاد للحركة الصهيونية أو لإسرائيل فيتم ملاحقته قضائيا تحت طائلة الأحكام الجائرة المطبقة في غالبية الدول الغربية. واللافت للنظر أن العديد من مفكري الصهاينة لجأوا للترويج بأن ظاهرة اللاسامية ظاهرة متأصلة في الطبيعة البشرية لدى الجوييم (أو الأغيار وهم شعوب العالم من غير اليهود)، ولا يمكن لها أن تتغير بتغير الزمان أو المكان طالما أن هناك يهودا في المجتمعات البشرية.ومن ناحية أخرى قام الصهاينة باستغلال المحرقة (الهولوكوست) وقاموا بتضخيمها وتكريس صورة الشعب الضحية بغية استغلالها من أجل الترويج للسياسة الهادفة إلى استقطاب وبلورة حشد عالمي يتضامن ويساند مساعيهم الهادفة الى مساندة الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية في المنطقة. كما أصر الصهاينة على أن أي إقرار بالمحرقة هو إقرار بحق الدولة اليهودية في الوجود، وبالتالي فإن الربط بين المحرقة وإقامة هذه الدولة أصبح لدى الصهاينة أمرا مقدسا. وأصبحت هذه " المأساة اليهودية "التي اقترفها الأوروبيون هي العامل الرئيسي الذي يستندون إليه في تبرير احتلالهم لأرض الغير وتشريد شعبه تماما كما حدث لفلسطين وشعبها. غير أن هذه الادعاءات والمزاعم التي يطرحها الصهاينة حول كون المحرقة هي العامل الرئيسي لقيام الدولة اليهودية ما هي إلا محاولات مضللة لما تم اقترافه بحق الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد يتناقض تماما مع السياق التاريخي للأحداث، فالحركة الصهيونية كانت تسعى جاهدة وبتنسيق وثيق مع القوى الإمبريالية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة الدولة اليهودية على أنقاضها وذلك قبل حدوث الهولوكوست بأمد بعيد. وجاء استخدام الهولوكوست ضمن إستراتيجية الدولة اليهودية لحشد التأييد الغربي لقيام هذه الدولة إضافة إلى ترسيخ "عقدة الذنب" في الضمير العالمي ولا سيما ضمير العالم الغربي بحجة تقاعسه عن مد يد العون لليهود لإنقاذهم من اضطهاد النازيين، وسعى واضعو هذه الإستراتيجية إلى إقناع الكثير من دول العالم ومن ضمنها الاتحاد السوفييتي بأن بالطريقة العملية لتحرير ضمير العالم من "عقدة الذنب" تجاه اليهود هو الاعتراف بأنهم يستحقون كيانا مستقلا يلبي طموحاتهم ويوفر لهم الحماية من التعرض لمزيد من "المعاناة" كتلك التي تعرضوا لها على يد النازيين.هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تحرير الضمير العالمي لن يكتمل– في نظر واضعي هذه الإستراتيجية– ما لم تستمر دوله والغربية منها بالذات في تقديم كل اشكال الدعم للدولة اليهودية سواء كان ذلك دعما ماليا او دعما عسكريا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الدولة اليهودية أصبحت تستخدم الهولوكوست كوسيلة ابتزاز للعديد من الدول وخاصة الغربية منها.ولا بد عند هذا الحد من الإشارة إلى أنه مهما بالغ الصهاينة في الترويج لمزاعمهم بشأن الدور المحوري الذي قامت به قواهم وأساطيرهم لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية، الا أن هذا في حد ذاته لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال هو الأساس المحوري الذي قامت عليه هذه الدولة. فقد كان أيضا لصراع القوى الكبرى حول مناطق النفوذ في الشرق الأوسط تداعيات متلاحقة على بلورة الفكرة الصهيونية وتسابق هذه الدول على تجديد هذه الفكرة والترويج لها، بحيث أخذت هذه الدول تتنافس على التقرب من الصهيونية وتعمل على توظيفها من أجل تحقيق أطماعها وطموحاتهم في الشرق الأوسط. ولم تقتصر هذه القوى على الإمبريالية الغربية وبالذات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وإنما اشتملت أيضا على الاتحاد السوفييتي آنذاك الذي برز في أعقاب الحرب العالمية الثانية كواحد من أكبر قوتين عالميتين إلى جانب الولايات المتحدة.