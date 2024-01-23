التلحمي مازن البندك

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الصديق الراحل مازن عيسى البندك صحفي فلسطيني كبير من أسرة تلحمية عريقة خبرت المجال الصحفي والإعلامي وخبرها. وطنيته لم يساوم عليها على امتداد حياته.في مقال له نشرته مجلة "الجيل" التي كان يرأس تحريرها بعنوان "هل صحيح أن القضية العربية يتيمة اليوم"، (عدد الجيل، أيلول 2005)، يشير إلى أن "الصراع العربي-الصهيوني كأي صراع تاريخي يتخلله فصول عدة ومد وجزر. هذا الصراع الحالي مشهد آخر من الحروب الصليبية". (مجلة الجيل ص 19)لم يكن مغاليا مازن البندك -رحمه الله- وهو يصف صراعنا العربي مع إسرائيل والصهيونية بأنه مشهد آخر من الحروب الصليبية التي استغلت الدين في بداية القرن الحادي عشر فغزت البلاد المقدسة دون إحساس من ضمير، لكنها أعني هذه الحروب عادت على الغزاة بالخيبة والخسران.يتساءل مازن البندك هل أدت تجزئة الأرض العربية بعد الحرب العالمية الأولى إلى تفتيت الموقف العربي؟ بالطبع فهو يشير إلى موقف الشعوب لا الحكومات "فالمشاعر العربية والإسلامية بقيت حية". الكاتب وهو يتحدث عن الموقف العربي يخص موقفه من "القضية الفلسطينية".وفي تصوري أنه لو بقي على قيد الحياة إلى اليوم لهاله "إن الموقف العربي في جوهره قد تجزأ" الموقف الرسمي العربي بات مزاجيا..يستذكر مازن البندك عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قاد هذا الزعيم الشعب المصري في معركة فلسطين منذ ثورة يوليو 1952م.في مقاله يركز الراحل مازن البندك على "الموقف العربي الشعبي في كل قضية حيوية وأساسية في الحياة العربية، لكنه يعترف في ختام مقاله "أن الجهود العربية قصرت في حماية القضية الفلسطينية بسبب عوامل دولية ومحلية وإقليمية لا يتحمل تبعتها المواطن العربي وحده".أما الحصيلة التي ينتهي إليها هذا الصحفي الكبير فهي "إن القضية الفلسطينية ليست يتيمة بالرغم من المتخاذلين والمتآمرين والمهزومين من الداخل".مازن البندك رحل عنا قبل عدة سنوات بعد أن أعياه المرض، نقي السيرة كان، أذكره -وأنا من مدينته بيت لحم" يوم أن توجه قبل نكبة 1947 الى حي القطمون بالقدس الجديدة والأمل بالانتصار يملأ قلبه، ولدى عودته إلى بيت لحم سأله صديق: بشر أيها الصديق، فقال وهو كسير النفس: هزمنا حلت بنا النكبة، وأسفاه!مازن البندك لم يؤمن يوما بالنهج التفاوضي مع العدو الإسرائيلي، اعتذر وهو البعيد عن مسقط رأسه بيت لحم عن قبول أي منصب يتيح له العودة إلى مدينته المحتلة، قناعاته الوطنية أبت عليه ذلك، رفض كل إغراء، شامخ الرأس على امتداد حياته.يرحل هذا الصديق وهو الذي كان يتمنى "عودة الروح" إلى الجسم العربي.ومع الأسف فإن ما تمناه أمس حُلما لن تجسده على أرض الواقع إلا "البندقية".رحل مازن البندك وهو يقول "إن الأمة لم تركع ولن تركع، فالمقاومة ضد صنوف الاحتلال التي تعاند الأقدار المفروضة تشكل المنارة الأنصع للموقف الشعبي العربي". (الجيل ص 23) مازن البندك رحيلك كان موجعا.