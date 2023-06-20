التلفريك وغياب البرامج والفنادق

رامي خليل خريسات

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منذ أيام افتتح التلفريك، وقد جاء الإقبال ناجحا ليضيف لعجلون الأيقونة معلماً سياحياً مهماً، لكن عجلون الخلابة ليست مختصرة في قلعتها الأثرية وتلفريكها، حيث فيها 6 مسارات سياحية معتمده رسمياً منذ العام 2009، وكذلك المحميات والشلالات والمناطق الساحرة في مسارات راسون والصفصافة وكفرنجة والجب وعجلون والجنيد، وقد وضعت لها الدراسات والتقييمات وانفقت عليها أموال المساعدات لكنها بالمحصلة مهملة من نواح عملية.ضعف الإقبال مرده غياب البرامج والفنادق المصنفة، اقلها بثلاث نجوم اسماؤها عالمية، والمتاح سياحياً بعضه بيوت لمواطنين باسم فلان أو أبو فلان، لذلك النشاط السياحي هو صيفي شعبي بحت، مع أن عجلون من السهل أن تكون جذابة حتى في الشتاء فللجو البارد هواته وللثلج رواده.من أسباب الضعف تعود لإصرارنا على تبني المهرجانات والمعارض التراثية والشعبية وتطوير مركز الزوار وانشاء المنتزهات الشعبية وطباعة المنشورات السياحية في سياق جهود مكرره مردودها موسمي محدود، لم تجد نفعاً كخطط لتطوير السياحة، فهي لم تقدم إضافة نوعية واحدة لمحافظة من أفقر المحافظات.كل ما يعمل لا يغني عن الحاجة لإستراتيجية، رؤيتها تشجيع المبيت لأيام، وبالطبع بوجود نشاطات مرافقة والنتيجة ستكون انفاقا في شرايين اقتصاد الشمال وتشغيل لأبنائه، فما فائدة كل هذا الجمال الخلاب والمهرجانات دون وجود مرافق عامة تخدمهم من القطاع الخاص، الذي يجب أن يبادر لكن إذا كان قاصرا عن انشاء فنادق تليق بالسياح الذين لا يرغبون في ارتياد الفنادق الشعبية أو الأكواخ المتناثرة هنا وهناك، فلم لا تبادر الحكومة بإنشائه سواء من قبل الضمان الاجتماعي أو غيره.تدخل الحكومة مشروط بان تدار الاستثمارات من شركة خاصة محترفة وبعد أن يقف على اقدامه يباع، بحيث لا تستمر الحكومة في التملك والإدارة، لأنها ليست ذات اختصاص كما هو معلوم، والقطاع الخاص معناه لا للواسطات، ولا للتسيب الوظيفي ولا للتعيينات العشوائية ولن يتردد في التخلص من الكسالى، وسيرتقي بجودة الخدمات.هناك تقارير مهمة بعضها أنفق عليها المال تتحدث عن تطوير خدمات العائلات القادرة على تقديم خدمات الطعام والشراب وتدريب الشباب هناك على العمل كأدلاء سياحيين وتدريب الأهالي على آليات الترحاب بطريقة محترفة على أيدي مختصين، وخاصة ما يؤهلهم لاستقبال السياح في بيوتهم، وقد ابدى الكثير من الأهالي استعدادهم لذلك، وضرورة عمل ممرات للمشاة في الغابات وانارتها لتشجع رياضة التجوال والتسلق إضافة إلى الكثير من التوصيات في تقرير التحديات والفرص السياحية للمجتمع المحلي، التي نأمل أن ترى النور.اما الاستمرار بالاحتفاء بالتلفريك والقلعة وما حولها إلى ما لا نهاية فيعتبر دعوة لتكريس ابقاء تلك المناطق الجذابة ضمن جيوب الفقر المدقع، مع ضرورة الرفق بالغابات بحيث لا يتحول الاستثمار إلى مجزرة للثروة الحرجية كما جرت العادة في سياق مشاريعنا التنموية.