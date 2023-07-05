الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

التوقيف القضائي

القضاء
القضاء
  
في ذروة الحديث عن قضايا الفساد، ينحاز الجمهور الى الإدانة ورجال النيابة العامة إلى التشدد في التوقيف ضمن صلاحياتهم القانونية، بهدف الردع العام والمحافظة على سير التحقيق وضمان عدم هروب الظنين، وما يسجل لهذا البلد أنه لم يُجرِ توقيفا لشخص ما من سلطة غير مختصة، باستثناء حالة وحيدة عندما قرر حاكم إداري، استناداً الى صلاحياته المطلقة في قانون منع الجرائم، وضع شخص في المركز الوطني للأمراض النفسية ولم يدم حبسه طويلا، فقد قررت في ذلك الحين محكمة العدل العليا في قرارها رقم 19/1996 الإفراج عنه فورا لانعدام الصلاحية.اضافة اعلان
إلا أن ما يحز بالنفس أن بعض التشريعات الجزائية، ومنها الأردنية، لا تلزم النيابة العامة أو المحكمة بتسبيب قرار التوقيف أو تسبيب قرار عدم إخلاء السبيل، فإذا داهمت أكوام القضايا المنظورة يومياً مكتب القاضي أو المدعي العام، فقد يختصر الوقت ويقرر رفض الطلب بمجرد الاطلاع أو عدم الاطلاع لبرهة وجيزة على الملف الضخم، ورغم أن قضاتنا الكرام في الأردن لا يفعلون ذلك، إلا أن هذا الاحتمال قد يرد ويحصل في قادم الأيام، مثلما يحصل أن تصدر قرارات من مختلف درجات المحاكم ويتم تصويبها من خلال الطعن بها لدى محاكم الدرجة الأعلى، وهذه ليست قاعدة عامة، ولذلك وضعت التشريعات فكرة إعادة المحاكمة، وعودة الى موضوع التوقيف فقد تنبهت بعض التشريعات العربية إلى هذه النقطة بالذات، ووصلت إلى هذه الحقيقة ونصت تشريعاتها على لزوم تسبيب قرارات التوقيف وقرارات رفض الإفراج عن الموقوف الذي يبدي استعداده لتقديم الكفالة اللازمة، وعلى أساس أن له الحق بالادعاء والتمسك بقرينة البراءة؛ القرينة التي أصبحت مبدأ دستورياً في الأردن بعد أن تم إدخال المادة 103 إلى الدستور كمخرج من مخرجات لجنة الإصلاح الدستوري.
وتعزز مفهوم المادة الدستورية عند التعديل الأخير الذي لحق بقانون المحاكمات الجزائية الأخير بناءً على مخرجات لجنة إصلاح القضاء العام 2014، فتم إدخال المادة 1/114  من قانون أصول المحاكمات التي نصت على:
« - إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة».
وباستقراء نص المادة أعلاه مع نص المادة 114 مكرر، نجد أن المادة -وقد وضعت بدائل للتوقيف الذي قد يظهر أنه غير محق- فنصت على إخلاء سبيل الموقوف مع منع السفر أو استعمال الإسوارة الإلكترونية أو فرض الإقامة الجبرية على المشتكى عليه أو تقديم كفالة عدلية أو حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة، وعليه فإن التوقيف ليس هو الأصل بل هو الاستثناء، كما أن له مبررات مذكورة بالقانون ويجب ذكرها بقرار رفض إخلاء السبيل، لأن التشديد بالتوقيف قبل الإحالة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص والصلاحية بفرض العقوبة يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وأسرهم، وقد يؤدي إلى كوارث اجتماعية ونفسية واقتصادية يصعب تدارك آثارها للأسر التي يتم توقيف أحد أفرادها، كما لا يعطي وزنا لقرينة البراءة التي يتلقن مفهومها طلاب السنة الأولى بكليات الحقوق، والتجربة العملية أكدت ضرورة الالتزام بها، ونستطيع أن نورد على ذلك دليلا ورد بتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2015 تحت عنوان التوقيف القضائي ص53، والأمر يدور حول توقيف السيد (ع.ل.) لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، وبالنتيجة أعلنت المحكمة براءته من التهمة المنسوبة إليه.
لا ننكر أن فكرة الكتابة عن هذا الموضوع ولدت من رحم التجربة في إحدى القضايا، ولا يمنع أن نلتفت إليها، وقد ذكرناها في محاضرة في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدعوة من الصديق د.نظام عساف، وتناقشنا فيها مع أحد الحاضرين العاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقد فرحت كثيرا عندما شاهدت توصية للمركز لتعديل التشريع الجزائي وتضمين المادة 114 لتسبيب التوقيف، والذي ينص صراحةً على حق المتضرر في التعويض المادي والمعنوي جراء التوقيف غير المشروع، على غرار التشريع المصري والمغربي وبعض الدول العربية الأخرى.
في غمرة الإصلاح القضائي الذي نشهده ونلمسه في هذه الأيام -ومن صوره- الجهود الحثيثة للقضاء على ظاهرة طول أمد التقاضي، انتهاج طريقة المساءلة الرشيدة، ندعو الممسكين بزمام سلطة القضاء لإدراج هذه التوصية كمتطلب تشريعي طارئ على مساس مباشر بحق الحرية وحق ادعاء البراءة، حتى يكون قضاؤنا -الذي نُجِلُّه ونفتخر به- في طليعة أجهزة القضاء العربية المحيطة بنا.
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