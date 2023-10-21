الدعاية وصنيع الاحتلال ضد وسائل الإعلام في العدوان على غزة

جودت مناع

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بعد الضربة الموجعة التي تلقتها المؤسستان السياسية والعسكرية في إسرائيل يوم السابع من (أكتوبر) وما نجم عنها من تداعيات شنت عدوانا واسعا على قطاع غزة. وللتعتيم على عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين اتخذت تدابير قاسية ضد مكاتب وممثلي وسائل الإعلام بأشكال مختلفة.ما يميز الصنيع الإسرائيلي ضد الصحافة في الحرب المستمرة على قطاع غزة الإجراءات الأحدث ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة.لقد كانت الفنانة دلال أبو آمنة أول فلسطينية يعتقلها جيش الاحتلال بعد شكوى تقدم بها مستوطنون إسرائيليون زعموا أن أبو آمنة نشرت على مدونتها في فيسبوك مضمونا تحريضيا ضد إسرائيل.وبرغم طبيعة تهمة التحريض الغامضة في مضمونها (لا غالب إلا الله) إلا أنه يمكن إرجاع اعتقالها كرد فعل إسرائيلي على مقتل فنان إسرائيلي أسر خلال عملية (طوفان الأقصى) وقتل في غارة إسرائيلية على موقع في قطاع غزة.ويهدد الصنيع الإسرائيلي مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين من غير المنضوين في القتال مع الجيش الإسرائيلي بالاعتقال التعسفي بمجرد كتابتهم لمضمون نصي أو نشر صور أو لقطات فيديو مصورة على صفحات التواصل الاجتماع وهي بالإضافة إلى فيسبوك: تويتر وانستغرام ويوتيوب او أي وسائل أخرى.ولعل أخطر الإجراءات الإسرائيلية في هذه الحرب هي استهداف مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية حتى الكتاب منهم بطرق مختلفة منها الاغتيال بالرصاص و/ أو قصف مكاتبهم و/ أو اعتقالهم والجديد أيضا هو قصف متعمد لمنازلهم مما تسبب في استشهادهم. كان الصحفي عبد الهادي حبيب آخر من قصف منزله فاستشهد هو وعدد من أفراد أسرته.تدابير سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذه توجت بالتوصل إلى صيغة وافقت عليها المستشارة القضائية تتيح لوزير الأمن الإسرائيلي والكابينيت إغلاق وسائل إعلام. وقد تردد اسم قناة الجزيرة الفضائية في وسائل الإعلام الإسرائيلية كواحدة من القنوات المحتمل إغلاق مكاتبها في فلسطين المحتلة ما يعني وقف جميع الرسائل الإخبارية حول الحرب على قطاع غزة من هناك.ويقدم أمين المظالم إلى الحكومة مشروع أنظمة الطوارئ التي تسمح لوزير "الدفاع"، بموافقة الحكومة، بإغلاق المكاتب ومنع البث في إسرائيل لوسائل الإعلام الأجنبية التي "تضر" بأمن الدولة حسب تعبيره.وتتعاظم حملة الحرب النفسية في مضمون التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والناطق العسكري باسم حركة "حماس" في فلسطين المحتلة.آخر ما بثته "حماس" فيديو مسجل للأسيرة الإسرائيلية ميا شيم من أصل فرنسي أثناء تضميد جراح أصيبت بها خلال الهجوم المضاد على مستوطنات ما يسمى بـ "غلاف غزة" حيث تقيم الفتاة الشابة التي حضت حكومتها في الرسالة المسجلة العمل لأجل عودتها إلى أسرتها.وكان لنشر "حماس" لهذا الفيديو أن بلغت حدة النقاش بين ذوي الأسرى ومسؤولين إسرائيليين ذروتها في إسرائيل خلال زيارة قامت بها وزيرة إلى فندق قرب البحر الميت تعرضت خلالها للشتم والإهانة وطردها أحد المستوطنين من أحد أقارب ممن أسرتهم المقاومة الفلسطينية وحاول الحرس الخاص بالوزيرة منعه من المس بسلامتها.الحرب النفسية وجدت مساحة في الدعاية الإسرائيلية خلال الحرب بعد انتهاء عملية المقاومة الفلسطينية في مستوطنات "غلاف غزة". الجيش الإسرائيلي أوسع لتصريحاته بوابة الإرهاب عندما حذر الفلسطينيين من البقاء في منطقة شمال غزة.وفي البداية سرت إشاعات إعلامية عن تعرض أطفال إسرائيليين لقطع رؤوسهم كما هتك عرض فتيات إسرائيليات وفق مزاعم لم تؤكد بأدلة دامغة أو صور تثبت ادعاءات إسرائيل وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتراجع عن تصريحات أدلى بها حول هذه المزاعم التي دفعته لاتخاذ موقف مسبق دون التأكد من صحتها.وكان لشبكات فضائية غربية أبرزها "سي إن إن" و "بي بي سي" وفوكس نيوز دور في الترويج للرواية الإسرائيلية الكاذبة في نشراتها الإخبارية مما دفع بمسؤولين غربيين لاتخاذ مواقف وردود فعل غير مسؤولة وانحيازهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ما يعني دعما لإسرائيل في عدوانها الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 2400 وإصابة أكثر من 11 ألف مواطن فلسطيني بجراح مختلفة خلال قصف جوي وصاروخي غير مسبوق على التجمعات السكانية أدى إلى هدم ما لا يقل عن ألفي منزل فلسطيني شرد سكانها إلى لا مكان.ومارس المسؤولون الإسرائيليون الخداع عندما طلبوا من مواطني قطاع غزة القاطنين في المنطقة الشمالية النزوح إلى جنوب القطاع عبر ما أسموه طرقا آمنة. إلا أن عشرات الفلسطينيين تعرضوا خلال نزوحهم القسري بحافلات وشاحنات بعد أن تهدمت بيوتهم للقصف الجوي فقضي عليهم تماما.واستخدمت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة مصطلحات مضللة كالإعلان عن فتح "ممرات آمنة" وكانت النتيجة بقصف مواكب النازحين.وبالإضافة لتداعيات النزوح يفهم أن التضليل يهدف إلى ترحيل مليونين ونصف المليون فلسطيني من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء وهو ما رفضته مصر من خلال الرئيس السيسي ومكتبه في القاهرة. كما حذر الملك عبد الله الثاني من تداعيات طرد الفلسطينيين من القطاع وأن بلاده ومصر لن تسمحا بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني. فيما وصف الرئيس السيسي تصريحات مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأنها خطة للقضاء على القضية الفلسطينية وهو ما لن تقبله مصر لما ستلحقه من أضرار على الأمن القومي.في مقابلة صحفية مع قناة فضائية زعم مسؤول إسرائيلي آخر أن إسرائيل تريد سلامة المدنيين الغزيين وهو مغاير للواقع بسبب استهداف المدنيين بالقصف يوميا. وعندما اقترح رحيلهم إلى سيناء زعم أن إسرائيل والمجتمع الدولي سيوفران المساكن والبنية التحتية الضرورية للسكان اقترح المحاور في القناة الفضائية أن ينقل الفلسطينيون من القطاع إلى داخل إسرائيل فرفض المسؤول الإسرائيلي الاقتراح. حينئذ اعتبر محاور المقابلة أن اقتراح المسؤول الإسرائيلي هو عقاب جماعي وأن تصريحاته اعتراف بارتكاب جريمة حرب عندما أقر بقطع الغذاء والمياه والكهرباء عن مليونين ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة خلال هذه المقابلة.ثمة عناصر تثبت التغطية الصحفية للحرب الراهنة على قطاع غزة منها الإجراءات المرتقبة على تمرير الرسائل الصحفية إلى وسائل الإعلام قبل مرورها على الرقابة العسكرية وهو ما لن يعلن عنه رسميا كي لا تتهم إسرائيل بممارسة الرقابة وإعاقة عمل الصحفيين خلال هذه التغطية الإعلامية للأحداث.أغرب ما تعبره التصريحات السياسية الإسرائيلية تجاوزها للتقليد الحذر في الدعاية لإقناع الرأي العام لأجل اصطفافه إلى جانب إسرائيل في حربها على القطاع.بعض المسؤولين حرضوا علانية على المدنيين ودافعوا عن استهدافهم بالقصف الصاروخي والجوي. وتجاوز التحريض بمصطلحات غير مسبوقة عندما وصف وزير الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم "حيوانات" بهيئة بشر وأعلن قطع الغذاء والمياه والكهرباء عن القطاع وهي تصريحات غير مسبوقة تهدف للتحريض وشيطنة الشعب الفلسطيني. تصريحات جاءت في سياق ردود فعل مسؤولين إسرائيليين نتيجة للضربة القاسية التي لحقت بجيش الاحتلال وسكان المستوطنات في منطقة "غلاف غزة" وأثرها على الحياة بمختلف مناحيها في فلسطين المحتلة.وليس هناك أدنى شكل في أن مقارنة مسؤولين إسرائيليين لمحاولة تحرير غلاف غزة من المستوطنات بـ "الهولوكوست" وهي مقارنة مبالغ بها إذا ما قورن عدد القتلى (بضعة مئات) في هجوم المقاومة على المستوطنات بمقتل 6 ملايين يهودي وفقا لإحصائيات اختلفت في صحتها وهو ما يفهم أن عنصر الدعاية فاض عن مستواه في هذه الحرب وأكاذيب فاضحة إذا ما قورن بعدد القتلى خلال حرب أكتوبر عام 1973 التي اعترفت بها إسرائيل عن مقتل نحو ثلاثة آلاف جندي وهو عدد مضاعف ثلاث مرات عنه في هجوم المقاومة على المستوطنات.ومع استمرار الحرب تدار عجلة الدعاية الإسرائيلية بسرعة متفاوتة منذ بدايتها وحتى يومنا هذا الهدف منها تبرير العدوان على قطاع غزة وللتمهيد لرفع وتيرة الحرب وعنفها ضد القطاع وصولا إلى الحرب البرية التي تهدد باتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط بطرد الفلسطينيين من القطع وقد تمتد حربها إلى الضفة الغربية وهو ما يقلق أكثر من جهة في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو عن أن جيشه سيعمل في أي مكان في المنطقة ما أثار حفيظة أطراف أخرى يتوقع انضمامها للحرب.