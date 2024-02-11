الديمقراطية الاجتماعية كمخرج ضروري للأزمة

أيمن الخطيب

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لم تفلح الاشتراكية الاقتصادية الثورية تحديداً – النموذج الستاليني – من بناء نموذج اقتصادي حقيقي يوفر العدالة الاجتماعية بوصفها مطلبا للجماهير ومقدمة لمجتمع حر ومتضامن، ولم يكن الخلل يكمن في الاشتراكية من حيث كونها أيديولوجيا بل بعدم قدرتها على تطوير أدواتها مع كل أزمة وهو ما أكده عالم الاقتصاد السوفييتي" نيكولاي كوندراتييف " في نظريته " الدورات الاقتصادية أو ما بات يعرف بموجات كوندراتييف" موضحا أن عمر الدورة الاقتصادية يتراوح ما بين 40 - 60 سنة ما بين دورة صاعدة وأخرى هابطة وأن النظام الاشتراكي تبلغ دورته الاقتصادية دورة ونصف أي بمتوسط 75 سنة ثم ينهار بسبب فقدانه أدوات التطوير الاقتصادي على خلاف الرأسمالية التي تطور من أدواتها مع كل أزمة وهو ما حدث فعلا حيث انهارت الاشتراكية نهائيا بحلول عام 1993 أي بعد ربع قرن من تنبؤات كوندراتييف.وفي المقابل رسخت الرأسمالية نموذجا اقتصاديا منحازا لطبقة واحدة دون البقية ومعمقا للطبقية الاجتماعية بأشكالها الحادة ونتائجها الكارثية بدءا من الرأسمالية المركنتيلة "التجارية "الى الرأسمالية المضاربة وليس انتهاء برأسمالية الكوارث لمجتمعات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة.دفع هذا المشهد شعوب أوروبا في البحث عن خيار ثالث يعد بمثابة خيار "الضرورة" الذي يوفق بين الرأسمالية والاشتراكية بشكل تسوية متوازنة من شأنها أن توفر دولة الرفاه الاجتماعي وتنعكس على نوعية حياة المواطنين والمواطنات ومستوى معيشتهم. أطلق عليها الديمقراطية الاجتماعية.بوضوح، ما تريده الديمقراطية الاجتماعية، هو دولة رفاه اجتماعي وتحسين حياة المواطنات والمواطنين وتتبنى لأجل ذلك ثلاثية قيمية هي الحرية والعدالة والاجتماعية والتضامن، وتتحرك ضمن نهج سياسي اقتصادي واضح يتمثل أولا في ضرورة المشاركة العامة للجميع والدفاع عن حريات الرأي والتعبير وثانيا في اقتصاد السوق الاجتماعي أي في ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني دون العودة لحصرية اقتصاد القطاع العام "نموذج الدولة الحارسة" ولا فتح توازنات العرض والطلب على مصراعيها "نموذج الدولة المحايدة"، وتوجيه الإنفاق العام في القطاعات الرئيسية التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية وضمان الوصول العادل للجميع للموارد والخدمات وإعطاء الأولوية للاستثمار في رأسمال المال الإنساني.نجحت ألمانيا في الخروج من أزمتها عقب الحرب العالمية الثانية بعد تبنيها للديمقراطية الاجتماعية كما نجحت هولندا واليابان والسويد في الوصول الى دولة الرفاه الاجتماعي التي تحقق العدالة الاجتماعية ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وبات مشروع الديمقراطية الاجتماعية وصفة ملحة لدول ومجتمعات أكثر قدرة على التكيّف والاستمرارية.في الأردن، لم تكن جائحة كورونا وما نتج عنها سوى تأكيد على جدوى الديمقراطية الاجتماعية أدركت من خلالها الدولة الأردنية أهمية دور الدولة ومؤسساتها في إدارة الأزمة واحتوائها عبر تنفيذها حزمة من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما للطبقات المتوسطة والفقيرة.وفي سياق تحليل الواقع الأردني اليوم والأزمة المركبة العميقة تأتي الديمقراطية الاجتماعية بوصفها مخرج ضرورة للأزمة وذلك لاعتبارات موضوعية أبرزها :أولا: تشكل البطالة الجماعية " التعطل عن العمل " قلقا حاداً لمركز القرار في الدولة ومعالجة هذه المشكلة الوطنية يكمن في طريقة الديموقراطية الاجتماعية التي تعنى بالاستثمار برأس المال الإنساني الذي يساهم بنسبة 64 % من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لتقرير التنمية العربية الذي صادق عليها الأردن، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وحث الدولة على تأهيل المتعطلين واكسابهم المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل بعد عجزها عن توفير تلك الفرص.ثانيا: أثبتت الأربعون سنة الماضية أن قرار تحول الأردن من دولة شبه منتجة الى دولة سلعية خدمية لم يكن صائبا، وأن نقل الثروة المجتمعية من يد المجتمع الى يد عائلات صغيرة ساهم في تعميق الطبقية الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية، وأن تنمية التمويل لا علاقة لها بالتنمية، لذلك فإن التنمية المتمحورة على الذات الوطنية القائمة على جناحي الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي ودعم رأس المال الوطني للدخول بعملية الاقتصاد المحلي وتحقيق معدلات دوران اقتصادية وتوفير فرص العمل، يقع في صلب نهج الديمقراطية الاجتماعية.ثالثا: في دولة عميقة مثل الأردن تواجه تحديات كبيرة وفي ظل غياب التوريث يشكل التعليم المدخل الوحيد لانتقال الأفراد من حالة اجتماعية الى أخرى وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي فإن توجيه الإنفاق العام لقطاع التعليم وضمان حق التعليم بعدالة ومساواة بين الجميع هو ما تحققه الديموقراطية الاجتماعية إضافة إلى توجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الرئيسية الأخرى المتمثلة بالصحة والنقل والبنية التحتية وضمان الوصول العادل والمتساوي بين الجميع للموارد والخدمات .رابعا: خطة الأردن في مئويته الثانية وثلاثية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري تعني بالضرورة شكلا جديدا للمشاركة العامة، وانخراط الكل في الدفاع عن مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني أيضا فهما أوسعا للمصلحة الوطنية، تقوم الديماقراطية الاجتماعية على قيم الحرية الملازمة للعدالة الاجتماعية وعلى التضامن بين الناس وتفسر العمل العام على أنه المساحة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والإبداع والريادة وهو ما يتقاطع جملة وتفصيلا مع رغبة عقل الدولة في المرحلة المقبلة.في الأردن ثمة تجربة سياسية عمرها يدنو من عقد من السنوات تتمثل بحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الذي راكم خلال تلك الفترة فعلا سياسيا وطنيا ذي بعد قيمي وأخلاقي، ويتبنى اليوم برنامجا واضحا قابلا للتطبيق يغطي جميع مجالات الحياة العامة يقع في 22 ورقة ومحركه العلم والمعرفة لا الإنطباعات والرغبات، وفي ضوء الاستعداد للاستحقاق السياسي القادم فإن فرص وصول الديمقراطي الاجتماعي بما يملك من رؤية واضحة وبرنامج عمل علمي ينعكس بشكل ملموس على نوعية حياة المواطنات والمواطنين إلى البرلمان، يعني خطوة في الاتجاه الصحيح للخروج من الأزمة والعبور بالأردن الى بر الأمان.