السياحة العلاجية مدخلات ومخرجات

د. سامر عبد الهادي

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كان أمراً طيباً أن تفرد صحيفة الغد مساحة واسعة، في عددها الصادر يوم الخميس 15 أيار، للإضاءة على واقع السياحة العلاجية في الأردن، وأن تبذل مجهوداً تُشكر عليه لإبراز مدى أهمية هذا النوع من السياحة، التي تُقدر عوائدها الاقتصادية في دول العالم المتحضر بمليارات الدولارات، وبالتالي إظهار مدى الحاجة اليها في بلد مثل الأردن، لديه كل المقومات الموضوعية الكافية للمنافسة بقوة على هذا الصعيد. كما كان جيداً أن تثري «الغد» تحقيقها الصحفي الموسّع هذا بأخذ آراء عدد من الكتاب الاقتصاديين ذوي الاختصاص وبعض المخاطبين بهذا التحدي المطروح علينا جميعاً، في القطاعين العام والخاص، وقادة الرأي العام، الأمر الذي يشكل في حد ذاته مساهمة معتبرة في نقاش أوسع حول واقع السياحة العلاجية، بمدخلاتها المتغيرة ومخرجاتها التي تُعد ولا تحصى.وإذ أرغب في اغتنام هذه السانحة التي وفرها لنا هذا التحقيق القيّم، كوني أحد المعنيين بهذه المسألة، أود الإدلاء بدلوي في بئر النقاش العميق، الذي افتتحته «الغد»، آملاً بأن يتسع لي صدر هذه الصحيفة المرموقة، لعرض بعض الأفكار حول الموضوع المثار، وهو موضع حوار متقطع وموسمي بين المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع الطبي الخاص منذ مدة طويلة، لعل مثل هذه الأفكار المستندة الى رؤية متبصرة وخبرة متراكمة امتدت على مدى ربع قرن، أن تسهم بقسط في زيادة الاهتمام بالقطاع الطبي الخاص، وبالإضاءة أكثر فأكثر على التحديات التي تواجه هذا القطاع الوازن بين فروع الاقتصاد الوطني، وصولاً الى تكوين وعي مجتمعي أوسع نطاقاً، وجلاء مواقف رسمية أعمق إدراكاً، بهدف إزالة المعيقات واحتواء المصاعب، وتعميم ما أسميه «ثقافة السياحة العلاجية».بداية القول، لستُ مع أصحاب وجهات نظر بعض المسؤولين والمعلقين الاقتصاديين الواردة في التحقيق الصحفي لديكم، ولا أنا من المعولين كثيراً على مخرجات مؤتمر منظمة السياحة العالمية، الذي انعقد أواخر الشهر الماضي في البحر الميت، حين قرر اعتماد الأردن مقصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسطـ، رغم ما ينطوي عليه هذا الاعتماد الأممي من ميزة جديرة بالتنويه، والشكر أيضاً، إلا أنها لا تُشكل في حد ذاتها علامة فارقة، ولا تخلق بالضرورة قوة دفع إضافية للجهود المبذولة من جانب الإدارات الحكومية والقطاع الطبي الخاص، لتحقيق ما نصبو اليه من تطلعات كبيرة على طريق النهوض بوثبة كبرى ومحسوبة، في مجال السياحة العلاجية، التي باتت تتموضع أكثر من أي وقت مضى في قلب الحوارات والاجتماعات المتفرقة، وتستقطع جزءاً أكبر من اهتمامات الصحافة والرأي العام، أكثر من ذي قبل، وهو أمر حسن ومرحب به على أي حال.ومع الإدراك سلفاً أن هذا الاعتماد لبلدنا كوجهة إقليمية للسياحة العلاجية، وهو ما كان لب اهتمام تحقيق «الغد» لن يقدم ولا يؤخر كثيراً في نهاية الأمر -إذا بقي مجرد شهادة تقدير تُعلّق كوسام على الصدر في المناسبات، إلا أنه لا ضير أبداً في اغتنام هذا الاعتماد كمحفّز معنوي، والعمل على توظيفه بصورة مدروسة في إطار الترويج لمزايا الأردن النوعية، لا سيما على صعيد الإعلام الخارجي، ومن ثم الاستثمار في هذا الإعلان العالمي، الذي لم نحصل عليه بالصدفة، بكل رصانة واعتدال، والبناء عليه ما أمكن لنا البناء، من أجل تعزيز سمعة بلدنا الطبية، وهي طيبة فعلاً دون تبجح أو مغالاة، ولزيادة جاذبية الأردن لطالبي خدمات العلاج، ورفع سوية أدائه الاستشفائي ودرجة تنافسيته.والحق أن المصاعب والتحديات التي ما تزال تواجه القطاع الطبي الخاص، وتعيق سبل تحقيق العوائد المرجوة للاقتصاد الوطني من وراء الاستثمار المكثف في فرع السياحة العلاجية، لا سيما في العنصر البشري والبنية التحتية، وهما أهم مدخلات المنظومة الطبية على الإطلاق، نقول إن هذا الاعتماد المعول عليه لتحقيق قفزة نوعية على الطريق الطويل، قد منحنا شهادة تقدير رفيعة، نحن أهل لها على أي حال، إلا أنه ألقى على كواهلنا في الوقت ذاته مسؤوليات أكبر، إن لم نقل إنها أثقل من أي وقت مضى، تتطلب استنهاض كل الطاقات الكامنة لدينا، والاستثمار بكثافة في كل الميزات والقدرات والمدخلات والممكنات المتاحة أمامنا، وهو ما نسميه هنا معادلة التحدي والاستجابة؛ حيث تم وضعنا الآن أمام امتحان الجدارة بهذا المركز الإقليمي الممتاز، أو قل هذه المرتبة الرفيعة، الباعثة على خلق أفضل الانطباعات لدى الجوار العربي عنا، وتظهير أحسن الصور عن الأردن وعن مستوى خدماته الطبية.لم نحصل على مثل هذا الاعتماد بمحض الصدفة بالطبع، أو بضربة حظ عابرة، وإنما انتزعناه بالجد والاجتهاد المبذول على مدى العقود الطويلة الماضية، أرسينا مداميكه التحتية، وواصلنا البناء بالعلوم الحديثة والتكنولوجيات الطبية المتقدمة، وراكمنا الإنجازات جيلاً بعد آخر، الأمر الذي جعل قطاعنا الطبي الخاص نموذجاً ترنو إليه أبصار الأشقاء والأصدقاء، ومقصدا مفضلا للعلاج المتخصص، وأهلاً للثقة الوطيدة من جانب طالبي خدمة الاستشفاء.ومع أن الطريق أمام البناء على هذه الأرضية غير الممهدة جيداً ليس أمراً سهلاً، ولا مفروشاً بالورود، إلا أنه ليس مسدوداً بالمقابل، إذ كل ما نحن بحاجة له، تذليل العقبات، ومعالجة الأخطاء، وتسوية المشكلات التي تعترض الانطلاق بقوة مضاعفة على درب تحف به الصعاب والتحديات، غير أنه مليء بالفرص والمخرجات المجزية، شرط أن يتم توحيد الجهود الرسمية والأهلية الرامية الى تعظيم العوائد المرتقبة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تسوية أحوال بعض المستشفيات المتعثرة، وتقديم التأشيرة الميسرة، وخفض الرسوم والضرائب على الأجهزة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتهيئة الأرضية المناسبة بصورة أفضل، والدخول بفاعلية أشد على خط السياحة العلاجية الواعد، بقدم ثابتة ومرجعية ذات شأن لدى أصحاب القرار.الحديث هنا عن جهد تعاوني منسق وفعال بين القطاعين العام والخاص، عن شراكة في حمل الأعباء الجسام، عن مرجعية عليا ذات نفوذ واحترام، والحديث أيضاً عن مأسسة هذه الجهود المتناغمة بين كل الأطراف المعنية بمدخلات ومخرجات هذا القطاع المليء بالفرص والتحديات، كي لا يظل النقاش مجرد هبة عاطفية موسمية تتبدد بعد وقت قصير.وإذ أكرر الثناء على ما أفردته «الغد» من مساحة واسعة، سلطت فيها الأضواء على متطلبات النهوض بالسياحة العلاجية، فإنني أدعو المعنيين بهذه المعطيات لضرورة أخذ المبادرة، وتشكيل مرجعية مسموعة لدى أصحاب القرار، ونضع تحت أجنحتها المؤسسات الرسمية كافة، من وزارات مختلفة، وهيئة تنظيم السياحة، وجمعية وكلاء السياحة والسفر، والملكية الأردنية، والمستشفيات الخاصة المعنية القادرة على تلبية الاحتياجات المطلوبة لنجاح الأردن في أن يكون حقاً حاضنة لعلاج مرضى البلدان الشقيقة المجاورة.هذه المبادرة لن تنجح من دون أن تتقدم المستشفيات الخاصة المستفيدة بصورة مباشرة بعمل ما هو ضروري لها، وتوحيد جهودها، عبر المساهمة بصورة مباشرة لأنها الأقدر على تلبية الاحتياجات بما تملك من إمكانيات ومعرفة، واعتقادي الجازم، أن الدوائر والمؤسسات كافة لم تتوانَ عن دعم أي جهد يأتي لمصلحة السياحة العلاجية وتوطينها، خاصة وأن رأس الدولة جلالة الملك، ولأكثر من مرة، عبر عن اهتمامه ودعمه لهذا الجهد وهذا الخيار، الأمر الذي يؤكد أن المبادرة بصراحة، وبكل وضوح، يجب أن تأتي من المستشفيات الخاصة لأخذ المبادرة لتشكيل المرجعية المطلوبة مسموعة الصوت والتنفيذ.المطلوب بدقة، خريطة طريق لوضع برنامج متعدد المراحل حتى يسهم في أن يوفر للأردن المكانة اللائقة التي يستحقها القطاع الطبي والخاص منه بشكل واضح.