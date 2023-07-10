الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الضريبة والتطور الرقمي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
مما لا شك فيه أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد خطت خطوات واسعة وتطورت بشكل ملحوظ في السنوات الخمسة الاخيرة، وما تزال تسير بهذه الخطى، فلا شك ان التطور الرقمي ساهم بتسهيل الاجراءات وسرعة الحصول على الخدمات إضافة إلى أنه ساهم في الحد من التهرب الضريبي وتوسيع القاعده الضريبية، وما يحسب للدائرة ان هذا التطور ادى الى زيادة التحصيلات دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة النسب الضريبية على الضرائب المعمول بها حاليا.اضافة اعلان
الحكومة أعدت العدة بشكل واضح للحد من التهرب الضريبي بتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والتي تتطلبها تلك الإجراءات وبالتالي زيادة التحصيلات الضريبية.
وآخر هذه الأدوات، وهو حديث الساعة، الموضوع الأكثر أهمية في تاريخ الحد من التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي هو نظام الفوترة الوطني الألكتروني، حيث تم إدراج المتطلبات القانونية في القانون الصادر رقم 34 لسنة 2018 وتعديلاته ووضع نظام خاص بنظام الفوترة وكذلك إصدار النظام المعدل اللاحق له، والذي أضفى الشرعية على اعتماد الفاتورة الألكترونية، وذلك اعتبارا من 1/5/2023 وهو تاريخ صدور النظام المعدل بالجريدة الرسمية، حيث أصبحت متطلبا قانونيا لكل تاجر أو مؤدي خدمة أو مهني أو حرفي حيث أصبح ملزما بإصدار الفاتورة الكترونيا، من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والتي اصبح عدم إصدارها جرم تهرب ضريبي يعاقب عليه القانون.
يجدر بنا أن نشير إلى قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات المهمة التي تقوم بها الدائرة مثل تدقيق الإقرارات الضريبية إلكترونيا وقيام الدائرة باعتماد الرقابة الرقمية على منتجات التبغ والمشروبات بدلا من رقابة الموظفين المباشرة خطوة متقدمة تسجل للدائرة.
إن التطور في الخدمات الإلكترونية والرقمية الذي شهدته الدائرة وتشهده، والبعد عن الرقابة البشرية يساهم كثيرا في إغلاق ثغرات ضريبية كانت واضحة للعموم وتشكل نقاط ضعف.
ويبقى دور المكلفين وخبراء الضرائب والمستشارين والمفوضين والجمعيات ذات العلاقه بالإضافة إلى المديرين الماليين لإنجاز هذا الأمر حتى لا ينعكس على التاجر الملزم والملتزم أصلا بأي عقوبات لا يستحقها وتذليل الأسباب المعطلة لإنجازها كونها أصبحت قانونية وحيز التنفيذ.
وعليه أرى أن المرحلة المقبلة تحتم على الجميع المساهمة بالالتزام طوعيا بالقوانين والانظمة والتعليمات وبمتابعة ما يصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى كل مكلف أو أي طرف من الأطراف ذات العلاقة تطوير رقابتهم ومعلوماتهم ولا بد من المساهمة في التوعيه المرافقة لهذا التطور بما يتناسب مع المرحلة المقبلة كون التطور الرقمي المنتظر سيكون كفيلا بإغلاق الثغرات.
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