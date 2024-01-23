العرب وحتمية تفعيل القوى الناعمة

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أثبت العدوان الإسرائيلي على غزة ضرورة أن يبني العرب قواهم الناعمة العالمية، وأن يعطوها الاهتمام الكامل، ويعوا أهميتها في التأثير على القرارات العالمية، فإضافة إلى ضرورة وجود القوة العسكرية الـمرتبطة بالتطور العلمي لدى العرب، لا بد من التكامل مع القوى الناعمة لنصل إلى عالم أكثر توازنا وعدلًا في التعامل معنا نحن العرب.يقصد بالقوى الناعمة تلك القوى التي تؤثر على الآخرين، وتجعلهم يقتنعون بأولوياتك، أو احتياجاتك دون استعمال القوة العسكرية، ويمكن أن تأتي تلك القوى على شكل محتوى فني: «أفلام، ومسلسلات» أو أدبي «روايات وكتب» أو «مساعدات مالية» أو استثمارات وغيرها.يمتلك العرب الكثير من القوى الناعمة، ولكنها غير منظمة، ولا تعزف على الوتر نفسه، إذ أن الأولويات غير ثابتة بين الدول العربية، وليس هناك أولويات عامة يجب أن يجمع عليها العرب ويعملوا عليها كي يتمكنوا من تحقيق التطور، والردع الكافي من أجل حمايتهم، ورخاء شعوبهم، فالمصلحة العامة العربية تستحق مثل هذا التنظيم.بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بات من المؤكد ألا قوة تحمي بها نفسك إلا ما تملكه من مصادر قوى خشنة وناعمة، وأن الاعتماد على المنظمات الدولية، والدول العظمى غير مضمون، فهو دائمًا قائم على المصالح، ولا شيء غيرها، لذلك فإن بناء القوى الناعمة إضافة إلى القوى العسكرية مهم لبناء قدرة ردع عالية.فشل العرب على مدى عقود في بناء صورة إيجابية لدى الشعوب الغربية، ولهذا أسباب تاريخية، رسخت من خلال الدراما الأميركية التي قدمتهم بصورة سلبية أثرت على أسلوب التعامل مع العرب في الغرب، وفي بلدانهم، ورغم امتلاك العرب للـمال، وعدد كبير من دور السينما التي تعرض هذه الأفلام، إضافة إلى قنوات تلفزيونية بعدد هائل، ولكن لم يطرق أحد الجرس، ولم يعترض على هذه الصورة السلبية في هذه الأفلام، ولم تحصل مقاطعة حقيقية لها، كانت يمكن أن تؤدي إلى تغييرها، وما زالت هذه الصورة نفسها تطرح من خلال الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، إذا لم تكن أسوأ.وفي مجال الإعلام لم تكن الصورة أفضل، فتبنت وسائل الإعلام الغربية السردية الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي، وتمت شيطنة صورة العربي، وتقديمه بصورة سلبية، وفي حالات النجاح في بعض الدول العربية وعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع التعليم في الأردن، وفلسطين، ولبنان، أو في مجال التنمية، والنجاح الاقتصادي – السعودية والإمارات وقطر- على سبيل المثال، كان يتم تقديم صورة هذه الدول وكأن نجاحها مرتبط بتوفر النفط فيها، وهذا فيه تبسيط وتضليل، فالعرب ليسوا بهذا السوء، ولديهم نجاحات متعددة، سببها المثابرة، وانتشار التعليم، والتخطيط الجيد في مجالات عديدة، ولكن العقل الغربي المرتبط بالصهيونية العالمية لا مصلحة له في تقديم أي صورة إيجابية عن العرب.للأسف أن الغالبية العظمى من الأعمال الدرامية العربية لا تصل إلى العالمية، وقليل جدا من الأدب العربي تتم ترجمته إلى اللغات الأخرى، ولا تبذل غالبية الدول العربية الجهود المنظمة من أجل إيصال هذا الـمحتوى للعالم.وفي إطار منصات التواصل الاجتماعي التي باتت رأس الحربة في أي حرب ناعمة أو خشنة، لم يمتلك العرب للآن أي منصة فاعلة، وما زالوا ينتظرون سياسات هذه الـمنصات التي لا تكون دائمًا متوافقة مع مصالحهم، ولم يدرك أصحاب القرار العرب أهمية مثل هذه الـمنصات لحفظ الأمن القومي العربي، وقطع الطريق على من يخترق العالم العربي من خلال «غزو القلوب والعقول» والدخول في عقر دارنا دون إذننا، وعلى حين غرة، ومن يمتلك هذا الإدراك لا تكون لديه القدرة على تنفيذها في أرض الواقع، ولا يمكن لنا أن نحقق مثل هذه الإنجازات دون تنسيق كامل بيننا.وفي الـمجالات الأخرى لم يكن الوضع أفضل، فلم يتم توجيه الاستثمارات العربية، وغيرها في اتجاه الضغط من أجل المصلحة العامة العربية – في بعض الأحيان-، وهذا أدى إلى تطاول بعض الدول، والمنظمات على العرب.العالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا بد للعرب من امتلاك ناصية القوى بمختلف أشكالها، ومنها القوى الناعمة، من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية كافة.العرب يستحقون الأفضل، ولديهم ميزات وصفات حميدة كثيرة، ولكن للأسف فإنه يتم تضخيم أخطائهم، والسر يكمن دائمًا في أن عدوهم الأول يمتلك كل ما يتصوره ولا يتصوره العقل البشري من القوى الناعمة.ليس لدينا خيار في وطننا العربي الكبير سوى أن نثبت أنفسنا في الـمجالات كلها، وبغير ذلك يكون حاضرنا ومستقبلنا في خطر، ونتمنى جميعًا ألا يكون كذلك.