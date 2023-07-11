العرب وهزائم الذكاء الصناعي!

د. محمود أبو فروة الرجبي

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تواجه المنطقة العربية تحديا كبيرا في عدم مشاركتها الفعالة في التنافس في مجال الذكاء الصناعي، وخاصة في صناعة المحتوى. يلاحظ أن العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال تنشأ في بلدان أخرى، في حين أن المبادرات العربية تكون قليلة ومحدودة، وهذا له عواقب ليست في صالح العرب، وقد تؤدي إلى هزائم متتالية نحن جميعا في غنى عنها.هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذه الحالة؛ أولا، يعد غياب الدعم والاستثمار الكافي في البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الصناعي أحد التحديات الرئيسة، قد يكون ذلك بسبب نقص الوعي بأهمية هذا المجال، وتحقيق الاستدامة فيه، وعدم وضعه على سلم الأولويات لدى صانع القرار والمخططين في الدول العربية.ثانيا، ينطوي بناء المحتوى في مجال الذكاء الصناعي على معرفة متخصصة وخبرات عالية في البرمجة والتحليل البياني وتطوير الخوارزميات. وعلى الرغم من وجود مجموعة من الخبراء العرب في هذه المجالات، وتوفر كفاءات عالية جدا تشارك في المشاريع العالمية في هذا المجال، ونشوء شركات عربية واعدة في هذا المجال، ولكننا نفتقر إلى مشروع كبير، وإنفاق سخي، يراعي أهمية هذه المشاريع، وهذا ما لا نراه للآن للأسف.ثالثا، تلعب اللغة دورا مهما في صناعة المحتوى. يفضل في العديد من الحالات استخدام اللغة الإنجليزية كلغة رئيسة في مجال الذكاء الصناعي، مما يجعل المحتوى العربي محدودا وغير منافس. يعزى ذلك جزئيا إلى نقص الموارد والجهود الموجهة نحو تطوير اللغة العربية في مجال التكنولوجيا، وهذا له علاقة أيضا بالقدرة الشرائية لأصحاب اللغة، وهي أقل في غالب الدول العربية، والاستعداد للإنفاق على هذا المجال، والمستهلك العربي أقل توجها للإنفاق على التطبيقات في هذا الإطار لذلك فإن تطوير الـمحتوى العربي ينفق عليه – غريبا- أقل من الـمحتوى باللغة الإنجليزية.قد لا ندرك حالياً الأخطار التي يمثلها غياب العرب عن صناعة الذكاء الصناعي، أو مشاركتهم بأقل مما هو مطلوب منهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى خوارزميات متحيزة أو غير مكتملة تفشل في تمثيل التنوع والاحتياجات الخاصة للعالم العربي بدقة.أحد العواقب الأساسية الناشئة عن عدم مشاركة العرب في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي هو احتمال تشويه أو تحريف القيم والأعراف الثقافية العربية، فقد تم تصميم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعلم، واتخاذ القرارات بناء على البيانات الموجودة. إذا كانت البيانات المتاحة للخوارزميات لا تمثل الثقافة العربية بشكل كاف، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير مرغوبة.يضم المجتمع العربي أعراقا وتقاليد ومعتقدات دينية متنوعة تشكل قيمه وسلوكياته بعمق، وبدون التمثيل العربي في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، قد يساء فهم جوانب معينة من الثقافة العربية أو يتم التغاضي عنها، مما يؤدي إلى تنبؤات أو قرارات غير دقيقة.من المتوقع أن يؤدي غياب العرب عن مبادرات الذكاء الاصطناعي لإعاقة تطوير التقنيات، والخدمات التي تلبي احتياجات الـمنطقة العربية، فعلى سبيل المثال، تلعب اللغة دورا مهما في التواصل وتوليد المحتوى. يمتلك العالم العربي تراثا لغويا ثريا، حيث تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة بين أكثر اللغات استخداما على مستوى العالم. ومع ذلك، يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في الغالب على بيانات اللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى محدودية القدرات اللغوية للمتحدثين باللغة العربية.مخاطر غياب العرب شبه التام عن المشاريع الضخمة في الذكاء الصناعي يمكن أن يديم ديناميكيات القوة الحالية ويعزز التحيزات خاصة فيما يتعلق بنظرة العرب إلى قضاياهم العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونظرتهم لمفهوم الإرهاب، وقيم الأسرة والطفل الفريدة في العالم العربي، ومواضيع المثلية الجنسية، والمرأة، وغيرها.خوارزميات الذكاء الاصطناعي ليست حيادية بطبيعتها؛ تتعلم من البيانات المقدمة لها، وإذا كانت مجموعات البيانات هذه تحتوي على تحيزات موجودة في المجتمع، فيمكن تضخيم هذه التحيزات بواسطة الذكاء الاصطناعي واستخدامها لأتمتة النتائج النهائية التي تعطي للمستخدم، فعلى سبيل المثال، ثبت أن تقنية التعرف على الوجه لديها معدلات خطأ أعلى للأفراد من غير ذوي البشرة البيضاء، وغالبا ما تخطئ في التعرف عليهم أو تستبعدهم، هذا نتيجة لنقص التنوع في مجموعات بيانات التدريب المستخدمة لتطوير هذه الأنظمة. بدون تمثيل وتنوع عربي كافيين، يمكن أن تظهر تحيزات مماثلة، مما يديم عدم المساواة ويعيق التقدم في مجالات مثل التوظيف، واكتشاف الجرائم، والوصول إلى الخدمات، والتعليم الرقمي وغيره، كما أن لغياب المشاركة العربية في تطوير الذكاء الاصطناعي آثار اقتصادية كبيرة. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تشكيل مختلف الصناعات ودفع الابتكار، فإن البلدان التي تتخلف عن الركب في تطوير الذكاء الاصطناعي، فلن تقطف ثماره الاقتصادية، ومن خلال عدم المشاركة بنشاط في مبادرات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى، تفقد الدول العربية الفوائد والفرص المحتملة التي تنشأ من كونها في طليعة هذه الثورة التكنولوجية. يمكن أن يؤدي هذا إلى الاعتماد على التقنيات، والأنظمة التي طورها الآخرون، مما يحد من قدرة العالم العربي على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل تنميته ونموه.لمواجهة هذه التحديات، من الضروري تشجيع وتعزيز المشاركة العربية في عمليات البحث والتطوير واتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وسائل مختلفة، مثل زيادة تمويل الأبحاث، وإنشاء مراكز امتياز للذكاء الاصطناعي في المؤسسات العربية، وتعزيز التعاون بين خبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين والباحثين العرب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل الجهود لتنويع مجموعات بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي لتشمل المزيد من البيانات التي تركز على العرب، مما يضمن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي غير متحيزة وتمثل الثقافة والقيم العربية بدقة.ينبغي أيضا تشجيع الشراكات العابرة للحدود، وتبادل المعرفة والتجارب بين الدول العربية والعالمية في مجال الذكاء الصناعي. بوجود هذه الجهود، يمكن للعرب أن يلعبوا دورا محوريا في تشكيل مستقبل الذكاء الصناعي وتأثيره على المجتمعات والاقتصادات العربية.والأهم من ذلك كله أن تتم إدارة الـموضوع بعيدا عن الطرق التقليدية التي تقوم بها غالبية الحكومات العربية، والقائمة على المحاصصات، وأساليب التنفيع، والمجاملات، فنحن في معركة حقيقية إذا لم نحسن إدارتها قد نضيف إلى هزائمنا المتتالية هزيمة جديدة.الذكاء الاصطناعي يعمل الآن من خلال تطبيقاته الـمختلفة وعلى رأسها التطبيق الأكثر شعبية – (chatgpt)، على بناء طريقة التفكير لدى المتلقين، وسيكون قريبا الـمصدر الوحيد لمعلوماتهم، وقيمهم، فهو وعلى عكس ما يتوقع الناس فهو ليس مجرد تطبيق يعطي الـمعلومات، بعد أن يجمعها، بل يعمل على صياغتها وفق رؤية بعيدة عن رؤيتنا، وقيمنا، وقضايانا العادلة.نتمنى أن نقع في هزائم جديدة سببها الذكاء الصناعي، فهل من مجيب؟