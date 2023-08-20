العمل عن بعد.. فوائد لكل أطراف المعادلة

رموز صادق

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بعدما أثبتت أزمة كورونا «نجومية مطلقة» لخدمات الاتصالات والإنترنت والتقنيات والتطبيقات الذكية الحديثة، وما يمكن أن تفعله في تسهيل التواصل بين الناس وتسيير الأعمال بالأون لاين، كان لا بد من التفكير مليا لتأسيس واستثمار ما استفدناه من التجربة لتعميق مفاهيم «العمل عن بعد» وخصوصا في الأزمات والأوقات الصعبة مثل الظروف المناخية المتطرفة، كالموجة الحارة التي تعبر المملكة حاليا، وتؤثر بشكل أو بآخر على ممارسة الناس لأعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي.وينطوي «مفهوم العمل عن بعد»، على أهمية كبيرة ليس فقط في الأزمات والأوقات الصعبة، فاستثماره بشكل منهجي خلال أيام السنة وخصوصا للأعمال التي يلائمها المفهوم هو على قدر كبير من الأهمية، في زيادة الإنتاجية وتخفيف التكاليف، وتحسين الأداء وابتكار أساليب عمل جديدة، وبالتبعية المساهمة في تحسين الاقتصاد.ويمكن تعريف مفهوم «العمل عن بعد» بأنه القيام بالعمل والمهام الوظيفية المتفق عليها من خارج مقر العمل (من المنزل أو أي مكان يتواجد فيه الموظف)، معتمدا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب الثابتة او المحمولة، وقتها لا يكون الموظف مضطرا للتواجد والتنقل في مقر العمل كالمباني الإدارية أو المتاجر.الفوائد العملية والاقتصادية كثيرة ومتعددة، عندما نعتمد «العمل عن بعد»، فالأمر لا يتعلق فقط بالمؤسسات والأعمال القائمة حاليا، ولكنه يمتد لخلق فرص عمل جديدة للناس: للشباب عن بعد، للسيدات في المحافظات، لا بل يمكن أن يخلق أعمالا جديد تعتمد «الأون لاين» في تسيير العمليات والتسويق والوصول والبيع.نرى، وعن خبرة وتجارب متعددة أن «العمل عن بعد» ينطوي على فوائد كثيرة للمؤسسات والشركات منها فتح الباب للتنافس على الوظائف من كافة المحافظات بناء على المهارة والكفاءة وليس فقط لسكان العاصمة عمان، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن قد تجاوز العشرة ملايين مستخدم منهم 7.7 مليون عبر الهواتف الذكية، وملايين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.ونرى بأن «العمل عن بعد» يسهل عملية إدماج المزيد من النساء في سوق العمل حيث يشكل العمل من المنزل حلا لمشكلة انسحاب النساء من سوق العمل وخصوصا مع الضغوطات الاجتماعية لا سيما بعد إنجاب الأطفال.ورغم تخوفات وخشية أصحاب العمل من أن اعتماد هذا النهج في العمل سيقلل الإنتاجية، ويفتح المجال لعدم التزام الموظف إن لم يكن هناك من يراقبه ويُتابعه طوال الوقت، إلا أن الأمر على العكس تماما وفقا للواقع وللدراسات العالمية التي أثبتت أن الموظفين يكونون أكثر إنتاجية عندما يعملون من المنزل مقارنةً بالعمل من المكاتب، علاوة عن أن «العمل عن بعد» يصنع بيئة عمل ترتكز على الكفاءة في إجاز المهمات الحقيقية وبالتالي رفع كفاءة المؤسسات.وينطوي «العمل عن بعد» على أهمية كبيرة في تخفيف بنود النفقات على الموظف وعلى الشركات والمؤسسات في الوقت نفسه، فهو يخفف الضغط ويوفر مصاريف على الشركات ومرافقها وتشغيل وسائل الطاقة والإنارة وتشغيل الأجهزة فيها، كما أنه يوفر مصاريف تنقل كبيرة على الموظفين ويخفف الضغط على وسائل النقل والطرق.وبناء على ما سبق فهذا النهج في العمل، والتوسع فيه يمكن أن يسهم في بعد تنموي مستدام، لدى مساهمته في انخفاض التلوث البيئي، فتوفير الطاقة المستهلكة في المواصلات يسهم في الحفاظ على البيئة ويقلل نسبة التلوث في الجو والحد من الازدحام المروري والمحافظة على السلامة العامة للمجتمع.وتلعب هذه الطريقة في العمل دورا مهما في صنع التفوق لدى الموظفين الأردنيين ما يجعلهم قادرين على الحصول على وظائف في الخارج ايضا، كما يمنح الموظف مزيدا من المرونة والخروج عن النمط التقليدي.من الواضح أن فوائد «العمل عن بُعد» تشمل كل أطراف المعادلة، والجميع مستفيد، فالحياة والدوام سيكون أكثر مرونة للموظف، والإنتاجية ستكون أكبر للمؤسسة فضلا عن تخفيف التكاليف على جميع الاطراف، لذلك علينا العمل بين الحين والآخر بتعميق وتعميم هذا المفهوم ليس فقط في الأزمات والظروف الصعبة ولكن حتى في أيام الرفاه.