اللغة العربية وانقراض الورق!

د. محمود أبو فروة الرجبي

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يظن كثيرون أن القراءة يجب أن تكون من كتاب ورقي، ويشعرون بالقلق من انتقال القراءة إلى الشاشة، رغم أن الورق هو مجرد وسيلة، وفي حالة وجود بديل آخر يغني عنه، ويوصل الـمعلومات، فلا مشكلة في ذلك، فالشاشة الآن أصبحت مصدرا مهما للقراءة، بالتوازي مع القراءة من الورق التي تتراجع يوميا لصالح الرقمية.يستمتع بعض الناس بالقراءة من الورق، وآخرون يعتبرون أنها القراءة الحقيقية، رغم أن غالبية الناس، وهم مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، يستخدمون الشاشة للقراءة بشكل أو بآخر، لكنهم ينفون ذلك، على اعتبار أنهم يعتبرون القراءة هي قراءة الكتب، وأن ما يقومون به شيء آخر مختلف.هناك شكل جديد من القراءة دخل علينا على حين غفلة، ودون أن ندري، ولا اقصد بذلك قراءة الكتب من خلال ملفات (PDF)، أو أي شكل من أشكال القراءة الرقمية، بل قراءة منشورات منصات التواصل الاجتماعي، التي يمكن إدراجها ضمن القراءة، والتثقف بشكل أو آخر.في الأردن ما يقرب من 70 % من السكان يستخدمون الإنترنت، وهؤلاء يتصفحون تلقائيا منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الـمختلفة، ومع أن غالبيتهم يشاهدون الفيديوهات، لكن هؤلاء يقرأون النصوص المكتوبة، وهذا بحد ذاته قراءة إذا نظرنا إليه من زاوية معينة.قد يجادل أحدهم ويقول إن القراءة الحقيقية تعني أن اقرأ كتابا معتمدا، لكاتب معروف، وهذا لا نختلف فيه من زاوية معينة، ولكن من قال إن التجارب باتت محصورة في الكتاب المعتمدين، فكل إنسان يتابع منصات التواصل الاجتماعي يقرأ يوميًا كمية كبيرة من النصوص – في بعضها فائدة- ويشاهد فيديوهات – قد تحتوي في بعض الأحيان على معرفة جيدة، لكن القراءة موجودة ولن تنقرض مع انقراض الورق، وحسب اعتقادي أكثر مما مضى، فهناك من يتصفح تلك الـمنصات، ويطرح رأيه، ويقرأ، ويرد على آراء الآخرين، وهذه هي القراءة التي نطالب بها دائما.أعرف أن البعض سيتحدث عن سطحية غالبية ما ينشر أو يبث من خلال الإنترنت، ولكن في الـمقابل هناك عادات إيجابية بدأت تترسخ في مجتمعاتنا وتساهم في بناء ثقافة حقيقية، فهناك مواقع رصينة، ومدونات تقدم علما حقيقيا، تشهد إقبالا متزايدا من قراء العربية، وأود هنا أن أشير إلى دافع قوي جعل كثيرين يتجهون إلى مثل هذه المواقع وهذا الدافع له علاقة بأسئلة ملحة في أذهان البعض حول قضايا مختلفة، أو للبحث عن إجابة سؤال صحي مثلا، أو للمساعدة في موقف طارئ يتعرض له الإنسان.قبل سنوات طويلة، وقبل الدخول في عالم الرقمية، ألفت كتابا بعنوان «كيف أجعل طفلي قارئا؟» تحدثت في أحد فصوله عن عادة موجودة في الغرب، تكاد تكون غير موجودة عندنا، وهي أن الشخص عندما يصاب بمرض ما، أو المرأة عندما تحمل، أو أي إنسان حينما يواجه موقفا جديدا يذهب إلى السوق ويشتري كتابا متخصصا ليتعمق في الـموضوع الذي يواجهه، فيتسلح بالعلم، والـمعرفة، وتجارب الآخرين من أجل ذلك، وقلت إن هذه الثقافة غير موجودة عندنا مستندا إلى عدم وجود كتب بعدد كاف تتحدث مثلا عن تجربة شخص مع مرض السكري، أو كيف واجه آخر مشكلة التنمر من الآخرين عليه، وهكذا دواليك.اليوم وبعد هذه السنوات، ومن خلال المشاهدات العديدة، والمتابعات لعدد كبير من المواقع الرقمية، وللصفحات المتخصصة ضمن منصات التواصل الاجتماعي نلاحظ أن هذه العادة أصبحت مترسخة، فهناك متخصصون يكتبون مقالات في مجالات متعددة لها علاقة بحياة الناس، وهؤلاء يتابعونهم، ويناقشون معهم ضمن التعليقات المتاحة في تلك المواقع، والصفحات.إذا نحن أمام حالة ثقافية جديدة، وقراءة من نوع آخر، فيها تفاعل، وتبادل للمعرفة، وبناء ثقافي، وأنا شخصيا متفائل بها، وبأنها تشكل أرضية جديدة للقراءة، فإذا ما أضفنا إليها شغف كثير من الشباب لقراءة الروايات، فإننا نتحدث عن حالة قرائية جديدة تعطينا الأمل في تحسن الوضع القرائي في بلدنا الأردن، ووطننا العربي الكبير.كل ظاهرة تحمل في باطنها إيجابيات وسلبية كثيرة، ولكننا نتحدث هنا عن محتوى عربي ينمو من خلال الإنترنت، نعترف أن نسبة نموه غير مرضية للآن، ولكننا نتفاءل في الـمستقبل.في لقاء مع قناة العربية الإخبارية قال متحدث باسم Google إن الـمحتوى العربي في العالم يحتل الـمركز الثامن، ويشكل الـمحتوى العربي 3 % من الـمحتوى العالمي، وأشارت السيدة مها أبو العينين، رئيسة قسم الاتصالات في Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للقناة نفسها حسب موقعها: «هناك فجوة كبيرة بين عدد الأشخاص الذين يتحدثون العربية ومقدار المحتوى المتاح على الإنترنت»، ورغم أن عدد مستخدمي الإنترنت من العرب يشكلون 7 % لكن العرب لم ينتجوا سوى 3 % وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة ما تزال موجودة، وحسب متابعاتي، فأنا لا أخاف من مثل هذه الأرقام، لأن هناك نموا دائما في إعداد الأشخاص مستخدمي الإنترنت، وهناك قوة في استخدام الـمحتوى العربي، وأنا واثق من خلال المؤشرات الأولية أن هناك املأ كبيرا بالمستقبل.الخلاصة: خلال مئات السنين استخدم الإنسان الورق للقراءة، والآن دخلت الشاشة بقوة إلى هذا المجال، وهي عكس الورق تقدم محتوى لا متناهيا، وتقدم خدمات أفضل، وأوسع، وبدأ العرب يقرأون بشكل مختلف من خلال الإنترنت، وهذا قد يشكل أرضية لزيادة القراءة في الوطن العربي بشكل أو آخر.لا بد من أن نتفاءل، فهناك دائما فسحة من الأمل في الـمستقبل، ولغتنا لن تموت أبدًا، والقراءة ستصبح جزءًا من حياتنا ذات يوم.