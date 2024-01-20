الملاذ الأخير لإعمال الضمير الإنساني

د. مصون شقير

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من عتمة الاستكبار والاستبداد والظلم والوحشية التي تُلطِّخ المنظومة القيمية لدول الغرب الإمبريالي الاستعماري، أضاءت دولة جنوب أفريقيا نوراً بأن تقدمت ابتداء ووحدها بدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال لارتكابها جرائم إبادة جماعية بالمخالفة لأحكام اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، منتصرة بذلك لقيم التحرر والمساواة والحرية التي ناضلت من أجلها لسنوات طويلة ودفعت في سبيلها تكلفة باهظة لتقضي بالنتيجة على نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً وتفرض نظاماً ديمقراطياً يحكم فيه الأغلبية.ونراهن في هذه الدعوى على عدة مسائل أولها أن جنوب أفريقيا - وفي حدود ما استمعنا إليه في جلسة الاستماع الأولى- قدمت ملفاً قانونياً صلباً ومتماسكاً، حيث استندت الى نص المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تعطي الحق لأي طرف في الاتفاقية في تقديم دعوى الى محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية وذلك لإثبات أهليتها في إقامة الدعوى وإثبات اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر فيها وبخاصة أن كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل لم تتحفظا على هذه المادة عند توقيعها على هذه الاتفاقية.كذلك عرضت جنوب أفريقيا الأفعال المرتكبة من إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة من حيث القتل الجماعي للفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والروحي بهم، وإخضاعهم قصدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم وفرض تدابير تهدف الى القضاء على فرص الحياة وإدامتها والتي تدخل جميعها في مفهوم الإبادة الجماعية سندا للمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كذلك أثبتت جنوب أفريقيا توافر القصد الخاص لدى إسرائيل في معرض ارتكابها لهذه الجرائم وذلك من خلال تصريح كافة المسؤولين فيها ابتداء من رئيسها ومرورا برئيس وزرائها ووزرائها وانتهاءً ببعض أعضاء الكنيست فيها.كما قدمت جنوب أفريقيا أدلة عديدة مستقاة بشكل رئيسي من تقارير مؤسسات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى وسائط الإعلام، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي في مجموعها تسعة تدابير مؤقتة يتصدرها الطلب بوقف الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقد أثبتت توافر شروط اتخاذ هذه التدابير من حيث وقوع ضرر محدق في الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك توافر شَرطي الضرورة والاستعجال لمنع تفاقم الضرر من حيث زيادة أعداد الضحايا من الفلسطينيين والحفاظ على الأدلة التي يتوجب استخدامها لاحقا عند نظر الدعوى من الناحية الموضوعية.وتجدر الإشارة الى أن محكمة العدل الدولية قد لا تحكم بنفس التدابير المؤقتة المطلوبة من جنوب أفريقيا إذ يمكن أن تحكم ببعضها أو تُعدِل في هذه الطلبات، لكننا نأمل بالمحصلة أن تؤدي التدابير التي سيحكم بها الى الوقف الفوري لأعمال القتل المرتكبة من دولة الاحتلال، وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم ونهائي بهذا الخصوص سندا للمادة (94/1) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الا أنه يمكن لإسرائيل أن ترفض تنفيذ هذه التدابير، وفي هذه الحالة يرفع الأمر الى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها ونأمل أن يساهم كل من الرأي العام الدولي والضغط السياسي الرسمي من معظم دول العالم في منع أي من أعضاء مجلس الأمن من استخدام حق الفيتو بشأن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه التدابير.وثاني هذه المسائل أنه وعلى الرغم مما تتناوله بعض التحليلات الصحفية من أن موقف بعض قضاة محكمة العدل الدولية عادة ما يتم تسييسه وأنهم يخضعون في بعض الأحيان لضغوطات كبيرة من دولهم، إلا أن المادة (2) من النظام الأساسي لهذه المحكمة قد اشترطت توافر الاستقلالية في معرض تعيين قضاة هذه المحكمة، وغني عن البيان بأن هذه الاستقلالية هي شرطٌ ضروري أيضا لغايات استمرار إشغال القضاة لمناصبهم، فهم ملزمون بإصدار قرارات تمثل قناعاتهم المهنية الموضوعية وليس عكس توجهات وإرادات دولهم، ونشير في هذا السياق الى الدعوى التي رفعتها نيكارغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية لدى محكمة العدل الدولية في العام 1986 للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا، حيث حكمت المحكمة آنذاك لصالح نيكارغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من أنها قوة عظمى وتتمتع بثقل كبير في مجلس الأمن.وثالث هذه المسائل هي قوة الرأي العام في العالم أجمع والذي لا زال يدين كافة الجرائم المرتكبة من دولة الاحتلال ويطالب دون كلل أو ملل بوقف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة منه بحق الشعب الفلسطيني، فهو من جهة يمثل ثقلاً يعكس إيمان الرأي العام العالمي بحق الشعوب- بما فيها الشعب الفلسطيني - في تقرير مصيرها والتمتع بالعدالة والأمن والسلام، ومن جهة أخرى فهو يحفز القضاة على ممارسة واجباتهم بحياد وشفافية للوصول الى العدالة من خلال تطبيق صحيح القانون.ورابع هذه المسائل هي الدعم السياسي الذي حظيت به هذه الدعوى من دول عديدة، حيث أعلنت أندونيسيا عن تقديمها دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية كما أعلنت سلوفينيا عن نيتها القيام بعمل مماثل، وأعلنت حوالي عشر دول عن دعمها لدعوى جنوب أفريقيا بالإضافة الى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية فيما أعلنت الأردن عن نيتها تقديم مرافعة في هذه الدعوى لاحقا، ومع ذلك فإنه لا زال هنالك فجوة كبيرة في موقف الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية والتي لم تقدم أي منها دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو على الأقل انضمت الى جنوب أفريقيا بصفتها مدعية في الدعوى، ويبدو أن الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية رأت في دعوى جنوب أفريقيا فرض كفاية أسقطت عنها واجب تقديم الدعوى لدى محكمة العدل الدولية والتي هي الملاذ الأخير لإعمال الضمير الإنساني.