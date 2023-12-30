اليوم التالي.. لعام الدماء البريئة

د. إبراهيم بدران

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انقضى عام 2023 ليكون واحدا من الأعوام التاريخية بالنسبة للشرق الأوسط عموما والمسألة الفلسطينية بشكل خاص. لقد تضرجت أيام عام 2023 بالدماء الفلسطينية البريئة دون توقف منذ اليوم الأول. إذ راحت وحشية الاحتلال وعنصريته تتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مدنها وقراها ومخيماتها، وأطلق نتنياهو وعصابته بن غفير وسموتريتش العنان للمستوطنين بعد أن تم تسليحهم وحمايتهم المنظمة من جيش الاحتلال وشرطته، فانطلقوا قتلا وتدميرا ونهبا لكل ما هو فلسطيني بحقد وكراهية سوداء، فلم يمر يوم واحد دون استشهاد واعتقال مجموعة من الفلسطينيين، ودون تدمير المباني والمزارع ومصادرة الأراضي، ودون انتهاك حرمات الأماكن المقدسة وفي مقدمتها الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وغيرها. واستحضر سموتريتش مبدأ جابوتنسكي القائل بأن على الفلسطينيين الرحيل أو الخضوع أو الموت. وخرج نتنياهو بخريطته ليصرح علنا بأن لا دولة للفلسطينيين وأن الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إلى تحقيقه، لا وجود لفلسطين فيه. هذا في حين أن خريطة سموترتش ضمت الأردن وفلسطين إلى إسرائيل.أما قطاع غزة فقد بقي صامدا رغم الحصار البري والجوي والبحري المفروض عليه للسنة السابعة عشرة، ليصبح أكبر سجن مفتوح في العصر الحديث دون أي اعتبار من جانب الكيان الصهيوني أو حلفائه لأي بعد قانوني أو أخلاقي أو إنساني. وكلما تقدم العام أياماً إلى الأمام كلما تكشف الحقد والطمع الصهيوني والعنصرية التوسعية المتجذرة في العقل الإسرائيلي.وفجأة في 7 أكتوبر، انطلق طوفان الأقصى بقوة وحنكة وتخطيط ووطنية لا مثيل لها، وأصبح قطاع غزة بركانا يفيض نيراناً في كل اتجاه، وأصاب الذهول إسرائيل وحلفاءها الأقرب (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، فتسارع رؤساء تلك الدول وقادتها العسكريون الى نتنياهو وأقاموا جسوراً جوية تنقل الاسلحة والمعدات بل والمستشارين والمقاتلين الى اسرائيل، لتقتل مزيدا من الفلسطينيين وتساعد المستعمر الصهيوني على الثبات أمام المدافعين عن وطنهم في كل انحاء فلسطين. واتجهت أنظار العالم من جديد إلى فلسطين، وتراجعت الأضواء السياسية والدبلوماسية والإعلامية عن أوكرانيا والسودان وتايوان وغيرها من النزاعات إلى ذيل قائمة الاهتمامات. وخلال 85 يوماً، قتلت إسرائيل أكثر من 25 ألف بريء من المدنيين في قطاع غزة، ودمرت اكثر من 68 الف مبنى ودفعت مئات الآلاف من اهل القطاع للنزوح من بيوتهم ليبحثوا عن مأوى في طرف آخر من قطاع غزة. وقطعت اسرائيل الماء والوقود والكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع وسط سكوت المجتمع الدولي في أبشع عملية إبادة جماعية، ودمرت المستشفيات والمدارس والملاجئ والبنية التحتية بكاملها.ومع ذلك، وبفضل صلابة المقاومة وعزيمتها وحسن تدبيرها، فإن نتنياهو فشل في تحقيق أي نصر أو إنجاز، فلا حرر الأسرى، ولا قضى على حماس، ولا سيطر على غزة. وأصبح خلاصه من المسؤولية أمام القضاء وأمام الإسرائيليين لا يتحقق إلا بإطالة الحرب والإمعان في القتل والتدمير، رغم خسارة إسرائيل آلاف الجنود والمرتزقة والمستوطنين القتلى والأسرى والمصابين، وهي مرشحة لمزيد من الخسائر إذا لم يتوقف العدوان، ورغم التحول الهائل في الرأى العام العالمي من مؤيد لإسرائيل إلى مناصر ومدافع عن فلسطين والفلسطينيين. وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط. أولا: أن الأحداث كشفت بوضوح ان التغطية الأميركية لإسرائيل عمياء بعيدة عن أي معايير قانونية أو أخلاقية، وتتيح لها فرصة التوحش لتفعل أي شيء تريد، ابتداء من إنكار حق الفلسطينيين في دولة، وانتهاء بالقتل والتدمير والإبادة الجماعية دون مساءلة.ثانياً: أن المنظومة العربية مفككة بل غائبة عن اي فعل يمكن أن يكون له أثر سياسي أو عسكري أو حتى دبلوماسي، باستثناء الأردن الذي بادر إلى حراك دبلوماسي متميز قاده الملك عبد الله الثاني كما بادر إلى تقديم المساعدات والعون الطبي والإسعافي إلى القطاع والضفة الغربية.ثالثاً: إن المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وأمينها العام غوتيرش بذلت جهودا طيبة لولا تعطيل أميركا للقرارات التي كانت تصدر عنها. كما أن المجتمع الدولي ليس له وجود فعلي بسبب غياب الضغط العربي الفاعل، وسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها على المنظمات الدولية.رابعاً: أن الحرب بين إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستطول لأسابيع وربما أشهر حتى لو وقعت هدنة إنسانية لفترة محدودة ولكن، ستغير إسرائيل تكتيكاتها باتجاه الاستنزاف والعقاب الجماعي الموسع والاغتيالات لقيادات المقاومة.خامساً: إن الفلسطينيين ومن أجل تحرير بلادهم عليهم الاعتماد على أنفسهم بكافة التفاصيل رغم عظم التضحيات وفداحة العبء الذي يتحملونه.سادساً: وسوف يعمل نتنياهو على تفتيت الضفة الغربية بالمستوطنات والحواجز والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي والسيطرة على الاقتصاد والمياه والوقود حتى تتحول الضفة إلى تجمعات سكانية غير متواصلة.وهنا أمامنا السؤال الذي يتردد على الألسنة: ماذا في اليوم الثاني من وقف الحرب؟ تحاول إسرائيل وأميركا تمرير سيناريوهات مختلفة للاختبار والإعداد النفسي. وهذه السيناريوهات تتعمد بلؤم وخبث وسوء نية تغييب الفلسطينيين عن المشهد.وهنا يمكن التأكيد على أنه لن تكون المقاومة ولا فلسطين أمام اليوم الثاني حسب خيالات نتنياهو، وإنما هناك مسيرة طويلة وشاقة هم مستعدون لها. والقاعدة أن من يصنع المشهد في اليوم التالي هو من يستعد لذلك وإلا سيصنعه الآخرون. وهذا يستدعى أولاً: أن تبادر الفصائل الفلسطينية الى إنهاء الانقسام. وهذا يمكن أن يتم من خلال إعلان إدارة عليا مؤقتة تضم الفصائل المختلفة وتحت مظلة منظمة التحرير تمهيداً لإجراء انتخابات فلسطينية. ثانياً: أن تعزز منظمات المجتمع المدني العربية من دورها في دعم صمود الفلسطينيين بشتى الوسائل المادية والقانونية والإعلامية. ثالثا: أن تتحرك الدول العربية لإعلان دعمها للمقاومة بصفتها حقا مشروعا للفلسطينيين لإقامة دولتهم على ترابهم الوطني، وتباشر الضغط على أميركا وإسرائيل لإنهاء الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال بكامله. رابعا: أن تباشر المجموعة العربية والإسلامية بتقديم المعونات الإغاثية والإعمارية للقطاع وعدم الخضوع لترتيبات التفتيش الإسرائيلي.إن التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون في غزة والضفة، والحكمة والوطنية والإخلاص التي تدير بها المقاومة المعركة، كل ذلك يفتح باب الأمل. وما على المؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية إلا أن تسارع في الخطوات الصحيحة فورا، فالمستقبل لا يفتح أبوابه للمترددين.