اليوم العالمي لنحر أطفال غزة

د. محمود أبو فروة الرجبي

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للأسف فإنه لا طعم ولا لون ولا رائحة للاحتفال هذا العام باليوم العالمي للطفل، في ظل قتل 5500 طفل فلسطيني في غزة، ووجود عدد هائل من الجرحى، وآخرين مفقودين، إضافة إلى آلاف الهائمين على وجوههم بسبب فقدانهم لعائلاتهم.يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 تشرين الأول من كل عام، وقد جاء في وصف هذا اليوم من خلال موقع الأمم المتحدة بأنه يأتي "لتعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم".ويتساءل المرء بحسرة، ترى هل يمكن اعتبار أطفال غزة جزءا من أطفال العالم الذي تحتفل بهم الأمم المتحدة التي لا يتعدى دورها في حملة التطهير العرقي التي يقوم بها عتاة الصهاينة في غزة على إبداء القلق وأحيانا الإدانة الخجولة، أما سعادة رئيس منظمة الصحة العالمية فدائما مفزوع لـما تقوم به "إسرائيل" من اقتحام المستشفيات، ولكننا لم نجد للآن أي ترجمة لهذه التخوفات إلى واقع يحمي أطفال غزة لنحتفل بهم مع أطفال العالم.لا يقف التهاون والتخاذل الدولي أمام ما يحصل في غزة إلى هذه الدرجة، بل يصل الاستفزاز غير الأخلاقي إلى أن هناك من يدعو الضحايا الفلسطينيين إلى ضبط النفس بالمستوى نفسه الذي توجه فيه الدعوة إلى السفاح الإسرائيلي؟ وكأنهم يقولون للطفل الخداج في مستشفى الشفاء: لا تصرخ بجلادك الإسرائيلي وهو يقطع عنك حبل الحياة، واضبط نفسك، وإلا فإنك ستوصف بالإرهابي، في عالم فقد بوصلته، وكل معاييره، وتاه في غي غير مسبوق.كيف يمكن الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والإحصائيات الصادمة تقول إن سلطات الاحتلال قامت باعتقال ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل منذ عام 2015 في فلسطين، وكيف لنا ألا نضحك – ولتعذرنا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الديمقراطية العريقة، وكل قلقها على أطفال غزة – ونحن نقرأ ما كتب في موقع الأمم المتحدة مثلا "ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال". فهل أطفال غزة جزء من العالم لندافع عن حقوقهم يا سادتنا في الأمم المتحدة وفي دول العالم؟وسؤالنا الآخر هو: هل يعني العالم الأفضل المساواة بين أطفال العالم، وكيف لنا أن نفرح عندما يقوم مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بالتردد في وصف ما تقوم به إسرائيل من قصف للمدنيين في غزة بأنها جرائم حرب، فإذا كانت أوروبا بعظمتها، وحضارتها العظيمة لم تستطع للآن أن تصل إلى مفهوم المساواة بين البشر بغض النظر عن دينهم، وأصلهم، ولون بشرتهم، وعيونهم، فماذا نرجو من الدنيا؟كيف سنحتفل باليوم العالمي للطفولة، وقادة دول العالم الأول يصرحون ليل نهار بأنهم حزينون لمقتل بعض المدنيين الإسرائيليين لا يتجاوزون العشرات، بينما لا يشكل لهم رقم (12500) إنسان ماتوا تحت القصف الأعمى، وبدعم غربي مباشر وبمال دافع الضرائب في تلك الدول، ثم لا يرون إلى 5500 طفل فلسطيني استشهدوا بطريقة بشعة، وكأنهم شفافون غير موجودين.أصموا – هم – أسماعنا لسنوات طويلة بضرورة أن نربي أطفالنا على تقبل الآخر، والاعتدال، والابتعاد عن الكراهية، والإرهاب، وكلها موجودة في ثقافتنا بشكل حقيقي، نطبقها على أرض الواقع، ولكل الناس بغض النظر عن مكان ولادتهم، أو زراق أو خضار عيونهم، وعندما جاء الـمحك الحقيقي سقطت الأقنعة كاملة، فإذا هم – لا ينظرون إلينا كبشر- بل كقطيع من الناس لا حقوق لهم سوى بترديد ما يقولونه هم.ترى.. هل سنقبل بعد اليوم أن تأتي منظمة غربية لتعلمنا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولينظر إلينا – أبو عيون زرق- ويقول لنا إننا يجب أن نكون معتدلين، وأن نكرر أمامه ألف مرة براءتنا من كل مساوئ الدنيا، وبأننا متسامحون ونتقبل الآخر، وكأننا متهمون حتى تثبت براءتنا؟عن أي اعتدال يتحدثون؟ وعن أي عهر يتكلمون؟ هل سنتعلم منكم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنتم تفصلون موظفا من عمله لأنه أبدى أسفه لسقوط ضحايا من الأطفال في غزة، وهل سنثق بكم بعد اليوم، وأنتم تعتقلون طالبة أردنية لأنها نظرت بحزن لـما يحصل لأبناء وبنات جلدتها، فقررت أن تعبر عن رأيها فيه، فيتم اعتقالها، ليصار بعد ساعتين إلى إطلاق سراحها؟أي عالم مجنون نعيشه، عالم مادته الخام النفاق، يعيش على طاقة الكذب، والغش، والتمييز، والتحيز الأعمى، والذعر من انتقاد دولة الاحتلال، وكأننا نعيش في ظل حكومة عالمية ديكاتورية لا تقبل حتى مجرد التنفس في غير الوقت المسموح به، ثم يأتون ليطالبوننا بالديمقراطية، وبالحريات العامة، وهم أبعد ما يكونون عنها في أي موقف له علاقة بانتقاد دولة الاحتلال.لن نحتفل هذا العام باليوم العالمي للطفل، بل بعام الأطفال الشهداء، ولتعذرنا الأمم المتحدة لأننا واقعيون، ونرى أن العالم يحتفل بالحقيقة، بعام نحر الطفل الغزي.لك الله يا غزة، وطوبى لكم يا أطفال فتحوا عيونهم على قنابل المدافع، والطائرات، والقصف، والتشريد، بدلا من رؤية بلالين الاحتفال، وسماع أصوات التمنيات بعام سعيد، وفي الحقيقة ودون مجاملة، العالم كله يحتفل باليوم العالمي لنحر الطفل الغزي، وتبا له من عالم!