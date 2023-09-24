انفوغراف الغد: "المعونة الوطنية".. 558 مليونا بعامين

محمود خطاطبة

يقدم صندوق المعونة الوطنية، الذي تأسس العام 1986، عدة برامج تهدف إلى تأمين الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة ورفع مستوى معيشتها، وذلك من خلال تقديم معونات مالية شهرية وطارئة، فضلا عن المساعدة في تنمية مهارات وقدرات منتفعين، لدمجهم في سوق العمل.

"الغد" قامت بتسليط الضوء على أعداد الأسر المستفيدة من برامج الحماية تلك، خلال الأعوم الخمسة الماضية، والمبالغ المالية التي يتم صرفها سنويا في سبيل إنجاحها.. حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج: المعونات المالية الشهرية (المتكررة، المؤقتة)، الطارئة والفورية، التأهيل الجسماني، الدعم التكميلي "تكافل 1"، خلال العامين الماضيين، 610 آلاف أسرة، بقيمة إجمالية وصلت لـ557.7 مليون دينار.

نبدأ ببرنامج المعونات المالية الشهرية، بشقيها، إذ تكشف أرقام العام 2019 عن وجود ارتفاع بالمبالغ المالية المصروفة مقارنة في العام 2018، إذ بلغت 2.826 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ2.8 %، لترتفع القيمة في العام 2020 إلى مليون دينار، مشكلة نسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.9 %، لتقفز القيمة في العام 2021 إلى عشرة ملايين دينار، مسجلة ارتفاعا مقداره 9.6 %.

اضافة اعلان



