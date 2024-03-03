الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بداية احتفالات اليوبيل الفضي في العقبة: رؤية مستقبلية تحققت

محمد شرحبيل ماضي
محمد شرحبيل ماضي

تمثل زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العقبة بداية رحلة الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية ، حيث كانت العقبة اولى احلام سيد البلاد،و بتوجيهات جلالته، أصبحت واحدة من المحطات الرئيسية في المملكة، وهي مركز حيوي اقتصاديًا وسياحيًا.

اضافة اعلان

لقاء جلالة الملك بمجموعة من شيوخ ووجهاء المحافظة في منزل الشريف الحسين ما هي الا رسالة على ان العقبة عامة وبيت الشريف كانت مكان يلتقي فيه جده الشريف الحسين واهالي العقبة ابان الثورة وفي بدايات تاسيس الدولة الاردنية.

تتألق العقبة سياحيًا بمشاريع ضخمة نفذت خلال السنوات الماضية، منذ اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة حثيثة من جلالته ، وتضم اهم واضخم المشاريع السياحية والاقتصادية والاستثمارية على مستوى الوطن وبعض منها على مستوى الاقليم .ورغم الصعوبات والمعيقات والتحديات والوسط الملتهب الذي نعيش به والازمات التي مررنا بها ومرت بها البلاد والمنافسة الشديدة من قبل بعض الدول المجاورة الا وبحنكت جلالة الملك ومتابعته الدائمة والحثيثة وقربه من المواطنين والسؤولين استطاعة العقبة ان تكون بمصافي الدول العالمية على سبيل المثال عدد الغرف الفندقية عام ٢٠٠٠ لم يتجاوز الالف غرفة فندقية وفي الوقت الحالي يتجاوز عدد الغرف الفندقية ٦٥٠٠ غرفة وتتطمح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصية وبتوجيهات من جلالة الملك ان تصل عدد الغرف الى ما يقارب ١٢٠٠٠ غرفة بحلول العام ٢٠٣٠.

وبفضل دعم جلالة الملك للعديد من الرياضات البحرية واخص بالذكر رياضة الغوص لحب جلالته لهذه الرياضة وممارسته الدائمة له على شواطىء غاليتنا العقبة اصبحت العقبة محط انظار العديد من هواة الغوص في العالم لجمال وسحر خليج العقبة وشعابه المرجانية وثروته السمكية النادرة والفريدة فخليج العقبة يحتوي على ٧٠٪؜ من العائلات السمكية في العالم ، ولصغر مساحة خليج العقبة ومحدودية اماكن الغوص وجه جلالته باستحداث لمراقع غوص جديدة منها الطائرة C130 والمتحف العسكري الذي يضم تشكيلات عسكرية كاملة من ناقلات جند ومركبات اخلاء عسكري و الذي يعد الاول من نوعه في العالم ليكون موطناً تنمو عليه الاحياء البحرية ويزيد جمال الخليج جمالاً . 

يُظهر  سمو ولي العهد اهتمامًا دائمًا بالعقبة، حيث يتواصل بانتظام مع مسؤوليها، مما يعزز التنسيق والتطور المستمر. لتحقيق العقبة الريادة دولياً وسياحيًا واقتصاديًا ويمثل هذا تحقيقاً لحلم جلالة الملك ورؤيته في تطوير المنطقة.

بهذا، نطمح جميعًا في رؤية العقبة تنافس الدول العالمية الرائدة في المجالات السياحية والاقتصادية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن الساحلية الحديثة والمتقدمة في المنطقة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. أشرف الراعي

الملك الإنسان

منذ24 ساعة
د. ابراهيم بدران

استمرار المقاومة.. وإصلاح البنية السياسية

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-02 at 12.50.19 PM

من التعريب إلى العطاء: دور الجيش الأردني في حماية الهوية والإنسانية

02 آذار 2024
يوسف عبدالله محمود

الطابع التدميري للتوسع الرأسمالي لن يستمر للأبد

28 شباط 2024
د. هايل ودعان الدعجة

درس أردني في كسر الحصار على غزة

28 شباط 2024
د. محمود أبو فروة الرجبي

هل ستموت القضية الفلسطينية؟

27 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 