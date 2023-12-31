بذور التحديث الرابع في الأردن

د. سيف الجنيدي

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عُقد في البحر الميت خلال الفترة 28-30 كانون الأول الحالي مؤتمر بعنوان «توجيه الإنتاج العلميّ في الجامعات الأردنيّة لمواءمة احتياجات الوزارات الحكوميّة والمتطلبات المجتمعيّة»، وجاء المؤتمر بتنظيمٍ مشتركٍ بين لجنة الخدمات العامّة في مجلس الأعيان ومؤسسة عبد الحميد شومان.هدفَ المؤتمر إلى توجيه البحث العلميّ نحو القضايا الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة المُلحّة، باعتباره استثماراً استراتيجيّاً يهدف إلى تحسين نوعية الحياة وواقع الخدمات. وجاءت الورقة التحضريّة للمؤتمر بأربعة أهداف تفصيليّة، هي: تشجيع البحث العلميّ للجامعات بموجب أولويات وطنيّة واضحة، تعزيز الابتكار والتّنمية الاقتصاديّة، توجيه البحوث نحو حلول فعّالة للقضايا المجتمعيّة وتحدّيات الوزارات، ووضع بنية تشريعيّة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات والوزارات.واتّصفت السّمة الغالبة للحضور بالاختصاص والتفاعلية مع موضوع المؤتمر وغايته. كما اتّسمت مجريات المؤتمر بعدّة خصائص تنسجم مع منهجيات البحث العلميّ، بالإضافة إلى عدم استطاعة الأفكار الرائجة في أغلب المؤتمرات وورشات العمل والجلسة النقاشيّة اختطاف مسار المؤتمر وتوصياته، فتخطّت التوصيات حصر الإشكاليات بمحدودية التمويل وقصور الجانب القانونيّ، مع الإشارة لإقراره بهاتين الإشكاليتين.جاءت التوصيات الأساسية للمؤتمر التي ستخصع للمراجعة والتحرير؛ ببلورة أولويات إستراتيجية وطنية بمنهج تشاركيّ يكفل التخطيط الإستراتيجي لإيجاد حلول طويلة الأمد، واستشراف التحديات المستقبلية، وفق الوثائق المرجعية في الدولة، والتحديات المعاصرة، ووضع بنية تشريعية لتعزيز التعاون والتنسيق ما بين الجامعات والوزارات والقطاع الخاص، وسنّ قانون يكون المرجعية لتأطير البحث العلميّ في الأردن، وتنظيم مجالاته كافة؛ بما فيها توحيد المرجعية الإداريّة والإنفاق الماليّ، ودراسة الأثر التشريعيّ للنظام القانوني القائم للاعتماد والترقية،وإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالترقية الأكاديميّة، وتبنّي نظام حوافز ومكافآت يضمن استمرار انخراط الباحث في مسيرة البحث العلميّ.وتنوّعت التوصيات، بإحداث مسارات متنوّعة في العمل الجامعيّ؛ مسار تعليمي، ومسار بحثي، ومسار شامل يضم التعليم والبحث، وإنشاء مراكز نقل المعرفة في الجامعات الأردنية، ورفع قيمة الإنفاق الماليّ على البحث العلميّ بشكلٍ عام، والإنفاق على البحوث الموجّه نحو الأولويات الوطنيّة بشكلٍ خاص، وتطوير أساليب التعليم والتعلم ليعتمد بشكل أساسي على المنهج التحليلي والنقدي في جميع المراحل التعليمية، واعتماد البحث العلمي منهج البحث والابتكار بدلاً من البحث والتطوير، ليشمل الريادة وإنشاء الشركات الصغيرة التي ستساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي.ماذا تعني أهداف المؤتمر وتوصياته؟الدعوة للإيمان الجاد بأهمية البحث العلميّ لرسم مستقبل الأردن، والسّعي لإنهاء حالة العزلة عن قضايا الشأن العام وخصوصاً اليوميّة منها، وتجسير فجوة التواصل والتنسيق بين الجامعات الأردنيّة تحت «إطار الاستقلالية»، وتفكيك أزمة الثقة بين الأكاديميين والقطاع الخاص، وحوكمة صنع القرار في الدولة على أساس علميّ، والأكثر أهمية ربّما التّوافق على تعميق مفهوم المصلحة الوطنيّة والشأن العام، خصوصاً باستشراف التّحديات الأساسية التي تُحيط بالأردن والتحضير الاستباقيّ لأدوات وأسس معالجتها، واتخاذ الوثائق المرجعيّة من الأوراق النقاشيّة لجلالة الملك ومخرجات برامج التحديث الوطنيّ أطراً مرجعية.نترقّب في الأيام القادمة مخرجات اللجنة العُليا لتنسيق ومتابعة العمل المنبثقة عن توصيات المؤتمر.