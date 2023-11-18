يوسف عبد الله محمود

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المقارنة بين 7 أكتوبر و15 أكتوبر على الصعيد الفلسطيني تربكنا المفاجأة الصادمة، فالحسم الذي شهده 15 أكتوبر 1973 حين أمر المغفور له الملك فيصل قطع النفط عن أميركا وهولندا وباقي الدول الداعمة لإسرائيل مطالباً باجبار هذا الكيان الغاصب على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967، لا نجد مثله في 7 أكتوبر 2023 بالرغم من مجازر الإبادة التي لحقت في غزة الصامدة. كان اتفاق جميع الدول العربية النفطية على وقف ضخ النفط موحداً. لم تشذ عنه اية دولة نفطية، وقد أدى هذا الى سلسلة من الركود وزيادة معدلات التضخم في أمريكا وباقي الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.اما ما كان مثيراً فهو ما كشفته وثائق بريطانية عن ان الولايات المتحدة فكرت في استخدام القوة للاستيلاء على النقط في الشرق الأوسط اثناء حرب أكتوبر 1973 عندما حظرت الدول العربية صادرات النفط ويومها لعب وزير خارجية الولايات المتحدة كسنجر دوراً كبيراً في هذا المجال. لكن الصمود العربي جعلهم لا يقدمون على هذه المغامرة.ولم تكتف هذه الدول النفطية بقطع النفط بل أعلنت رفع الأسعار من جانب واحد بنسبة 0.17 الى 3.65 دولار للبرميل الواحد مع اعلان خفض الإنتاج. ونتيجة لذلك تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر فادحة.وبعد بضعة اشهر تراجعت حدة الازمة ورُفع الحظر في مارس 1974 بعد مفاوضات في مؤتمر قمة النفط بواشنطن. هذا الموقف العربي الحاسم وجه صفعة للصلف الامبريالي.هذا الموقف –مع الأسف- غاب عن 7 أكتوبر 2023، عُقدت قمم عربية متتالية لكن النتيجة خطابات استنكار للعدوان ولو ان ما كان يقال في العلن يقال غيره في السر غالباً.السلاح كان الدبلوماسية وهو بات سلاحاً هزيلاً لا يسمن من جوع.الجدير بالذكر هنا انه وبعد مرور عام على رفع الحظر النفطي في مارس 1974 قامت دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة بتقديم قرار يطالب بانشاء "النظام الاقتصادي الدولي الجديد" الذي يضع حداً للاستغلال وينعش التنمية في دول الجنوب.للعرب أقول ان فلسطين المحتلة ينبغي الا يتم تركها للفلسطينيين وحدهم كما يسعى بعض حكام العرب الذين يعتبرون تحرير هذا القطر العربي قضية تخص الفلسطينيين وحدهم. على حكامنا العرب ان يضعوا قضية تحرير فلسطين أولوية قومية فالاستعمار الاستيطاني يقوم بعمليات ممنهجة من اجل الاستحواذ الدائم على كل فلسطين وتشريد من بقي في غزة والضفة لغربية المحتلة الى مصر والأردن.اما عملية السلام المزعومة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقد آن لها ان تختفي لانه لا سلام مع محتل مجرم رفض كل القوانين الدولية ومستهتراً بها، تحمي ظهره أميركا.سلاح آخر لو يلجأ اليه العرب هو قطع العلاقات والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي حتى يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ان ارض فلسطين مهد الأنبياء والرسل ظلت عربية منذ استوطنها الكنعانيون ولم يعرف أحد سكنها قبلهم.وفي مرحلة تقسيم فلسطين أرسلت بريطانيا التي تم انتدابها على فلسطين للجنة ملكية للتحقق من كيفية تفنيد صك الانتداب وافادت هذه اللجنة ان اسباب الثورة العربية في فلسطين تتلخص في رغبة الفلسطينيين في نيل استقلالهم الوطني ورفضهم انشاء وطن قومي لليهود. وكان اقتراح اللجنة تقسيم فلسطين وإقامة دولتين احدهما عربية وتشمل شرق الأردن مع القسم الفلسطيني الذي حددته اللجنة. وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني الذي ارتأت اللجنة أن يكون لليهود.بالطبع رفض العرب تقرير اللجنة اما اليهود فرفضوا التقرير لمخالفته وعد بلفور الذي منح فلسطين كاملة لليهود.وبعد، ليت قادة العرب يبادرون إلى كبح أبشع همجية إبادة في التاريخ فيفعلوا ما فعله الراحل الملك فيصل حين أشهر ونفذ سلاح قطع النفط على داعمي الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ليتهم!