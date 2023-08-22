تحديات صناعة المحتوى الرقمي العربي

د. محمود أبو فروة الرجبي

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أصبح الإنترنت الملاذ الأول للناس، وهو المرجع الإعلامي الوحيد – تقريبًا– لغالبية الناس خاصة الشباب منهم، وقد تغيرت طريقة تعامل الناس مع الوسائل الإعلامية التي أصبحت تصل إلى جمهور أكبر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وما دمنا نحن العرب جزءًا من هذا العالم الافتراضي فلا بد أن نتعامل معه، ونحاول أن تكون لنا مشاركات فاعلة وقوية من خلاله، كي لا نتعرض لانتكاسات وأزمات، ولنحمي أجيالنا من الـمحتوى غير المرغوب فيه، وليكون جزءًا من التنمية الشاملة حسب ما أشارت إليه الغارديان حيث عددت فوائده التي قد تكون غائبة عنا، ومنها مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية، وبناء اقتصاد جديد قائم على الابتكار، والريادة، والـمحتوى.ما يزال هناك نقص في الـمحتوى العربي الرقمي في الإنترنت، فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أنه لا يتجاوز الواحد بالمائة، رغم أن الناطقين بالعربية يتجاوزون 4.5 % من سكان العالم.تشير الإحصائية نفسها إلى أن واحدًا من كل عشرة من مستخدمي الإنترنت يفضلون تصفح الإنترنت من خلال لغتهم الأم، وإذا علمنا أن هناك ما يزيد على 184 مليون ناطق باللغة العربية لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يمثل غالبية مستخدمي الإنترنت، فهذا يظهر الحاجة إلى تطوير الـمحتوى العربي من حيث الكم، والنوعية، لتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة في العالم.وإلى إحصائية أخرى تثبت التوجه الكبير نحو الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، فهنا تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى سبعين بالمائة، مقابل ستين بالمائة معدل انتشاره في العالم كله – هذه النسب تتغير باستمرار-.وإلى بلدنا الأردن، فهناك نسبة كبيرة من الـمحتوى العربي يأتي من خلال الأردن، بعض الإحصائيات تتحدث عن خمسين بالمائة، وأخرى توصلها إلى 75 %، وبلغة أبسط فهناك ما يقرب من 6.7 مليون شخص يستخدمون الإنترنت، مقابلهم 8.6 مليون خط إنترنت فعال، وهذا يشكل أرضية خصبة، وواسعة لانتشار أوسع للإنترنت في الـمدى القريب والبعيد.كل ما سبق يذكر يبين حاجتنا إلى تطوير الـمحتوى العربي، لأن الحاجة إليه كبيرة، وهذه فرصة عظيمة لكل من يحاول أن يقوم بهذا العمل، ولدينا في الأردن – ونحن المنتج الأكبر للمحتوى العربي – فرصة أن نحافظ على مكانتنا في هذا المجال، وأن نسعى إلى تطويرها ضمن استراتيجية واضحة تشارك فيها الدولة كلها.لدينا تحد آخر في إنتاج الـمحتوى، وهو تجويده، وابعاده قدر الإمكان عن عملية التسخيف التي تطال كل ما يبث أو ينشر في الإنترنت، وهذا يتأتى من خلال دعم صناع الـمحتوى الجيد، ونشرهم بكل الوسائل المتاحة، وإيجاد الآليات التي تضمن ذلك، مع تشجيع الشركات الناشئة في مجال التطبيقات، وتوفير التمويل اللازم لها، وتوسيع مجالات عملها الـمختلفة.ننتقل إلى جانب آخر من صناعة الـمحتوى، وهو ما يقوم به الأفراد، ويجتهدون من خلاله، وهذا له تحدياته الكبيرة، خاصة أن التوجه العام في الإنترنت ينحى باتجاه الـمحتوى الترفيهي البعيد في غالب الأحيان عن الثقافة العميقة، والـمعرفة الواسعة.إذا ادركنا أننا أمام حقيقة أن محتوى الإنترنت يتحول يومًا بعد يوم إلى المشكل الحقيقي للثقافة العامة، والتوجهات، وطريقة التفكير فهذا يدعونا أكثر إلى التدخل الإيجابي في صناعة الـمحتوى – الـمدخلات – لنحصل على مخرجات أفضل.ومن ناحية أخرى فإن حماية لغتنا العربية – وهي الأساس في صناعة هويتنا- يتأتى من خلال وجود محتوى عربي رقمي ثري، وملبي لاحتياجات الناس، وقادر على جذبهم للتفاعل معه بشكل أكبر.لو أسسنا على كل الحقائق السابقة التي تدل على ريادة الأردن في مجال صناعة الـمحتوى الرقمي، وحافظنا على هذه الحقيقة، وبنينا عليها، سنحافظ على موقعنا في خريطة هذا الـمحتوى، وسيشكل ذلك بالنسبة لنا قوة ناعمة، تجعل لدينا أدواتنا في عالم الإنترنت اليوم.الـمحتوى العربي واعد، ويحق لنا أن نفخر بما تم إنجازه لليوم، وأن نسعى جميعًا لتطويره، وتوسيعه، لنصل إلى النسبة العالمية الصحيحة، ووقتها نكون قد وضعنا قطارنا على سكته الصحيحة.