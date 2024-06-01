تحريك النظام العربي.. وجهود غوتيرش

وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط: الأولى، أن غوتيرش أدرك بعمق حالة التشتت والتفرق العربي والتي تجعل تأثير المنطقة بكاملها على احداث العالم غائباً، كما تجعل المنطقة ساحة مفتوحة للتدخلات الاجنبية والصراعات الداخلية وهو ما تعاني منه المنطقة بأسرها منذ أكثر من ثلاثين عاما. الثانية: نبه بقوة إلى تفكك دول عديدة سورية والسودان وليبيا واليمن، وارتفاع المديونية على معظم الدول العربية، وانتشار حالات اللامساواة والنسب العالية للفقر والجوع والبطالة التي يبلغ معدلها العربي ضعف المعدل العالمي. الثالثة: حذر بوضوح من التحديات بل والتهديدات الكبيرة التي تحملها التغيرات المناخية، والتكنولوجيا المتسرعة التطور والذكاء الاصطناعي، والتي لا تستطيع كل دولة مواجهتها بمفردها، بقدر ما تحتاج الى العمل المشترك القائم على منظومة متحدة من الدول والمؤسسات والبرامج والتمويل الكافي خاصة وأن العام العربي من أكثر مناطق العالم هشاشة في المناخ. الرابعة: أكد على ضرورة وقف الحرب (الوحشية) ضد غزة لئلا تنتقل عدواها الى المنطقة بكاملها، وبين أن هجمات حماس في 7 أكتوبر لا تبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. الخامسة: أكد ضرورة الحفاظ على الأونروا لأنها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في الوقت الذي ذهب فيه الطغيان والجنون الإسرائيلي إلى تصنيف الأونروا كمظمة إرهابية. سادسا: إن العمل من أجل حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق للوصول بالمنطقة الى حالة من الهدوء والاستقرار.
ان ملاحظات غوتيرش تعبر بصدق ودراية عما يدور في نفس كل عربي مخلص متابع لشؤون وطنه وأمته.
وبالمقابل حين نقرأ البيان الختامي لمؤتمر القمة نجد أنه تكرار لبيانات سابقة ولم يتضمن أي قرار أو مجموعة من الالتزامات يمكن أن تدفع العالم العربي خطوة إلى الأمام. ما يزال التفكير الفرداني ولا أقول القطري يسيطر على العمل في الأقطار العربية خاصة وأن أمن أي قطر عربي وسلامته وتقدمه يتأثر كليا بما يجري في الأقطار العربية الأخرى، ولا بد من تغيير القناعة لدى النظام العربي من الفردانية والاعتماد على الخارج إلى العمل العربي المشترك الممأسس والمتواصل على صيغة اتحاد كما هو الاتحاد الأوروبي مثلاً هو الطريق للتحرك مستقبلاً بسرعة أعلى وكفاءة أفضل لكل قطر عربي بذاته.
إن «القناعة بفكرة الاتحاد غائبة»، ويساعد على غيابها الاعتماد على الدول الأجنبية بأموالها وخبرائها وخططها، دون التفكير بأن مصالح الدول الأجنبية على المدى البعيد ليست بالضرورة منسجمة مع المصالح الوطنية لأي قطر من الأقطار العربية. إن اسرائيل ومن ورائها أميركا لا تريد أن ترى أي عمل باتجاه ما أشار إليه غوتيرش لأن التقدم والاتحاد العربي يشكل في نظرهم تهديدا لبرامج إسرائيل التوسعية الاستعمارية، والتي لا تريد أن ترى دولة عربية ديمقراطية لأن ذلك يعطي الفرصة للجماهير لتكون صاحبة القرار وموجهة للسياسة، وهذه الجماهير ترى في إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة تهديداً لكل دولة عربية بذاتها. وهذا التهديد إن لم يظهر اليوم سيظهر غداً، وإن لم يكن سياسيا أو عسكرياً فقد يكون اقتصاديا أو لوجستيا كما نرى في محاولة إسرائيل بناء قناة بديلة لقناة السويس والسيطرة على شبكة سكة حديد تربط أقطار المشرق بالبحر المتوسط وغير ذلك الكثير.
وأخيراً فإن ما أشار إليه غوتيرش بصدق وواقعية يجب أن تتبناه القمة العربية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية لتعمل على تنفيذه، حتى لا تستمر عجلة التاريخ في الدوران على حساب المنطقة العربية ومستقبلها.