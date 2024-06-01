تحريك النظام العربي.. وجهود غوتيرش

د. إبراهيم بدران

اضافة اعلان

في كلمته القصيرة المركزة التي ألقاها في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في المنامة عاصمة البحرين في 16/5/2024 أثار انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي الجنسية، عدداً من المسائل الرئيسة مخاطباً فيها زعماء الدول العربية. وكان دقيقاً في تحليله للحالة العربية ومصيباً في وصف الحلول وطريق الخروج الى الدرجة التي تظن أنه واحد من المفكرين السياسيين العرب المتنورين الذين يدعون إلى نهضة عربية جديدة ويدرك الواقع المعاصر ويرى المسستقبل بعين ثاقبة وعقل راجح وتوجه مخلص، لا هدف له سوى المصلحة للمنطقة العربية. وحين أشار إلى تحرك عجلة التاريخ وما يرافقها من تحولات اقتصادية وثقافية وتكنولوجية وعسكرية أكد أنها تحولات غيرت العالم فتقدم إلى الأمام، ولكن على حساب العالم العربي. بمعنى أن العالم العربي بقي متخلفا عنها في الجوهر، رغم أنه يستحوذ على إمكانات هائلة (كما يرى غوتيرش)، ابتداء من الموارد الطبيعية والثقافة المشتركة وانتهاء بالتعليم والقوى البشرية. ولكن الشرط الأساسي للنجاح في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية غائب تماما ،كما يرى غوتيرش، وهو الاتحاد. ولم يستعمل عبارة الوحدة حتى يطمئن الزعماء العرب أن الاتحاد لن يؤثر سلبا على مواقعهم، ولكن يعزز ثمرات الجهود التي تبذلها الشعوب. وأكد بوضوح أن غياب الاتحاد على المستوى الوطني والمستوى العربي يعطي أرضا خصبة للانقسامات وهي كما يقول غوتيرش تفسح المجال لتدخل الأطراف والقوى الأجنبية، والتي بدورها تغذي الصراعات وتؤجج التوترات الطائفية، ومن ثم تشكل فتيلاً لإشعال الإرهاب ولو بغير قصد. الأمر الذي يحول دون التنمية ويحول دون رفاهية المجتمعات العربية. هذه الحلقة المفرغة من الانقسام وتلاعب الأطراف الأجنبية يجب أن تنتهي، كما دعا غوتيرش، ولا بد من تحرك النظام العربي للمضي قدما ومعاً لبناء مستقبل اكثر سلما وازدهاراً للشعوب. هل هناك دعوة أكثر وضوحاً وصدقاً وواقعية ووطنية وعروبية من هذه الدعوة.؟ ثم يؤكد غوتيرش للقمة العربية «ما من وقت أفضل من هذه اللحظة لكي تقف المنطقة العربية صفاً واحداً، وأن تعمل على تجذير الاتحاد والتضامن على كامل النطاق العربي. وبذا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمع الصوت العربي ويتعزز تأثير العالم العربي على الساحة الدولية.»وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط: الأولى، أن غوتيرش أدرك بعمق حالة التشتت والتفرق العربي والتي تجعل تأثير المنطقة بكاملها على احداث العالم غائباً، كما تجعل المنطقة ساحة مفتوحة للتدخلات الاجنبية والصراعات الداخلية وهو ما تعاني منه المنطقة بأسرها منذ أكثر من ثلاثين عاما. الثانية: نبه بقوة إلى تفكك دول عديدة سورية والسودان وليبيا واليمن، وارتفاع المديونية على معظم الدول العربية، وانتشار حالات اللامساواة والنسب العالية للفقر والجوع والبطالة التي يبلغ معدلها العربي ضعف المعدل العالمي. الثالثة: حذر بوضوح من التحديات بل والتهديدات الكبيرة التي تحملها التغيرات المناخية، والتكنولوجيا المتسرعة التطور والذكاء الاصطناعي، والتي لا تستطيع كل دولة مواجهتها بمفردها، بقدر ما تحتاج الى العمل المشترك القائم على منظومة متحدة من الدول والمؤسسات والبرامج والتمويل الكافي خاصة وأن العام العربي من أكثر مناطق العالم هشاشة في المناخ. الرابعة: أكد على ضرورة وقف الحرب (الوحشية) ضد غزة لئلا تنتقل عدواها الى المنطقة بكاملها، وبين أن هجمات حماس في 7 أكتوبر لا تبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. الخامسة: أكد ضرورة الحفاظ على الأونروا لأنها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في الوقت الذي ذهب فيه الطغيان والجنون الإسرائيلي إلى تصنيف الأونروا كمظمة إرهابية. سادسا: إن العمل من أجل حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق للوصول بالمنطقة الى حالة من الهدوء والاستقرار.ان ملاحظات غوتيرش تعبر بصدق ودراية عما يدور في نفس كل عربي مخلص متابع لشؤون وطنه وأمته.وبالمقابل حين نقرأ البيان الختامي لمؤتمر القمة نجد أنه تكرار لبيانات سابقة ولم يتضمن أي قرار أو مجموعة من الالتزامات يمكن أن تدفع العالم العربي خطوة إلى الأمام. ما يزال التفكير الفرداني ولا أقول القطري يسيطر على العمل في الأقطار العربية خاصة وأن أمن أي قطر عربي وسلامته وتقدمه يتأثر كليا بما يجري في الأقطار العربية الأخرى، ولا بد من تغيير القناعة لدى النظام العربي من الفردانية والاعتماد على الخارج إلى العمل العربي المشترك الممأسس والمتواصل على صيغة اتحاد كما هو الاتحاد الأوروبي مثلاً هو الطريق للتحرك مستقبلاً بسرعة أعلى وكفاءة أفضل لكل قطر عربي بذاته.إن «القناعة بفكرة الاتحاد غائبة»، ويساعد على غيابها الاعتماد على الدول الأجنبية بأموالها وخبرائها وخططها، دون التفكير بأن مصالح الدول الأجنبية على المدى البعيد ليست بالضرورة منسجمة مع المصالح الوطنية لأي قطر من الأقطار العربية. إن اسرائيل ومن ورائها أميركا لا تريد أن ترى أي عمل باتجاه ما أشار إليه غوتيرش لأن التقدم والاتحاد العربي يشكل في نظرهم تهديدا لبرامج إسرائيل التوسعية الاستعمارية، والتي لا تريد أن ترى دولة عربية ديمقراطية لأن ذلك يعطي الفرصة للجماهير لتكون صاحبة القرار وموجهة للسياسة، وهذه الجماهير ترى في إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة تهديداً لكل دولة عربية بذاتها. وهذا التهديد إن لم يظهر اليوم سيظهر غداً، وإن لم يكن سياسيا أو عسكرياً فقد يكون اقتصاديا أو لوجستيا كما نرى في محاولة إسرائيل بناء قناة بديلة لقناة السويس والسيطرة على شبكة سكة حديد تربط أقطار المشرق بالبحر المتوسط وغير ذلك الكثير.وأخيراً فإن ما أشار إليه غوتيرش بصدق وواقعية يجب أن تتبناه القمة العربية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية لتعمل على تنفيذه، حتى لا تستمر عجلة التاريخ في الدوران على حساب المنطقة العربية ومستقبلها.