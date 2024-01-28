تساؤلات عبد الوهاب المسيري نعيش واقعها اليوم

يوسف عبدالله محمود

اضافة اعلان

ليست كل "حداثة" إنسانية المضمون، وليس كل "تحديث" يخدم القيم الإنسانية. هناك حداثة مادية التوجه، لا تلتفت إلى المشاعر الإنسانية. ما يعنيها هي العادات الاستهلاكية المبتذلة التي تلبي نداءات "الغريزة" و"البرستيج".مثل هذه الحداثة ساقطة، بات الغرب يُسوقها للبلدان النامية ومنها بلداننا العربية والإسلامية. الحداثة الساقطة آخذة في الانتشار، لا يردعها رادع أخلاقي أو مجتمعي. الحبل متروك لها على غاربه.أعجبني في هذا السياق تعبير للمفكر الراحل د. عبد الوهاب المسيري وهو يشير إلى هذه الظاهرة الشاذة العالمية. يقول المسيري: "إني أرى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الاستهلاكية التي بات العالم فيها يتحول إلى سوق ومصنع ونادٍ ليلي!". تساءلت بيني وبين نفسي: لماذا خلع هذا المفكر مثل هذه الصفات على عالم اليوم!؟ هل كان مغالياً، أم أنها الحقيقة التي عبّر عنها؟"العالم تحول إلى سوق ومصنع وناد ليلي" هذا ما توصل إليه هذا المفكر وعبر عنه في بعض دراساته. (د. عبد الوهاب المسيري، "الصهيونية وتأثيرها في علاقة الإسلام بالغرب"، ص 19، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية).ما أسوأ أن تنحط القيم، وتُداس الأخلاق، ويغدو "التحديث" مظهراً سلبياً لا يتعدى "الاحتياجات الاقتصادية والنفسية للإنسان الاقتصادي والجسماني.حين يقول عالم ومفكر بحجم عبد الوهاب المسيري "إن عالمنا تحول إلى سوق ومصنع ونادٍ ليلي" إنما يعني حضور علاقات إنتاج قائمة على أساس على إنساني أو أخلاقي. يعني- ووفق مقولة المسيري نفسه- "أن يصبح العالم مجرد مساحة ضخمة يسري عليها قانون مادي واحد". أما هذا القانون فقد شرعه النظام الرأسمالي نفسه بعيداً عن القيم الإنسانية، وقام بتنميطه ليخدم توجهاته. وهو الآمِر، والعالم النامي المفروض عليه "التلقي".لا نستغرب -إذن- إذا أصبحنا كمجتمعات نامية مجرد "مادة استعمالية"- على حد تعبير المسيري- يتم تشكيلها وصوغها وفق إرادة "الإمبريالية العالمية". اختزال الإمبرياليين أبعاد الحياة الإنسانية في "البعد الواحد" وهو بالطبع "البعد المادي". همشوا إنسانية الإنسان: قيمه وطموحاته الإنسانية، فأمسى "السوق والمصنع والنادي الليلي" الحيّز الذي يتحرك في إطاره الكثيرون من البشر في العالم!بات "الإعلام" من تلفاز وإذاعة ومجلات فاقدة الهيبة تحرض على "اللذة" و"البرستيج" تماشياً مع أهداف النظام الرأسمالي.أما "الأديان السماوية" فلم يعُد هذا "النظام الرأسمالي" يلتفت إليها، إلا حين يُبرر بها أطماعه الإمبريالية. حينها يوظف بعض مفردات الأديان في غير ما وُضعت له مُسوغاً سياسته الإمبريالية.الشركات الرأسمالية العملاقة تحوم اليوم حُرة، طليقة فوق العالم تُحدد لبشره سلوكياته، وهي بالمطلق -لدى الكثيرين- "سلوكيات السوق والمصنع والنادي الليلي"!لم يكن الراحل المسيري مُتجنياً في وصفه لـ"المرحلة الاستهلاكية" التي يمر بها عالمنا بأنها مرحلة "السوق والمصنع والنادي الليلي". إن كل الإعلام الغربي وبخاصة الأميركي يصبّ في هذا الاتجاه، اتجاه "يُخاطب الغرائز الجسدية التي يحركها مبدأ اللذة".فلنقرأ ما يقوله باحث ومفكر عربي هو د. فؤاد شعبان مؤلف كتاب "من أجل صهيون: التراث اليهودي المسيحي في الثقافة الأميركية" ورئيس قسم الدراسات العليا بجامعة دمشق، في هذا الصدد: "إن "ثقافة الاستهلاك" تشكل بالفعل خطراً داهماً وحقيقياً على المجتمعات الضعيفة والمتأخرة، خاصة على قيمها الأخلاقية والاجتماعية. ولا شكل أن ثمة ترابطاً وتزامناً بين ثقافة الاستهلاك وظاهرة العولمة التي أصبحت واقعاً محسوساً في حياة الأمم كلها". (من حوار أُجري معه: "مرايا في الفكر المعاصر"، تأليف يوسف محمود).إن "ثقافة الاستهلاك" التي تحدث عنها هذا الباحث أساءت إلى الضمير الإنساني. أحالت المجتمعات النامية، ومنها مجتمعاتنا إلى "أسواق" تُزري بكرامة إنسانها. فتحت شهيته على كل ما يشبع لذة "الغريزة" والاستهلاك المادي. أما ما يُغذي "العقل" و"الوجدان" فبات نادر الحدوث. وإن -حدث- فهو يخصّ شريحة قليلة من هذه المجتمعات ، وما زال لديها عاصِمٌ من هذا السيل الجارف القادم من الغرب الإمبريالي!