تكريس سيادة القانون

د. أشرف الراعي

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جاءت أوراق جلالة الملك عبدالله الثاني النقاشية شاملة لكل منطلقات بناء الدولة الحديثة، والناظر فيها يرى أننا اليوم أحوج ما نكون إلى العودة لها لا سيما مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي من حولنا، وضرورة التماسك الداخلي للمحافظة على مصالح الأردن.إن ذلك يتحقق من خلال تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطيات وتكريس سيادة القانون، وبالتالي استكمال بناء الدولة الأردنية الحديثة بناء على أسس ومبادئ راسخة ونظرة طموحة لمستقبل واعد لأبنائنا، متجاوزين كل التحديات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة والالتحام الشعبي مع القيادة اليوم.وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الركائز التي نحتاجها في مثل هذا الوقت والتي وردت في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ حيث يركز جلالته على أن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء والذي يتحمل مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.وفي ذلك، يقول جلالته بوضوح «أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية».انطلاقاً من ذلك، لا يمكن أن يتحقق العدل والمساواة بين الناس أو منع الاعتداء على حقوق أي شخص أو ممتلكاته أو الحفاظ على المثل العليا في المجتمع من مبادئ وقيم راسخة وتحقيق الأمن والاستقرار وفك النزاعات والمشكلات التي تحدث بين أفراد المجتمع، أو بين أفراد المجتمع والمؤسسات، أو ما بين المؤسسات أنفسها بوسائل وأساليب تضمن حفظ الحقوق وعدم ضياعها دون قواعد قانونية راسخة وفاعلة.كما لا بد من أن تضمن هذه القواعد استمرار المجتمع وحمايته واستقراره وتقدمه وازدهاره، ومن هنا يأتي ارتباط الحق والقانون وهو ما تتلخص أهميته التي حددتها الأوراق النقاشية الملكية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحفاظ على النظام والاستقرار وكفالة العدالة والمساواة وتحقيق الحماية والأمان وتوجيه السلوك وتنظيم العلاقات الاجتماعية.ويستكمل جلالته رؤيته في القول «عندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها.. وعندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية نجد أنها تتكون من منظومة معقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية. ولهذا التنوع أن يكون مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي، ورافدا للاقتصاد، أو أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات. إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب سيادة القانون».إن هذه الرؤية الملكية السامية؛ لتؤكد اليوم ضرورة تطبيق النصوص القانونية لا سيما فيما يتعلق بما يكال من شتائم وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالكيل طفح كلاماً فارغا من مضمونه وإساءات للناس على خلفيات ومواقف معينة، وهو ما يؤكده جلالته بقوله إن «شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز. ومن هنا، فإن ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية. كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية».كما تمثل هذه الورقة تحديداً رسالة إلى كل مسؤول فمبدأ سيادة القانون «هو أساس الإدارة الحصيفة»، وبما يحقق رؤية الملك وطموحه لشعبه في أن تكون «سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه دوماً»، وبخلاف ذلك فإن ذلك يؤدي إلى «ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة».