تكلفة الحرب على غزة هي الأعلى في تاريخ الكيان

د. عبير مصلح

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تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية خانقة جراء حربها المستمرة على غزة، في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر أداء الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.ترافق ذلك كله مع توقف معظم القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية الزراعية والصناعية والخدمية والبنوك والسياحة، وكذلك تأثر الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، فضلاً عن الكلفة المالية العالية للحرب والمستمرة والتي لا يمكن التنبؤ بنهايتها.وعبر التاريخ، فقد مرت إسرائيل بأزمات اقتصادية قصيرة المدة ومرتبطة بحروب قصيرة الأمد مقارنة مع الحرب الحالية والتي استمرت حتى الآن أكثر من 5 أشهر متواصلة، تراكمت فيها الخسائر الاقتصادية، الأمر الذي انعكس على مكانتها الإقليمية والسياسية نتيجة لتبعات تراجع حجم إنتاجها الصناعي والتكنولوجي عالمياً.إن حكومة نتناهو تتعمد إخفاء حقيقة الخسائر الاقتصادية لكي لا تؤثر تلك الحقائق على مجريات أحداث الحرب في قطاع غزة، إلا أن الوسائل الإعلامية العالمية، لا سيما الأميركية، نشرت مؤخراً واقع الخسائر الاقتصادية بكل شفافية ووضوح.ومن هذا المنطلق، فإن عملية طوفان الأقصى قد أصابت الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل نظراً لتراجع المؤشرات الاقتصادية؛ حيث أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي أن الحرب على غزة بلغت تكلفتها ما يزيد على 210 مليارات شيكل؛ أي ما يعادل 56 مليار دولار حتى كانون الثاني (يناير) 2024، وعليه فإن تكلفة الحرب اليومية على غزة بما يقدر 260 مليون دولار، تدفع لتمويل الحرب على غزة والتعويضات للسكان الذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب أو الشمال بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة والصواريخ التي تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي والقادمة من جنوب لبنان من جهة أخرى.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية، أعلنت، مؤخراً، أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، في حين أن الفائض في الميزانية للعام الذي قبله 2022 بلغ 0.6 %.وتماشياً مع ما تم ذكره، فإن بنك جي بي مورغان الأميركي، توقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 %، وفي السياق ذاته، كشف مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4 %، كما سيكون هناك عجز في الموازنة العامة للعام 2024، حيث يتوقع أن يبلغ العجز ما نسبته 2.8 %.كما شهدت الفائدة في البنوك الإسرائيلية 10 زيادات في الفترة الممتدة ما بين نيسان (ابريل) 2022 وأيار (مايو) 2023 من أدنى مستوى لها عند 0.1 % إلى 4,75 %، ولكن التداعيات الاقتصادية للحرب أجبرت بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة من %0.25 إلى 4.5 %.في حين بلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3 % في كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي السياق ذاته، تراجع معدل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان البنكية إلى أكثر من 20 % في الربع الأخير من 2023.صعوبات في سوق العمل الإسرائيلي، بحسب مكتب الإحصاءات المركزي؛ حيث ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 10.8 % حتى كانون الثاني (يناير) 2024، بعد أن أدى اندلاع الحرب في غزة إلى نزوح مئات السكان من غزة أو بالقرب منها، وتعد هذه النسبة بمعدل 3 أضعاف نسبة البطالة ما قبل الحرب.وعلاوة على ذلك، فقد استدعت إسرائيل للحرب أكثر من 300 ألف شخص من الاحتياط إلى الخدمة العسكرية، وهو ما يشمل نحو 8 % من إجمالي اليد العاملة التي باتت عاجزة عن خدمة الحرب والاقتصاد معا، وهم الذين بندرجون ضمن الفئة العمرية الأكثر إنتاجية في الاقتصاد.وعلى صعيد القطاع السياحي، فهو لم يكن بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد انهيارا تاما مع انخفاض عدد السياح بنسبة 82.4 % في كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ حيث بلغ عددهم فقط في هذا الشهر 52.800 ألف سائح، في حين كانت إسرائيل تستقبل ما يزيد على 300 ألف سائح شهرياً.وتكبدت شركات النقل الجوي والبحري خسائر فادحة، وفي سياق التصدي لهذه الخسائر، قدمت الحكومة الإسرائيلية ضمانا حكوميا و6 مليارات دولار لتأمين شركات الطيران ضد أخطار الحرب.تداعيات الحرب على غزة أثرت كذلك على أداء سوق الأسهم، فقد هبطت قيمة الأسهم الإسرائيلية، وكانت الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16 % بخسارة تقدر بـ25 مليار دولار، وفضلاً عن ذلك، فقد انخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ 2012.وفي الصدد نفسه، فقد تراجع إنتاج القطاعات الإنتاجية الزراعية بـ12 مليار دولار أسبوعيا بسبب هجر أصحاب المزارع والأراضي الزراعية ونقص الأيدي العاملة، مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، مما اضطر إسرائيل إلى استيراد الخضار والفواكه من الخارج.وقطاع الصناعة لم يكن أوفر حظاً من باقي القطاعات الإنتاجية، فقد أعلن عدد من الشركات العالمية إغلاق فروعها ومصانعها في إسرائيل.وفي ظل غياب الأمن، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث صرحت وكالة موديس بأن تصنيف إسرائيل بات سلبياً من ناحية الاستثمارات، مما ينعكس على قدرتها على جلب استثمارات جديدة.وفي هذا السياق، فقد امتدت آثار الخسائر الاقتصادية للحرب إلى انخفاض معدلات التجارة الخارجية بسبب تعرض السفن الإسرائيلية العابرة من مضيق باب المندب في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين إلى القصف تارة وإلى المنع من العبور تارة أخرى، مما اضطر تلك السفن إلى السير عبر خط رأس الرجاء الصالح البحري، مما زاد من التكلفة المادية والزمنية، وكان نتيجته أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 9 %، وارتفعت بدورها أيضا أسعار التأمين من 20 - 80 دولارا على الحاوية الواحدة.على الرغم من استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية لإسرائيل ماليا وعسكريا، إلا أن الخسارات الاقتصادية والتكلفة العالية للحرب على غزة بدأت تحدث ضجيجها على الواقع العملي في الشارع الإسرائيلي في ظل رؤية دولة إسرائيل بأن تحقيق الأمن والأمان هو الحجة المقنعة التي تواجه بها الشارع الإسرائيلي المتضرر اقتصادياً والذي يضغط باتجاه وقف الحرب عبر المظاهرات المنددة بسياسة نتنياهو ووزير ماليته في التعامل مع التداعيات الاقتصادية التي جاءت بفعل عملية “طوفان الأقصى”.