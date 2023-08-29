توصيات مؤتمرات المغتربين المتكررة

رامي خليل خريسات

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كان الأمل أن تكون الحكومة بين الحضور وأن يكون المغتربون على المنصة طيلة جلسات المؤتمر الثامن للمغتربين، لا العكس باستثناء أخيرة خجولة جاءت قبل التوصيات. من حق المستثمرين المغتربين التعبير عن آرائهم الإيجابية والسلبية في كافة مناحي الاستثمار بحيث لا نستمع من وزراء الحكومة الموقرة، وبعضهم من المتعجلين المغادرة معلومات معروفة منشورة في الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجهات الرسمية حول التسهيلات الاستثمارية، بل كان يجب ان نستمع إلى قصص النجاح أو الفشل التي واجهت المستثمرين والمعيقات المختلفة.بداية الحكومة بدورها الاستماعي والتفاعلي المفترض، تأخذ الملاحظات المنبثقة عن جلسات المؤتمر الثامن التي يسودها القطاع الخاص، وبذلك تستطيع الحكومة الاستجابة وتقديم الحلول للمعيقات التي تواجه المغتربين في رحلتهم الاستثمارية.الأمر الثاني هو أن التوصيات السابقة كان لا بد أن تكون أول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال بحيث نرى ما تحقق في المؤتمر السابع، أو ما هو قيد التحقيق وما يستحق المتابعة، لا أن نجد التوصيات تتكرر في معظم المؤتمرات دون إحداث تقدم أو على الأقل إشهار جدول زمني تنفيذي استئناسي.من الأمثلة على ما لم يتحقق: في المؤتمر السابع للمغتربين والمستثمرين ورد اقتراح انشاء شركة استثمارية مساهمة يتبنى انشاؤها رجال الأعمال المغتربون للقيام بمشاريع سياحية وصناعية وتكنولوجية اصدار السندات والصندوق الاستثماري، كما تمت التوصية بإنشاء قرية للمغتربين تقدم فيها الحكومة الأرض مجاناً للاستثمار ضمن المناطق التنموية. وللعلم لم يتم خلق أدوات تنفيذية لكل هذه المشاريع متكررة الذكر في أغلب التوصيات.وثالثاً: أن تصبح استثمارات الأردنيين الخارجية التي تزيد على 20 مليار دولار والتي توطنت في بلدان الاغتراب وقاعدتها راسخة على جدول أعمال المؤتمرات المستقبلية، بمعنى مساعدتها ان لم تحضر للأردن بأن تتوسع في مشاريع تستقطب من الأردن أردنيين للعمل في الخارج، وفي ذلك تحقيق لهدف التشغيل وزيادة التحويلات المالية الى الداخل، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.التوسع في الاستثمارات الخارجية بديل يغنينا عن لجوء مستثمري الخارج إلى البنوك الأردنية للاقتراض منها واستهلاك البنية التحتية ولا يؤدي إلى استنزاف العملات الصعبة في كثير من الأحيان، ومرة أخرى هذا خيار يأتي في الدرجة الثانية في أهميته بعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).المؤتمرات تحتاج لإعادة هيكلة جذرية أهمها أن تجلس الحكومة في مقاعد المستمعين أكثر من مقاعد المتحدثين، وأن تكون التوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والجلسات تفاعلية، وان يكون على هرم جدول أعمال أي مؤتمر وفي أول بنوده مناقشة ما تحقق من المؤتمرات السابقة مع تبيان المشاريع التي نفذت والتشريعات المسهلة التي انبثقت وحجم الأموال التي خلقت، وأرقام العاملين الذين وظفوا.الشكر الموصول لجمعية رجال الأعمال الأردنيين على جهودها التطوعية التي تبذلها في تنظيم هذه المؤتمرات وان كان على الحكومة والمغتربين أنفسهم مسؤولية إنجاح هذه المؤتمرات.