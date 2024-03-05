الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جاك!

رشا سلامة
رشا سلامة

لم تعلم المقدسية نبيهة عليان، وهي حبلى في أربعينيات القرن الماضي بطفلين توأم، أن أحدهما، جاك، أو يعقوب معيوف عليان، سيسلك دروبا عصيّة حتى على الخيال.اضافة اعلان
أطلقت نبيهة، خلال الولادة في القدس، صرخة الحياة للطفلين يعقوب ويوسف، بيد أنها كانت صرخة الموت بالنسبة لها؛ إذ أسلمت الروح لبارئها.
على الطرف الآخر من المشهد، سيدة أميركية، تُدعى دورثي سكوت، تدير ميتما في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت جالا، تهبّ وفق زعمها لمساعدة والد الطفلين اللذين لم يتجاوز عمرهما يومين، من خلال ممرضة مرضعة في الميتم. الوالد الحائر معيوف عليان يوافق على المساعدة المقدمة له من قِبل هذه المرأة، موكلاً شقيقه الذي يعمل في دائرة المياه في القدس بتفقد الطفلين في الميتم كل حين. في صبيحة أحد أيام النكبة، كانت دورثي قد أخلَت الميتم، مبحرة عبر ميناء حيفا بالتوأمين يعقوب ويوسف، وستة آخرين من الأطفال الفلسطينيين الذين لم يتعرفوا على عائلاتهم بعد.
قضى أحد التوأمين، يوسف، على ظهر الباخرة التي أبحرت من حيفا إلى اليونان فنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، ليبقى يعقوب مع دورثي، التي أفهمته لاحقاً أنه ابن لعائلة يهودية في فلسطين، وأنه في حال فكّر في العودة إليهم، فإنه على الأغلب لن يعود للولايات المتحدة؛ ذلك أن حياته بينهم ستكون في خطر.
يعقوب، الذي فرّ من منزل دورثي في عمر الثالثة عشرة، ليعمل في مهن قاسية كقيادة الشاحنات، لم يستسلم للقدر الذي حاولت رسمه له منذ اختطفته من دون علم والده إلى خارج فلسطين. حاولَ بكل ما أوتي من قوة وصبر الوصول لعائلته النازحة من القدس إلى الأردن، والتي اهتدى إليها في العام 1975، بيد أنه لم يجد والده الذي قضى أعواما طوال وأنفق مالا طائلا بمقاييس تلك الأعوام، باحثاً عن الطفلين الضائعين. كان الوالد قد أصيب بنوبة قلبية حادة عشية وصول خبر مغلوط له بأن أحد التوأمين توفي في السجن في أوكلاهوما. يقول يعقوب إن إخوته أخبروه أن والدهم بقي تلك الليلة ينوح طويلاً، وحين أتوا لإيقاظه صباحاً كان قد فارق الحياة.
أعكف في هذه الأيام على محاورة جاك أو يعقوب عليان، بعد أن اهتديت إليه أنا الأخرى عقب بحث طويل؛ إذ في قريتنا المقدسية أبو ديس، تعد حكاية جاك واحدة من إرث الحكايات العائلية المشتركة، التي يتناقلها جيل إلى آخر. الحوار، الذي سيكون مطولاً، ومزدحما بالتفاصيل، ينتظر قدوم جاك إلى عمّان، بيد أن ثقل الحكاية على القلب يدفعني نحو الإخبار بها بمقالة. كان الطبيب قد نصحني منذ بضعة أعوام بتجنب ما يثير الشجن الكثير الذي تسببه الكتابة عن القضية الفلسطينية، غير أن قصة جاك أعادتني لسابق شغفي في تدوين ملاحم الفلسطينيين الكثيرة.
يجيبني جاك بصبر جمّ، ويكتب بتأن، مستخدما الإنجليزية التي يجيدها كلغة أم، وبمفردات معدودة من العربية التي تعلمها منذ التقى بعائلته: أشقائه محمد ومحمود وأحمد، وشقيقتيه منيرة وأميرة. جاك كان قد ودعهم جميعاً، على مدار هذه الأعوام، حين لحقوا بنبيهة ومعيوف، فيما ما يزال هو يستجمع أطراف حكايته الممتدة ويتأمل ما مر به.
يقول «القصة معقدة، عاطفيا ودينيا وثقافيا، وفيها حيرة بين الحقيقي واللا حقيقي، وهناك الكثير من المفارقات. بعضها مضحك، وبعضها حزين، وكثير منها لا يصدق. ولطالما وجدت نفسي أتساءل: هل مررت بكل هذا حقاً؟».
كان جاك قد واجهَ دورثي بأكاذيبها التي قالتها عن عائلته، معرباً لها عن عدم رغبته برؤية وجهها ما كتب له من حياة. دفوعات دورثي كانت هشة متهافتة. من بين ما قاله جاك لها إنها تسببت بمآس كثيرة بفعائلها ومعلوماتها المغلوطة والمعلومات الأخرى التي حجبتها متعمدة.
يزوّدني جاك بكثير من الصور التي وصلته عن عائلته، وأخرى التقطها حين التقى بعائلته في 1975 حين اهتدي إليهم من خلال رجل وامرأة فلسطينيين يدرسان في جامعته كان قد عرض عليهما جواز سفره الفلسطيني الذي أخذه من دورثي، متسائلاً إن كان بوسعهما مساعدته. لم يجزم في البدء أن عائلته كانت تلك التي اتصلت به مترجية إياه العودة إلا حين أخبروه بتاريخ ميلاده الذي يحفظونه عن ظهر قلب لأنه تاريخ وفاة والدتهم. يزوّدني كذلك بصورة كانت دورثي قد أوعزت بالتقاطها وهي تحمله وشقيقه التوأم يرتديان قماط المواليد التقليدي في القدس، قبل الفرار بهما. بنبرة طفل حائر يقول جاك «لا توجد صورة لأمي برغم بحثي المضني. لم أر وجهها أبدا».
جاك، الزوج لامرأة أميركية منذ ما يزيد على خمسين عاما، والوالد لابنة، والجد لطفلين، ممسك بالحياة بقوة، حتى بعد أن أخبره الأطباء قبل خمسة أعوام أنه مصاب بسرطان البنكرياس وأن أيامه معدودة. شُفيَ جاك من السرطان، وها هو يوزع وقته بين عائلته الصغيرة في أميركا، وعائلته الكبيرة الموزعة في أصقاع الدنيا بعد احتلال فلسطين، وبين هواياته وأنشطته اليومية.
لا أعرف في معظم محاوراتي مع جاك من أين أبدأ وكيف أنهي. لقد وضع هذا الرجل بحكايته المعقدة والحزينة، وبقوته وصبره اللافتين، مهاراتي في التعبير على المحكّ، وقبل هذا وذاك وضع قدرة قلبي على احتمال مزيد من آلام شعبي وشجونه على المحكّ كذلك.
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