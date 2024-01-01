حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل

د. حيدر المجالي

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أدت الحرب في قطاع غزة الى تأثيرات متعددة على طرفي النزاع وتركت آثارا كارثية على الفلسطينيين، فاقت أعلى التقديرات وأثرت سلبا على إسرائيل بكافة المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.وعلى المستوي السياسي والأمني، أدت الحرب الى تدهور علاقات إسرائيل مع أغلب الجهات الدولية، وتسببت في تأثيرات سلبية على صورتها في المجتمع الدولي كقوة بطش لا تراعي القانون الإنساني وتمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقد تم توجيه انتقادات واسعة النطاق لها لتدميرها المرافق الحيوية من مستشفيات ومدارس ومساكن ودور عبادة، وقد أدت هذه الانتقادات إلى عزلة دولية لإسرائيل، وتأثرت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع العالم ونسفت مساعي التطبيع التي كانت تسعى إليها مع دول الجوار، وأدت الى تعميق حدة التوترات الداخلية في إسرائيل وأثرت على الاستقرار السياسي والأمني فيها، واجتماعيا أصبح المجتمع الإسرائيلي مجتمعا طاردا وغير آمن يعاني انقسامات داخلية خطيرة أجبرت أكثر من 500 ألف مواطن على مغادرة إسرائيل منذ بدء الحرب، ودفعت أكثر من 400 ألف مواطن إلى النزوح من أماكن إقامتهم إلى مناطق أخرى يعتقدون أنها أكثر أمانا شكل تحركا ديموغرافيا يدق ناقوس الخطر في مجتمعهم. أما بقية الإسرائيليين فيعيشون في كافة مناطقهم تحت التهديد المستمر لهجمات حماس وصواريخها، مما أدى إلى زعزعة الأمن النفسي لديهم وأثر على حياتهم اليومية ومعيشتهم بشكل عام؛ حيث بات أكثر من 40 ألف مواطن يعيشون في الملاجئ، وشهد المجتمع الإسرائيلي كذلك حالات من الانهيار بسبب التأثيرات النفسية والصحية، ودفعت الظروف العديد منهم للانتحار.واقتصاديا، استنزفت حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور أصلا والذي كان يسير باتجاه نمو هبوطي قبل 7 أكتوبر 2023، وستظهر آثار الحرب في السنوات المقبلة على أداء إسرائيل المالي، كتأثير ارتفاع التكاليف المالية للعملية العسكرية ونفقات الدفاع وإعادة الإعمار وتعويضات المتضررين وتكبد اقتصادها يوميا خسائر تجاوزت في الأسبوع الأول ملياري دولار، حسب البيانات الإسرائيلية، وخسائر شهرية تقارب 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعطل أكثر من 1.3 مليون شخص عن أعمالهم، ما أدى الى انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي وحدوث تأثيرات سلبية كبيرة على القطاعات المختلفة، كالسياحة والتجارة والاستثمار والبنوك والبورصة، كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية، وعدم توفر الأمن والأمان اللذين يعدان أكبر من أي رأسمال في منطق الاقتصاد.وفيما يتعلق بالتكاليف العسكرية للحرب بكافة جوانبها، فقد تجاوزت أكثر من 40 مليار دولار كتكلفة مباشرة، شملت تمويل الجيش وشراء أسلحة والتدريب، والدعم اللوجستي وتسديد تكاليف الآلاف من قواتها المرتزقة (أكثر من 28 ألف عنصر) الذين يكلفون الخزينة حوالي 13 ألف يورو شهريا للعنصر الواحد، مما يشكل ضغطا على الميزانية العامة، وسيؤدي إلى حدوث عجز مالي كبير في الإنفاق العسكري، وستضطر حكومة إسرائيل إلى تمويل العجز إما بالاقتراض المكلف هذه الأيام أو بفرض ضرائب جديدة على المجتمع، مما سيؤثر على أداء الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل عام. كذلك، فقد تولد مؤخرا ضغط كبير على العملة المحلية (الشيكل) التي خسرت حوالي 6% من قيمتها في أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات، مما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بضخ حوالي 45 مليار دولار من احتياطاته المالية لدعم العملة المحلية ومنع انهيارها؛ حيث بلغ حجم احتياطات العملة الأجنبية في إسرائيل حوالي 198.5 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2023، وعلقت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان في البحر المتوسط منذ بدء الأحداث لفترة طويلة، مما شكل عائقا كبيرا على مواردها المالية، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لإسرائيل بمخاوف عدم السداد، في مؤشر سلبي للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.وتشهد الأسواق الإسرائيلية هذه الأيام تراجعا كبيرا في أنشطتها أدى الى خلق أنماط اقتصادية جديدة لديهم، وأسهم في تدمير بعض القطاعات العاملة وإغلاق المنشآت وفقدان الوظائف، مما أثر على أداء الشركات والمؤسسات الاقتصادية بشكل كبير، وتعطل سلاسل التوريد والتجارة، وتراجع الاستثمار بنسبة فاقت 63%، وتم تأجيل العديد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية، مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام ليصل الى 1.8%، بعد أن كان وصل الى 5.6% العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. وقد تأثرت الأنماط الاستهلاكية للإسرائيليين نتيجة الحرب التي أدت الى نقص التوريدات والسلع كالخضار والفواكه التي كانت المناطق الزراعية في غلاف غزة توفرها للسوق المحلي بنسبة تتجاوز 75%، والنقص الحاد في توريدات الحليب والأجبان والبيض، مما اضطر الحكومة الى استيرادها من مصادر أخرى بكلف عالية لسد العجز الحاصل فيها، وقد نتج عن هذا الانخفاض ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث تم تسريح أكثر من 46 ألف عامل، وتدنى مستوى الإنتاجية وتعطلت الأعمال تبعا لذلك؛ حيث أشارت التقارير المالية العالمية الى أن عدد الشركات التي من المتوقع أن تغلق أعمالها في إسرائيل سيصل الى أكثر من 50 ألف شركة في بداية العام بسبب مخاوف الأمن والسلامة وفقدان نسب كبيرة من القوى العاملة نتيجة استدعاء أكثر من 360 ألف عنصر عامل للتعبئة العامة كقوات احتياط للجيش.أما قطاع السياحة الإسرائيلي، فقد تراجع بسبب التوترات الأمنية وتحذيرات السفر، مما أثر على الإيرادات السياحية المتوقعة من القطاع ومن قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل السياحي. وتشير أرقام البنك المركزي الإسرائيلي إلى أنه كان من المتوقع أن تسهم السياحة بحوالي 6.5 مليار دولار في الناتج المحلي في نهاية العام، لم يتحقق منها حتى نهاية الربع الثالث إلا 3.1 مليار دولار، ولقد تراجعت وتأثرت قطاعات النقل والطيران بشدة بسبب تقييدات السفر وانخفاض الطلب على السفر الجوي القادم إلى إسرائيل بلغ 330 ألف سائح في عام 2023 مقارنة مع أكثر من مليوني سائح في عام 2022، مما يشكل خطرا على الواردات المالية للقطاع. وكذلك شهد قطاع الطيران تقلصا وإلغاء في الرحلات الجوية الدولية أثر على تشغيل مطار بن غوريون.